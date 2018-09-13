iPhone Xs发布会 这6件事库克没告诉你

虽然此次苹果秋季新品发布会并没有向预测的那样将全家桶更新个遍，但是作为发布会的重头戏，新iPhone还是带给我们足够的惊喜。

这么重量级的产品，短短几页PPT自然不能全部介绍清楚，接下来，我就把库克“藏着”的那些内容告诉你。

iPhone Xs和iPhone Xs Max

1、iPhone Xs支不支持双卡双待？国内双卡双待功能怎么实现的？

虽然iPhone Xs是iPhone X的正统续作，但是遗憾的是iPhone Xs并不支持双卡双待，仅仅是iPhone Xr和iPhone Xs Max支持双卡双待。

iPhone Xs并不支持双卡

虽然iPhone Xr和iPhone Xs Max支持双卡双待，但是由于政策的不同，国内和国际实现双卡双待的原理却不相同。

国内版iPhone Xr和iPhone Xs Max都采用物理的双卡槽实现双卡双待。但是在国际版中，iPhone Xr和iPhone Xs Max采用了eSIM卡+SIM卡的组合方式。猜想这与国内运营商的阻力有一定关系。

2、iPhone Xs原装充电器的充电功率是多少？

在Android阵营如火如荼的发展快充技术的时候，苹果不为所动，依旧使用慢吞吞的5W充电速率。

iPhone Xs仍采用5W充电头

本以为在iPhone Xs上，原装充电器的充电功率会有提升，但是从官网给出的数据来看，iPhone Xs依旧搭载5W的充电头，不得不佩服苹果的“老成持重”。

3、手上沾了水还能操作iPhone Xs吗？

湿手也能操控新iPhone（图源：food）

由于新iPhone采用了更精进的触控屏算法，所以即使手上沾水或屏幕上有水，我们依然能灵敏的操纵手机。所以即使是下雨天或者游泳，也不会对手机的使用造成影响。

4、支不支持无线充电？

支持无线冲电

从去年开始，iPhone全线产品就开始支持无线充电，虽然在发布会上苹果没有着重提及该技术，但是从iPhone Xs的详情页可以发现，iPhone Xs支持Qi无线充电。

5、没“电”也能刷地铁的原理是什么？

iPhone最近开放了NFC刷地铁，但是我们最害怕的一件事就是在地铁里手机没电，一旦这样我们就会被困在地铁。

在新iPhone上，就不会出现这样的问题，因为即使新iPhone没电的情况下也能刷地铁。这是因为在新iPhone上，苹果做出了优化——即使我们的手机自动关机，NFC也能调用备用电源，为我们延长高达5小时的刷地铁时间。

6、有没有砍掉3D Touch

仅iPhone Xr取消了3D Touch

发布会之前，一直有传闻认为苹果将砍掉3D Touch功能，发布会后我们悬着的心终于落下——苹果只在“廉价版”iPhone Xr上取消了3D Touch。高端的iPhone Xs和iPhone Xs Max仍保留3D Touch功能。