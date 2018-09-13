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华为麦芒7评测：AI助力的长续航拍照神器

华为麦芒7评测：AI助力的长续航拍照神器
2018年09月13日 07:26 手机中国
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　　一款好手机的标准是什么？对于不同人群而言它的定义也是不尽相同的。对于不喜欢受线缆束缚的用户来说，大电池长续航是主要标准；对于热爱游戏王者上分的手游玩家们来说，性能是他们的命根子；而对于那些喜爱随手记录生活、定格美好瞬间的拍照党们来说，拍照素质是凌驾于所有参数之上的决定性因素。

　　其实选手机就和找对象差不多，有了吸引你的颜值、还要再去了解丰富的内心。但如果你恰好是一个要求很多、宁缺毋滥的完美主义者，选手机可能就要费一番功夫了。近日，华为推出了麦芒系列的新机——麦芒7，完美主义者们快点看过来，因为它能满足你们的所有要求！

　　浑然天成的质感，一见倾心

华为麦芒7华为麦芒7

　　第一眼看到麦芒7的时候，圆润的机身和那淡淡的金色就深深地吸引了我。纵观目前市面上的手机配色，大红大绿有之、炫彩变换也不在少数。可是麦芒7这次很好的用一种颜色做出了大气和精致之感。此次我们拿到的铂光金配色，金属边框与玻璃后盖几乎没有色差，圆润的2.5D弧面过度与边框完美衔接，拿在手里给人一种浑然天成的艺术品质感。

6.3英寸异形全面屏6.3英寸异形全面屏

　　机身正面是一块6.3英寸的刘海全面屏，屏占比达到了81%、色域达到了85%。一眼望去刘海部分有些略大，但是看到他安放了前置双摄，也是情有可原。机身正面没有任何Logo，当手指划过机身边缘的时候，还是会感叹麦芒7弧面玻璃的精心打磨。玻璃与金属两种材质的结合，工艺方面又达到了一个新的巅峰。

后置2000万+200万AI虚化双摄后置2000万+200万AI虚化双摄

　　机身背部采用了中国传统的中轴对称设计，两颗双摄、指纹识别区域以及下方的Logo都位于中轴线上，很符合中国传统文化和审美。当然简单的对称排列还是有些单调的，麦芒7在双摄和指纹识别区域加入了一块竖条纹装饰带。不但很好的将元器件部位做出了区分，同时还起到了画龙点睛的作用。

背部玻璃质感不错背部玻璃质感不错

　　玻璃机身固然精美漂亮，但是在强度上也存在着先天不足。为了起到缓冲和保护作用，一般的玻璃机身在边缘都会添加一层塑料缓冲材质。虽然起到了保护作用，但是牺牲了一体性和手感。此次麦芒7突破性的采用了隐藏式的设计，将机身背部和中框中间的“隔阂”打破，真正实现了浑然一体的手感。

　　强劲出色的配置，王者必备

　　前面说到了手游玩家们对于性能的严苛追求，华为这次依旧交出了完美的答卷。定位大内存、长续航的麦芒7，在性能方面也是可圈可点。首先我们照例背一背书，麦芒7搭载的是华为首款基于12nm工艺制程的芯片产品麒麟710，相较于麒麟659，A73单核性能是A53的2倍左右，GPU提升 2.26 倍。

麒麟710麒麟710

　　此外，麒麟710在AI方面也是升级明显，除了常规的AI拍照、智能场景以外，还可以很好的平衡CPU和GPU的运算效率和功耗。再配上6GB大运存+64GB超大存储，无论是频繁切换应用、还是游戏加载速度都能带来很大的提升。一部手机就是你的随身影音娱乐多媒体中心，再也不用为了内存不足而烦恼了。

GPU Turbo落地麦芒7GPU Turbo落地麦芒7

　　除了硬核的参数以外，麦芒7这次还支持华为当家的GPU Turbo技术。它通过类似汽车涡轮增压技术原理，实现了软硬协同的图形处理加速技术。它可以让GPU图形处理整体效率得到大幅改善，并且性能提升的同时，功耗下降，大幅提升用户体验。俗话说得好“光说不练假把式”为了证明麒麟710和GPU Turbo的实力，我们选择了市面上三款主流的手机游戏《王者荣耀》《QQ飞车》以及《绝地求神：刺激战场》来进行实测，看看麒麟710的硬实力到底如何。

《王者荣耀》效果全开《王者荣耀》效果全开

　　在游戏之前，我们将游戏参数全部调至最高、打开多线程模式和高帧率模式。

多人团战帧率依旧稳定多人团战帧率依旧稳定

　　首先我们来看看全民手游《王者荣耀》，对于想要上分封神的玩家们来说，卡顿和掉帧是不被允许的。在进入游戏后首先第一感觉就是画面十分精致，操作十分流畅。无论是单人清兵还是多人团战，画面均没有出现卡顿的情况。我们可以看到即使是在团战中多人释放技能、画面十分复杂的情况下，游戏实时帧率依旧维持在57-59左右。

　　另一款竞速类手游《QQ飞车》则是十分考验GPU的画面处理能力，游戏地图千变万化，建筑、瀑布、高山，尤其是在急速飞驰的时候。如果出现卡顿，势必会影响发挥。

《QQ飞车》运行流畅《QQ飞车》运行流畅

　　几场游戏下来，得益于GPU Trubo技术的加持，无论是面对哪款地图场景，麦芒7的表现都十分优秀。画面精致流畅，没有出现卡顿和掉帧的情况。有了如此强劲的性能，再配上我的蛇皮走位，拿到第一名简直是轻而易举。

《绝地求生：刺激战场》《绝地求生：刺激战场》

　　另外一款大热的“吃鸡”类手游《绝地求生：刺激战场》则是对手机性能的终极考验。这款游戏不仅画面精致、场景广阔，同时还有各种枪支、载具、建筑，十分考验手机的性能。从跳机降落的那一刻开始，流畅的画面和优秀的画质扑面而来，一度让我以为这并不是一款生存射击游戏、而是一款观光休闲手游。

　　通过实测，我们发现，搭载了麒麟710的麦芒7不仅仅能够全程高帧运行大型游戏，同时在GPU Turbo的加持下，画面流畅度、精细度都有了明显的提升。相比起那些旗舰机型完全不输，有种“四两拨千斤”的既视感。对于 游戏玩家们来说，麦芒7无论是在性能、帧率、网络稳定等方面，都十分强悍。如果你是一名资深手游大神，麦芒7可以助你再攀高峰！如果你是一个游戏新手，麦芒7则可以在你成长的道路上与你一路前行，成为你最亲密的战友。

　　持久耐用的续航，无惧远行

　　一直以来，性能和功耗这对欢喜冤家，总是制约着我们的体验。大家一定会问“这款手机性能这么强，是不是耗电也很快呢？”毕竟再强悍的手机，没了电就和一块砖头没什么区别。为了测试麦芒7能否满足我们日常使用的需求，我们采用了常用的几款软件：微博、微信、抖音、王者荣耀、腾讯视频，来模拟日常使用场景。

三小时耗电测试三小时耗电测试

　　麦芒7此次采用了一块3750mAh的电池，相较于同级别产品，在容量上就很有优势。经过我们三个小时的模拟实测，麦芒7电量剩余62%。在经过游戏、视频、抖音、聊天等轮番轰炸后，麦芒7的功耗控制的很好。对于轻量级的用户们来说，满电使用一天半左右毫无压力；而对于重度社交手游玩家们来说，麦芒7也能够支撑你一天的使用需求。

　　智慧出色的拍照，秒变大师

　　满足了游戏党们的性能要求，接下来再来看看“文艺青年们”最关注的拍照部分。曾几何时手机作为通讯工具存在我们的生活中，我们谁也没想到如今它会承载这么多的功能。还记得以前的手机拍照水准简单来说是就是“看个乐呵”，那时的人们也并不热衷于自拍（可能是也拍不美吧！）。后来随着手机相机素质的不断提升，很多入门级的数码相机惨遭淘汰，拍照逐渐发展成了手机中的重要功能点之一。

　　此次麦芒7搭载了前后四摄，前置采用的是2400万+200万像素的美拍双摄，能够通过性别、肤色智能调教美颜效果，让美肤更自然；后置2000万+200万AI虚化双摄，配合AI场景识别，能够实现22类以及500余种场景的智能识别，能针对不同场景进行自动调校和参数设置。当然，光说不练假把式，下面就让我们通过样张来领略下麦芒7的拍照水平吧！

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　在这张照片中，虽然天气有些阴沉，但是丝毫没有影响麦芒7的发挥。照片中的柳树青翠欲滴，即使是随风摇曳的树枝也被清晰的拍摄了下来。在光线不充足的场景下，画面依旧清晰、明亮。

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　这张照片则很好的将建筑与天空细节表现了出来，远处高楼墙体的纹理结构清晰可见。天空中的云千变万化。此外麦芒7能够配合HDR Pro功能，在RAW格式下的无损信号的原始数据上进行高动态合成，保留全部图像，提高照片质量。即使是光线不足、场景复杂，也能拍出好照片。

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　接下来我们再来看一组室内样张，室内光线复杂、环境较为集中。我们看指示牌上面的文字清晰可见、远处的雕塑、广告牌等细节完美保留。

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　知名童话故事《小王子》想必大家都耳熟能详，金属材质的雕塑在光线的反射下熠熠生辉。可以看到，麦芒7拍摄的画面明亮通透，金属雕塑反射出的画面清晰可见。足以见得麦芒7强大的拍照实力。

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　单反相机之所以拍人更美，是因为大光圈的虚化效果能够实现层次分明的拍摄效果。而目前手机上的算法模拟大都不够完美。不过这次麦芒7的表现可以说为手机阵营扳回了一局，它搭载的后置200万采集景深辅助镜头，与AI虚化算法结合，能够精准识别虚化边缘，让人物边缘过渡更自然，虚化效果更精准。

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　从小姐姐的亲身体验来看，无论是头发边缘还是手中的饮料瓶等物体，麦芒7都能够完美的识别，同时带来了近乎完美的虚化效果。通过虚化背景，让被拍摄的人物主体更加突出，是不是觉得自己更美了呢？

△麦芒7样张△麦芒7样张

　　在AI的加持下，麦芒7可以智能识别被拍摄的对象和场景。就像这张，新鲜的橙子在镜头下更加鲜艳，看起来十分可口。值得一提的是，麦芒7前置镜头可自动对蓝天、绿植、沙滩、花朵、夜景、舞台、室内、雪景共8种场景进行自动识别及优化，让自拍更加妩媚动人不失真！

　　强劲性能长续航，买就对了

　　总体而言，麦芒7无论是在性能、续航、还是拍照等方面的表现都可圈可点。在同价产品中，麦芒7有着先天优势，例如“吓人技术”GPU Turbo、AI场景识别、游戏多线程优化等。就像我们开头说到的，无论你是拥有何种需求的用户，我相信麦芒7都能很好的完成任务，成为你生活、游戏、工作的优秀伴侣。

华为长续航拍照
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