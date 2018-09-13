vivo X23对比iPhone X 颜值与拍照双杀

9月初，vivo为我们带来了X系列的续作——vivo X23，这也是继vivo6月份发布vivo NEX零界全面屏手机向世人亮出了自己肌肉后的再次发力。

那么vivo X23对比iPhone X这款手机有哪些优势？这两款手机哪款值得购买呢？别急，看完本期《尖Phone对决》你就知道答案。

优秀的外观要兼顾美观与实用

美观度和屏占比是优秀全面屏的衡量标准

近两年，手机都在追求“全面屏”的设计潮流，但是由于各家的审美和设计功底不同，全面屏手机的呈现方式也不尽相同，如果单纯的追求屏占比而舍弃审美，那么必然不会作出有设计感的手机，所以一款优秀的足够优秀的全面屏手机一定要同时兼顾高屏占比和美观度。

在vivo X23和iPhone X上，我们就见到了全面屏的两种呈现方式——水滴屏和刘海屏。

iPhone X和vivo X23

vivo X23正面为6.41英寸19.5：9的水滴全面屏，屏占比91.2%。iPhone X正面为5.8英寸19.5：9的刘海全面屏，屏占比为81.15%。从屏占比来看，vivo X23远胜于iPhone X。

iPhone X臃肿的屏幕

点亮vivo X23和iPhone X的屏幕，可以发现，iPhone X有一种臃肿的感觉——由于四周的边框为黑色，并向内收拢，再加上顶部的刘海，当我们使用iPhone X的时候，视线会不自觉的被“黑色”吸引，十分影响使用的体验。

vivo X23屏幕特写

而vivo X23由于采用了窄边框+“水滴”的设计，使得vivo X23的屏幕有一种“溢出”的感觉，这种视觉震撼感在看视频或者玩游戏的时候尤为明显。再加上vivo X23屏幕顶部的“水滴”极小，不会像iPhone X的刘海一样吸引我们的目光，所以我们可以专心地沉浸在手机的内容中不被打扰。

iPhone X和vivo X23边框对比

通过对比可以发现，vivo X23的水滴刘海屏无论是屏占比还是美观度都要远胜于iPhone X的刘海全面屏。可以说，vivo X23所搭载的水滴全面屏是目前全面屏同时兼顾美观度和屏占比最稳妥的设计。

后壳是色彩与曲线的艺术

由于手机的功能变得越加丰富，时常伴随我们出现在不同的场合，所以手机早已不是单纯的通讯工具，更成为彰显我们个性的艺术品，所以手机的后壳设计就变的尤为重要。

vivo X23炫彩的机身

对比iPhone X单调的黑白两色，vivo X23可谓将色彩玩到了极致，拥有五种颜色——幻夜蓝、幻影红、魅影紫、时尚紫和时尚橙。通过不同的色彩，vivo X23可以俘获不同的用户，这一点上，iPhone X望尘莫及。

两款手机后壳对比

vivo X23和iPhone X后壳的元素在排布上有些类似，都是在机身的左上角放置了双摄和闪光灯，在居中靠上的位置放置了logo。在细节上，vivo X23的双摄无论是体积还是凸起的幅度都更小，所以看上去比iPhone X更显规整。

单手握持vivo X23

单手握持手机时，不得不考虑的一个因素就是握持的舒适度，虽然vivo X23的机身体积比iPhone X更大，但是得益于vivo X23后壳的大弧度收窄，使得手机极度贴合手掌，所以vivo X23的单手握持感也非常舒适。

接口和按键是人性化考验

vivo X23和iPhone X都采用了金属中框的设计，在边框元素的排布上正相反——vivo X23的左边框为Jovi AI按键，右侧为音量键和电源键，iPhone X的左边框为音量键和标志性的静音键，右边框为电源键。

两款手机的按键正好镜像排列

在按键的布局上，虽然这两款手机正好成镜像排列，但是手机的按键布局并没有统一的标准，所以也就没有孰优孰劣，适合自己的才是最好的。

相较于按键的布局，手机的接口才是影响用户使用的重中之重，如果用户常用的接口手机没有配备，那么会对用户的使用造成极大的困扰。

vivo X23仍然保留3.5mm耳机接口

由于vivo X23手机支持HiFi，所以vivo X23机身的顶部有3.5mm耳机接口，在蓝牙耳机还未成熟的今天，vivo X23仍为用户保留3.5mm耳机接口，十分人性化。vivo X23的底部为Micro USB接口，由现在正处于Micro USB向USB Type-C接口的过渡期，为了保证手机的兼容性，vivo X23仍然选择了Micro USB接口，相信等日后USB Type-C普及后，vivo也会第一时间跟进。

iPhone X仅有一个借口

而iPhone X的接口仅仅有一个接口，使用耳机的时候会非常的不方面，如果购买蓝牙耳机配件，无形中也增加了使用成本。