努比亚Z18对比坚果R1 谁才是拍照旗舰?

[手机中国评测]随着智能手机不断地更新迭代，手机的拍照水平也在逐渐上升。如今很多单反相机具备的功能，在手机中同样可以实现，甚至一些专业的摄影师已经可以使用手机拍出高质量的大作，着实羡煞众人。

一部优秀的手机，足以成为人们记录生活、定格时光的最佳工具。当你逛一逛线下体验店就会发现，很多人拿起手机简单看了看外观后，一定会开启相机测试一下拍照质量，可见拍照功能的重要性。

各大厂商在推出新品时，也会在发布会上着重介绍一部手机的拍照能力。如果是定位旗舰的产品，那么除了要有良好的拍照功能，更需要搭载大量新科技才能吸引人关注。

如今正值秋季，相信屏幕前的你已经做好准备出门感受大自然。那么在此时，你一定需要一部高质量的拍照手机来记录美丽的风景。今天我们就拿出其中两款旗舰产品努比亚Z18与坚果R1做一做拍照对比，看看二者在拍照方面究竟谁更胜一筹。

参数谁出众？

想要获得良好的拍照质量，一定要有出色的硬件实力。努比亚Z18采用1600万+2400万像素双摄，其中主摄像头拥有1.12μm的单位像素，支持OIS光学防抖。为了提升这部手机在夜间的拍照表现，努比亚Z18的两颗摄像头均为F/1.6光圈，可以有效提升画面亮度，让照片的观感更好。

努比亚Z18

同为旗舰级的坚果R1则采用了今年颇为流行的配置。1200万像素+2000万像素的双摄，属于2018年的主流水准，同样可以带来不错的拍照表现。

坚果R1

从像素数上看，努比亚Z18显然更具优势，在拍照的时候也能展现出更多细节。再配上F/1.6的大光圈，画面亮度更高，可以有效提升画面观感。

相机体验谁更赞？

开启相机后，映入我们眼帘的就是取景器窗口。在自动模式下，两款手机的取景窗口在功能方面各有不同。坚果R1拥有美颜调整、照片比例等创新功能，努比亚Z18则拥有包括穆夏相机、鱼眼相机等新颖滤镜，在玩法上显然努比亚Z18更具优势。

拍照界面

在专业度上，努比亚Z18同样更胜一筹。在自动模式下，努比亚Z18拥有水平仪以及对焦/测光分离等功能，而这些功能在坚果R1上有些并未出现，有些仅在专业模式中才拥有，可见作为手机摄影的鼻祖，努比亚在手机摄影的专业度方面还是可圈可点的。

拍照界面（专业模式）

就小编个人而言，专业模式是用来帮助摄影师创作以及让小白用户提升摄影能力的模式，不过现在并非人人都是专业摄影师，所以对于像我这样的小白来说，努比亚Z18中的“相机使用快速入门”功能可以说非常实用，阅读后相信你能对摄影有一个更深层次的了解，帮助你拍出好照片。

努比亚Z18的专业模式中拥有相机使用小技巧

此外，努比亚Z18还拥有努比亚手机的特色功能——“相机家族”，直接使用手机就能拍光绘、微距等特色照片，而且这次相机家族中还新增了艺术相机和AI相机，增加了相机的可玩性。

努比亚相机家族

努比亚AI相机

AI相机样张

努比亚Z18艺术相机样张

努比亚Z18艺术相机样张

努比亚Z18艺术相机样张

通过样张我们不难看出，努比亚Z18的艺术相机功能做得还是非常不错的，AI加持的艺术滤镜可以模仿多种不同的绘画风格，让简单的照片拥有别具一格的艺术效果。反观坚果R1，想要实现这些功能可能还需要下载额外的App才可以，显然逊色不少。

实拍样张展示

说了这么多，相信大家一定更想知道两款手机的实拍表现，下面我们就通过几组实拍样张来对比一下两款手机，看看谁的表现更出色。

努比亚Z18样张

坚果R1样张

努比亚Z18样张

坚果R1样张

努比亚Z18样张

坚果R1样张

努比亚Z18样张

坚果R1样张

第一组是十分常见的白天样张。通过样张来看，努比亚Z18在色彩饱和度方面更高，无论是红色或者绿色的树叶，都能将丰富的颜色展现出来，表现不俗。而坚果R1，在某些场景下的样张看上去不太通透，略有不足。

努比亚Z18逆光样张

坚果R1逆光样张

努比亚Z18逆光样张

坚果R1逆光样张

努比亚Z18逆光样张

坚果R1逆光样张

逆光样张对比（左为坚果R1，右为努比亚Z18）

我们用手机拍照时难免会遇到逆光的环境，所以一部手机的逆光表现也值得我们关注。从这张直面午后阳光的图片来看，努比亚Z18对于光线的把控可以说十分到位，画面更加纯净，即使是直视太阳的极限情况，也没有出现大面积的眩光，观感非常不错。反观坚果R1，在逆光环境下拍摄的样张细节丢失很多，画面亮度控制得也不是很理想。

努比亚Z18近景样张

坚果R1近景样张

近景样张对比（左为坚果R1，右为努比亚Z18）

再来看近景。得益于F/1.6的大光圈，努比亚Z18拍出的照片背景虚化效果更加明显，前景更突出，观感出众。而且在色彩上，努比亚Z18也会将绿色还原得更到位，让叶子看上去更加鲜嫩，而坚果R1拍摄的色彩虽然真实，但是观感并不出众，可见努比亚Z18在细节方面做得更加到位。

努比亚Z18室内样张

坚果R1室内样张

努比亚Z18室内样张

坚果R1室内样张

努比亚Z18室内样张

坚果R1室内样张

再来看室内场景。在环境光线稍微不足的环境下，努比亚Z18的F/1.6光圈再次发挥出应有的实力。在自动模式下，整个画面的亮度更高，被摄物体的细节也能一一还原出来，看上去不错。尤其是酒桌的样张，努比亚Z18准确地还原了桌面的颜色，符合实际场景下的观感。

夜景表现如何？

下面我们来看看两部手机在夜景方面的拍照素质。首先从画面色彩来看，努比亚Z18的画面饱和度更高，样张看上去也更加诱人。无论是红色的灯笼还是建筑上的装饰，都能展现出最美的一面，相信每个人看了样张后，都能准确找到自己喜欢的照片。

努比亚Z18夜景样张

坚果R1夜景样张

努比亚Z18夜景样张

坚果R1夜景样张

努比亚Z18样张（图右）色彩饱和度更高

通过下面的这组暗光夜景样张来看，努比亚Z18的F/1.6大光圈也发挥了很大的作用。整个画面亮度非常高，而且放大看细节时也不会出现很多噪点。而坚果R1在拍摄照片的时候不但画面亮度低了一些，而且放大后也能看见很多明显的噪点。

努比亚Z18夜景样张

坚果R1夜景样张

努比亚Z18夜景样张放大（细节明显）

坚果R1夜景样张放大（亮度不够，噪点略多）

简单来看，得益于F/1.6的大光圈，在拍摄近景照片时努比亚Z18的优势非常大，画面亮度够高，而且细节表现也很出色。在夜间大场景下，得益于努比亚Z18的AI相机，系统可以将夜景照片优化得更好，让照片观感再上一个台阶。

谁能拍出唯美人像？

接下来我们再看看两款手机在人像模式下的表现。首先从样张来看，二者在虚化算法方面的表现都不错，没有明显的漏洞，主体突出清晰且背景虚化自然，发发朋友圈完全够用了。

努比亚Z18背景虚化样张

坚果R1背景虚化样张

努比亚Z18背景虚化样张

坚果R1背景虚化样张

从背景虚化的效果来看，努比亚Z18的虚化效果更加明显，而且在略微有些逆光的环境下，将人物细节刻画得非常到位。而坚果R1在本环节的比拼中明显技不如人，样张表面似乎被蒙上了一层雾，观感并不理想。

值得注意的是，使用努比亚Z18拍摄人像模式样张时，可以自主选择光圈大小。如果运用得当，也能拍出背景虚化更明显的样张。

对于自拍来说，美颜算法的重要性同样重要，所以我们我们还是通过样张来看看二者的拍照表现。

努比亚Z18前置样张

坚果R1前置样张

从自拍样张看，二者的美颜倾向也是完全不同的。坚果R1拍出的样张色彩也偏向白皙，而努比亚Z18的色彩则偏向红润。就小编个人来说，努比亚Z18的美颜风格可能更能让我接受，当然两种风格也没有明显的优劣之分，只能说见仁见智。

总结

通过多个场景的对比我们不难看出，目前的旗舰机在一些大场景上面真的很难分出胜负，所以在一些特殊场景的表现，更能考验旗舰机的拍照素质。努比亚Z18在拍摄照片时，得益于智能AI场景识别功能，色彩更加浓郁，观感更加出众。由于坚果R1并未搭载AI场景识别功能，所以在拍照时还是更忠于实际，在复杂场景中的表现或许不太令人满意。

此外，如果你想拥有更加丰富的相机玩法，或者是准备尝试一下更加专业的手机摄影，那么努比亚Z18的专业模式和相机家族也能帮助到你，这些功能都是得益于努比亚多年在手机摄影方面的积累，坚果R1想要做到功能更丰富，还需要积攒一些实力才行。