什么人不会买万元售价的苹果iPhone Xs

再过三天，一年一度的苹果手机发布会就要开始了，如果今年的曝光信息可靠，那么今年的iPhone Xs相比去年的iPhone X并没有太大进步，依旧是在原先的设计上小作修改，换上新的芯片，继续原地涨价。这样的iPhone Xs，我们有理由买单吗？下面我们就来分析一下，有那些人不会买近万元售价的iPhone Xs吧。

一、穷人不会买iPhone Xs

这句话就是字面上的意思。

要iPhone Xs还是要肾

但有总有人会说：虽然我没钱，但是我可以分期啊。这类朋友，通常很在乎自己的面子，买iPhone Xs主要是为了充门面，这类人群对自己没有一个清晰的定位，周围的人买什么他就买什么，实在是没什么可多说的。

二、小城市的OV用户

过去的OPPO和vivo两家在一线城市一直存在感薄弱，但是如今的OPPO和vivo率先做出创新，今年vivo NEX和OPPO Find X的发布，就让大家看到了他们具有创新精神的一面。且OPPO和vivo在国内线下渠道占有率非常高，小城市的消费者大都喜欢在实体店买手机，苹果的销售渠道距离他们太遥远了，在三四线城市中，线下渠道才是决定销量多寡的核心要素。

线下渠道的力量 超乎你的想象

三、对性价比有谜之执着的人

这类人多是“真正的米粉”，性价比是他们选择的唯一标准。在这里我们要先对“真正的米粉”做一个定义，“真米粉”不同于普通的“米粉”，他们是一群对手机性能和价格有着极端苛刻的人群，他们对手机的要求是——最便宜的价格，最高的性能。

跑分和价格是他们最关心的

他们甚至可以为此忍受MIUI如同牛皮癣般的内置广告。对于他们来说，iPhone Xs的价格都够他们换三台新手机了，他们没有理由花更多的钱为iPhone Xs买单。

四、对国产芯片有信仰的用户

这类人主要是华为用户，毕竟只有华为拥有成熟的国产芯片（澎湃芯片尚未成熟）。 对于他们来说，买国产芯片不仅只是抒发下爱国情怀，还有对信息安全的深层考虑。

国产手机SOC只有麒麟能打

这类用户通常是政府机关工作人员，毕竟对于他们来说，信息安全才是最重要的，总部和系统服务器都在美国的iPhone Xs显然不在他们考虑范围之内。

五、不喜欢iOS系统的用户

相比封闭的iOS系统，开源的安卓系统拥有更多的可玩性。如果没有使用苹果全套设备，苹果手机的文件分享都会让人很头疼，更别提系统升级无法回退等霸王政策了。

曾经的知名三方ROM品牌

喜欢刷机，经常尝试第三方系统的极客玩家也大多会选刷机更容易的安卓手机下手，毕竟黑苹果越来越难，玩法和乐趣也无法和安卓多样化的定制系统相媲美。

六、最看重手机拍照性能的用户

对手机拍照有要求的用户来说，iPhone显然不是一个明智的选择。从目前手机的拍照硬实力来说，华为三星才是这类人的首选。除非这次iPhone有变革性的影像系统出现，才可能抓住这部分用户的心，不过从iPhone Xs目前曝光的信息来看，这一代的iPhone Xs拍照性能可能没有革命性的提升，如果真是如此，这类用户也没什么理由选择iPhone Xs。

iPhone Xs超过第一的机会不大

七、有钱并喜欢与众不同的人

这些人要求手机能作为身份的象征，历代iPhone在发售半年后基本都会成为“街机”。真正有钱的人，在意的并不是手机本身，而是手机是否有独特性和品牌价值。而独特性正是iPhone Xs无法满足的，这类用户多会选择市面上的各种限定版手机，对于他们来说，手机就像是身上的一块名片，名片当然是越个性，越奢侈，才越能显示自己身份和地位，才能让自己显得与众不同。

这类手机才是他们喜欢的（图片来自华为商城）

八、对手机长续航和快充有要求的人

即使是上一代的旗舰——iPhone X，苹果官方也只为其配备了5V-1A的祖传充电头，不得不说，在安卓已经普及3000mAh以上大电池和18W快充的今天，苹果在充电方面的确是不够看。不到三千毫安时的电池配上5W慢充——苹果让用户随身携带充电宝成为常态。对看重充电速度和续航时长的人来说，市场上有大量续航充电都远超iPhone的安卓手机可供选择，他们没理由选择iPhone Xs。

iPhone X的快充头（非标配）价格384元

如果本次发布的iPhone Xs没有更多的亮点和创新，只是对iPhone X功能小修小补，换个芯片，再加两种颜色的话。苹果将会发现自己不仅无法从安卓阵营拉到新用户，恐怕还会有更多的老“果粉”离开iPhone的怀抱，转向性价比更高、拥有更多功能和技术创新的安卓阵营。