三星Note 9评测：聚焦S Pen，这是最诚意Note旗舰

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从2011年首款Galaxy Note产品亮相，至今已经有了7年时间，S Pen是每一代Note产品的标配，流畅逼真的书写体验是三星打造产品的初衷，也是每一款Note产品的最大差异化所在。

但有趣的是，随后的市场调查显示，推动Note系列为人熟知并取得市场认可的并非S Pen，随S Pen衍生的大屏才是不折不扣的关键：当其他机型还在4英寸左右徘徊时，Note已然将屏幕尺寸做到了5.3英寸，更大的视野永远是消费者无法拒绝的理由，大屏随着Note的风靡走上潮流。

如今大屏已然过渡到全面屏，成为了市场的主旋律，动辄5.7英寸的屏幕，令昔日Note系列的优势逐渐消逝，稳扎稳打的硬件之外，差异化的S Pen再次成为市场的焦点。于是在近期发布的Galaxy Note 9上，三星重新回到了打造Note系列的初衷，聚焦于S Pen创新，带来了近年最为诚意的Note产品。

小修小补的外观背后

在近年的旗舰产品线上，三星已经形成了一套成熟的设计语言，比如Galaxy S系列的圆润曲面，Note系列硬朗的线条。立足于这些，新产品的设计往往与上代产品如出一辙，更多地是在前作上的“小修小补”。

就Galaxy Note 9而言，其延续了Galaxy Note 8双曲面+下窄边框的设计，不同之处在于，Note 9的下巴部分相比Note 8窄了一些，这也使得Note 9在与Note 8基本一致的尺寸下，挤出了0.1英寸的空间，搭载了一块更大的6.4 英寸的屏幕（Note 8为6.3英寸）。

聚焦于这块屏幕，依然是一块标志性的三星Super AMOLED柔性面板，6.4 英寸， 2960X1440的分辨率，长宽比为18.5：9，PPI为516，纸面参数绝对是当前的顶级水准。

在国外显示设备测试公司DisplayMate对Galaxy Note 9的屏幕进行的分析检测中，这块屏幕在亮度、色域、色准上表现突出，打破了DisplayMate的多项记录，毫无悬念地摘得“A+”评级，并得到了 “几乎与完美没有差别”的评语。

如果你之前看过国产旗舰在今年常用的FHD+ AMOLED屏幕，Galaxy Note 9的这块屏幕观感更为通透，不论在色彩、亮度还是清晰度，都有着明显的优势，一旦习惯了就真的有些回不去了。

相比与过去三星在曲面屏上对于“无界”的激进探索，这次Galaxy Note 9则保守了一些，曲面屏两侧的曲率没有之前那么大，弯曲的屏幕面积也有缩小，留给边框的空间更多。这使得Note 9的两侧的边框不能很好隐藏，正面看起来的确会宽一些，无界感大打折扣。

损失一些观感固然可惜，但也换来了一些实用的特性。比如单手滑动时，虎口的皮肤不易触碰屏幕，误触问题得到了明显缓解，同时更宽的边框也对屏幕起到了更全面的保护。

这种感官与实用可靠愉悦之间的取舍，在Note 9的中框上也有所体现。三星刻意在中框两侧用CNC铣出了两道切边，使得Note 9在侧边的视觉观感上更为纤薄，但在手感上这两道“楞”的存在感过于强烈，握持起来并没有Note 8来的舒服。

同时，类似于Galaxy S9之于S8的改变，Note 9的中框的边缘也要略高出前后玻璃盖板边缘一点，这样在手机跌落时，高出玻璃盖板的金属中框可以作为最先接触地面的部分，起到缓冲的作用，有效降低手机碎屏的风险。

对了，Galaxy Note 9在配色上也给出了一些新尝试，提供了寒霜蓝、丹青黑以及玄镜铜三色，其中寒霜蓝配备的S Pen以明黄色为主色调，搭配蓝色的键帽做装饰，整体撞色的设计十分吸睛，而其他配色均配备同色S Pen。

后置指纹完善体验

在被吐槽了一年之后，三星在Galaxy Note 9上重新设计了后置指纹的位置，由Note 8的后置摄像头右侧改到了后置摄像头下方，算是回归了正常，更加符合我们下意识的习惯。

实际体验中，Galaxy Note 9的指纹录入过程很有意思，只需要用手指自上而下地划过指纹识别区域，即可完成指纹录入，配合Note 9内置的线性马达短促有力的震动反馈，手指好像在滑动拨轮一样，体验相比常见的按压方案优雅了不少。至于识别速度上，Note 9完全没有问题，同时支持微信与支付宝支付。

三星在生物识别的方案上从不吝啬，Galaxy Note 9还提供了人脸识别和虹膜识别两种方式，人脸识别速度尚可，可以作为日常的主力解锁方式，至于虹膜识别，尽管已经是当前最为成熟的移动端方案，但对于戴眼镜的朋友依然不够友好，识别速度相比人脸略逊一筹，建议还是用于支付、安全加密的场景。

全新S Pen秀肌肉

说了那么多，终于回到这次Galaxy Note 9最为瞩目的升级——S Pen。

参数上看，Galaxy Note 9的这支S Pen依然是4096级压感，对细微的压力变化十分敏感，最大可能地还原真实的书写体验，配合息屏快写、智能多截图、截屏编写、动态信息等定制功能，最大限度发挥S Pen的实用效率。

当然，这款S Pen最大的升级点还是在于内置了蓝牙模块，可以利用S Pen在最远10米的距离遥控手机，实现按下快门拍照、翻页浏览页面、暂停视频等操作，初次体验起来很有意思，但由于遥控操作场景性比较强，其意义因人而异。

相比于S Pen所能提供的功能，三星在S Pen上的技术投入或许更为瞩目。

S Pen引入蓝牙，也意味着三星必须要在S Pen内部提供电源，并以一种尽可能优雅的方式提供电量补给。

事实证明，三星为Galaxy Note 9提供了一套可靠的电源方案：利用超级电容器替代了传统的锂电池作为电源，并引入无线充电技术（笔尖处设计无线充电线圈），使得S Pen在插回Note 9时自动充电。

超级电容是三星做出的全新尝试，它和我们常用的电池一样，是一种储存电量的元件，只不过电池是将电能转化为化学能做存储，主要依靠电化学，而超级电容完全是通过储存电荷提供电量，是纯粹的物理变化。

也因此，超级电容的充放电速度比锂电池快得多，至少有着几十倍的提升。反映到实际体验中，三星Note 9的S Pen在40秒内即可充满电量，并可获得30分钟的电池续航时间。同时，超级电容在反复充放电中电量不会明显衰减，即使是过充这种极端情况对其寿命的影响也很小，极其符合S Pen的使用场景。

应该说，在这支小小的S Pen上，三星投入的远比我们看到的要多，遥控功能之外，技术实力的展示或许才是三星真正的目的。

成像稳中有升，依然顶级水准

拍照方面，Galaxy Note 9沿用了Galaxy S9+的硬件，后置双1200万像素摄像头，其中主摄拥有f/1.5、f/2.4两档光圈智能调节，单颗像素面积1.4μm，支持双像素对焦。另一颗摄像头则是2倍焦距的长焦副摄，f/2.4光圈，用于变焦以及人像拍摄，两颗摄像头均支持OIS光学防抖。

相比于上半年的旗舰Galaxy S9+，Note 9在相机上的投入更多地聚焦于软件，通过引入AI技术实现了智能场景优化，即自动识别场景，对图像中呈现的各部分做出针对性调节。实际上这点早已在国产手机中普及，Note 9此番也算补上了课。

此外，Note 9还加入了实时瑕疵侦测，可以自动检测眨眼、模糊、镜头污渍、背光等问题，并及时给出重新拍摄的建议。

在全新的算法加持下，Galaxy Note 9的拍照更为稳健，下面我们来看一下在自动模式下拍摄的样张。

智能场景优化下，Note 9的样张色彩会有轻微的饱和倾向，观感不错，逆光、暗光等复杂光线场景下的表现都很稳定，成片率很高。

针对夜景表现对比Galaxy S9+，两者都有着极高的画面纯净度，但可以感到Note 9在成像素质上更为突出，主要集中在宽容度上的提升，不论是灯箱还是楼宇内，高光部分保留了更多细节。（上：Note 9 下：S9+）

综合看，Galaxy Note 9的相机稳中有升，通过持续发掘着这颗1.4μm传感器的最大潜力，成像素质稳居智能手机一流水准。

稳定的性能，可靠的续航

最后我们来谈一谈配置，Galaxy Note 9毫无意外地搭载了骁龙845移动平台。

简单梳理一下骁龙845的参数信息：10nm LPP FinFET工艺，4+4核心双集群设计，均为Kryo 385架构。其中性能集群主频最高2.8GHz，能效集群1.8GHz，搭配Adreno 630 GPU、X20 LTE Modem、Spectra 280 ISP、Hexagon 685 DSP，兼容高通骁龙神经处理引擎。毫无疑问，这是目前最顶级的Android旗舰SoC。

但高性能SoC的发热比较大，由此带来的降频问题愈加明显，往往令SoC性能无法完全发挥。为了避免这一状况，就需要一套高效的散热系统来“镇”住芯片组，Note 9加入了一套“水碳冷却系统”。

据悉，这套系统使用的热管散热面积达到了350平方毫米，而Galaxy S9+仅为95平方毫米，增大了3.5倍，堆叠了两层高导电碳纤维夹着一层铜得三明治结构，可以使得热量被迅速传递均摊，实现更高效的散热效率，有助于在高负载运行时提供更稳定的性能输出。

实际体验中，Galaxy Note 9得表现都十分稳定，应对吃鸡、王者荣耀这类热门手游完全不在话下，手机得温度也处于温热，并不影响持续游戏。

此外，三星在存储上提供6GB+128GB的起步，最高提供8GB+512GB的存储组合，并支持最高512GB的Micro SD卡拓展，实现1TB超大内置存储，这绝对是Note系列最为大方的一次。

大方的不止于此，Galaxy Note 9配备了一块4000mAh的大电池，比Note 8整整多出了700mAh，为续航提供了最有力的支持。在笔者两周时间的体验中，Galaxy Note 9完全可以维持一天的使用，是今年续航最好的骁龙845机型。

需要指出的是，开启Always On Display对于电量的消耗依然有些明显，关闭可以进一步提升续航。

总结

作为三星移动在旗舰市场的“双子星”产品之一，Galaxy Note系列的重要性不言而喻。一方面，它是对同年Galaxy S系列的补充强化，加入了独一无二的S Pen，与其他产品形成差异化。另一方面，坐拥三星全产业链的优势，它无疑代表着Android阵营的最高水准，肩负起与同期iPhone相抗衡的重任。

从今年的Galaxy Note 9来看，出色的性能，稳定的成像，可靠的续航，还有S Pen打造的差异化，这些使得Note 9成为了当前最全面的旗舰机型，没有之一。