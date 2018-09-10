iPhoneXs的“s”这些升级让钱包瑟瑟发抖

还有不到一周，苹果将召开秋季新品发布会，属于网友们的历时一年的“新iPhone发布会”也将迎来落幕，虽然苹果官方没有传出什么关于新iPhone的消息，但是树大招风，从供应链以及分析师透露的只言片语可以确定，今年发布三款新iPhone几乎是确认无疑的事。

按照惯例，今年苹果发布的三款新iPhone将命名为iPhone 9、iPhone Xs和iPhone Xs Plus。其中iPhone 9为单摄廉价版，iPhone Xs为iPhone X的常规升级版，iPhone Xs Plus则是对应往年大屏版iPhone——毕竟采用全面屏后iPhone的尺寸还能进一步扩大。

根据经验来看，三款新iPhone中的中间款iPhone Xs无论是性能还是尺寸都十分贴近消费者的需求，相信该版本iPhone会成为市场的宠儿，迎来一波抢购潮。

那么今年的iPhone Xs相较于去年的iPhone X升级点在哪呢？值不值得我们花重金抢购呢？

双卡双待又一次改变世界

虽然双卡双待是安卓阵营司空见惯的功能，但是由于卡槽体积以及区域性等问题，在iPhone问世的十年间，苹果都没有为iPhone配备双卡双待。

Apple Watch Series 3支持eSIM卡（图源：newmobilelife）

从去年Apple Watch Series 3搭载eSIM卡就让很多人猜测，苹果会在今年的新iPhone上使用实体卡搭配eSIM卡提供双卡双待服务。

中国大陆仅六成联通用户可用eSIM卡服务

不过遗憾的是，Apple Watch Series 3发布一年，由于运营商强大的阻力，中国大陆也仅有上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6个城市的联通用户可以享用Apple Watch Series 3的eSIM卡服务。

毕竟，当eSIM卡铺开后，运营商的地位就非常尴尬，不能通过实体卡牵住用户和手机厂商，完全沦为“买流量”的打工者，而现在推行eSIM卡服务的主动权完全在自己手里，只要不傻，相信运营商们是不会配合推行eSIM卡服务的。

iOS 12的底层代码显示支持双卡

所以，虽然从iOS 12的底层代码可以确定iPhone Xs将搭载双卡，但是目前并不清楚苹果会积极推进eSIM卡通过iPhone强大的力量和运营商掰掰手腕，还是主动示弱采用传统的双卡槽设计。

不过可以确定的一点是，今年iPhone Xs一定可以凭借双卡双待“再一次改变世界”。

新配色刺激销量

当iPhone卖不动了，怎么才能刺激销量？换个颜色嘛~

这么简单的问题，库克也想到了。

金色版iPhone Xs

根据“著名苹果打脸分析师”郭明錤分析，今年苹果在至少两个版本的新iPhone上有多种颜色。其中iPhone Xs有金色、银色以及深空灰色可供选择。虽然在新配色的名字与以往iPhone配色相同吗，但是实际的观感会有所区别。

iPhone 5S的金色、iPhone 6s的玫瑰金色、iPhone 7的亮黑色、iPhone 8的金色都是当代iPhone热门的颜色，不知道今年iPhone Xs哪款颜色受到消费者的追捧。

A12性能怪兽凶猛来袭

当我们一再诟病安卓阵营无脑堆料的时候，苹果闷声发大财，为我们带来了堪称“怪兽”的A12芯片。

搭载A12芯片的新iPhone

有媒体爆料A12芯片将采用7nm制程，搭载A12芯片的iPhone Xs相较于搭载A11的iPhone X将提速20%-30%，功耗方面也会有相应的降低。

而由于出于成本方面的考量，安卓阵营在今年应该都不会有7nm制程的处理器，看来，苹果“性能怪兽”的称号又一次的守住了。

数据口改为USB Type-C

有传闻苹果为了兼容性的问题，在今年底的新iPhone上将会把以往iPhone标志性的Lightning接口取消改为USB Type-C接口。

USB-C to Lightning形态数据线

从消费者的角度考虑，新iPhone换USB Type-C接口的呼声并不是十分强烈，从苹果的角度考虑，如果取消Lightning接口，苹果的MFi认证、售卖转接头业务将会大受打击，再加上Lightning接口本身可以使iPhone变的更为轻薄，所以猜测苹果不会轻易取消Lightning接口。

新iPhone充电头（图源：充电头网）

新iPhone充电头（图源：充电头网）

不过根据爆料，苹果有可能将原装数据线的另一头变为USB Type-C头，也就是说苹果的充电器为USB Type-C接口。更令人振奋的是苹果的原生充电器将会支持最高18W的快充。

PS：还是怀念5W的龟速，一冲充一晚上，早上醒了也就充满了~

3D Touch被砍

有消息认为面对iPhone的成本上涨，苹果有意取消3D Touch功能，3D Touch的革命性在于其拓展了手机触摸屏XY轴以外的Z轴，为用户带来了触摸的纵深感。

虽然3D Touch自2015年发布后并未引得太多关注，但是从iPhone实际的体验来看，3D Touch功能算是起到锦上添花的效果。

取消3D Touch功能的iPhone SE

事实上，在2016年初苹果发布的iPhone SE上，由于成本的问题，就取消了3D Touch的功能。所以，猜测今年两款高端的iPhone不会取消3D Touch，而主打低价的iPhone 9可能会取消3D Touch功能。

iPhone加入Apple Pencil

在2007年iPhone第一代发布的时候，乔布斯曾吐槽触控笔“谁会想要一支触控笔？”。日后苹果发布带Apple Pencil的iPad时，就被指背离乔布斯的初衷。

Apple Pencil（图源：Virgin Megastore）

有传闻认为由于iPhone Xs Plus的屏幕足够大，所以苹果会将Apple Pencil下放到iPhone Xs Plus上。

熟悉iPhone X的朋友会知道，为了实现全面屏，iPhone X将主板和电池重新设计将手机内的空间运用到了极致，所以iPhone Xs Plus机身内部应该不会慷慨的给一只笔的。

再加上Apple Pencil本身的定位就是办公、提高效率，所以与iPhone合体应该属于无稽之谈。

看完上面的预测，相信大家都对iPhone Xs有了一个清晰的认知，今年作为iPhone升级的“小年”，外观不会做出重大，重在提升性能。

对于大陆用户来说，新iPhone最值得期待的“性能”提升就是双卡双待，而A12芯片的升级也将使得iPhone的性能继续站在手机阵营的前列。

虽然有提升，但是总让人感觉少了点什么，我想少的就是本章开头的“One More Thing”——曾经苹果引以为傲的创新、进取已经渐行渐远。

不管怎么样，新iPhone现在的生命力还是很旺盛，希望大家都能如愿拿到自己喜欢的iPhone。