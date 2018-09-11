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终于知道该买谁 小米8与努比亚Z18旗舰手机大比拼

终于知道该买谁 小米8与努比亚Z18旗舰手机大比拼
2018年09月11日 08:05 中关村在线
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　　手机市场向来是竞争激烈的战场，而在各家的旗舰机市场更是硝烟味十足。在这里，不仅仅是充斥着外观，性能的碰撞，更是高新黑科技一决雌雄的地方。

　　一方主打性价比的小米8，一方是怀揣着黑科技，满血归来的努比亚Z18，究竟谁家旗舰更胜一筹，更值得消费者购买，这还需要从多个维度来进行考量。

　　Round 1：屏占比为王 小小机身超大屏幕

　　“醉翁之意不在刘海，在乎屏。“刘海屏虽然成为主流，但是厂商的根本目的还是为了提高屏占比。为了改善消费者的视觉体验，一部分厂商选择了做大机身，另一部分则是选择了单纯提高屏占比。

　　从机身尺寸上来看，小米8的个头显然是要大于努比亚Z18的。从屏幕尺寸上来看，努比亚Z18的屏幕尺寸为6.0英寸，而小米8的屏幕尺寸为6.21英寸。从总体视觉上来看，努比亚Z18的设计理念更倾向于大屏小机身，也正是这个原因使得努比亚Z18解决了小与大的矛盾，在极佳的小尺寸握感中实现更广视域的大屏幕享受。

粉色区域为多出面积粉色区域为多出面积

　　得益于三面无边框设计和aRc4.0光学折射技术，努比亚Z18的屏占比居然达到了91.8%，而小米8的屏占比为83.83%，高下立判。

屏占比对比屏占比对比

　　虽然在尺寸娇小，但是努比亚Z18的屏占比却丝毫不落下风，将小米8远远地摔开。一方面是由于努比亚Z18在额头采用了水滴屏设计，无论是在元器件的隐藏放置还是在整体美观方面，都要比小米8单调的刘海屏要好上不少。

　　此外，努比亚Z18的屏幕分辨率为2160*1080像素，再加上3D曲面玻璃，整体视角由于边框弧度而得到扩展，色彩表现与视域范围都十分惊艳。

　　在屏幕材质上，努比亚Z18采用了JDI定制的LCD屏幕，而小米8则是选择了三星AMOLED材质屏幕。两者对比之下，小米8对比从前在色彩方面取得了不小的进步，但在局部色彩的效果则显得颇为辣眼，毕竟OLED屏幕伤眼的特性一直是硬伤。而努比亚Z18的屏幕经过定制调校，在色彩显示鲜艳的同时也保证了柔和度，护眼效果要比小米8好上不少。

　　在拿到努比亚Z18之前，我一直特别期待一款小尺寸高性能的手机，从个人角度来看，小尺寸手机的握感要比大尺寸手机要舒服许多。现在一部分手机片面追求大屏，但是又不对操作手势作出优化，因此用户在实际体验中会增加更多的操作成本。小屏手机在握感更加贴近人的最佳握持手感，再加上努比亚Z18的弧形后壳，我只能说手小的用户有福啦。

　　接下来，再让我们一起来看看两款手机的细节对比：

努比亚Z18和小米8背面对比努比亚Z18和小米8背面对比
努比亚Z18与小米右侧对比努比亚Z18与小米右侧对比
努比亚Z18与小米左侧对比努比亚Z18与小米左侧对比
努比亚Z18与小米顶部对比努比亚Z18与小米顶部对比
努比亚Z18与小米底部对比努比亚Z18与小米底部对比
水滴屏与刘海屏的对比水滴屏与刘海屏的对比

　　从外观来看，两者除了差异较大的全面屏设计，在细节方面还是有着些许不同。比如说努比亚Z18的左侧就拥有着独立的智能语音助手按键。在当前的旗舰机型中，为语音助手单独设计按键俨然成为了一股潮流，这样的设计可以提高效率，节省用户的操作成本。

　　总体来看，努比亚Z18在回归小尺寸机身的同时，也极力深耕全面屏，从而在大与小的矛盾中做到了无边水滴屏，保留了握持与视觉的双重快感。而小米8的全面屏方案看来一是有跟风的嫌疑，二是确实不够美观。在这一回合，努比亚Z18确实要比小米8要出色。

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小米努比亚对比
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