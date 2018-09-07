竟用上f/1.5大光圈 vivo X23屏幕指纹技术详解

9月6日，vivo在北京发布了旗下X系列的新品——vivo X23。作为屏幕指纹技术的“开山鼻祖”，vivo的新旗舰自然少不了这一酷炫的“黑科技”。这次vivo X23将屏幕指纹技术升级到了第四代，全称为“第四代光电屏幕指纹解锁技术”，将f/1.5的大光圈和750ppi屏幕像素密度的E2材料超光感屏幕熔于一炉，带来了更加出色的屏幕指纹识别体验。

“原理心法”一脉相承

vivo X23搭载的第四代光电屏幕指纹解锁技术与此前用于vivo屏幕指纹技术的机型相同，均属于光学指纹识别。屏下光学指纹识别的原理在于利用了OLED屏的两个特性——屏幕像素自发光和屏幕透光，前者为指纹识别提供了光源，随后光线穿过透光的OLED屏幕，将指纹信息传递到手机的屏幕指纹识别模块。这个原理从vivo X20Plus屏幕指纹版一直传承至今。

vivo NEX旗舰版的屏下超短焦摄像头

vivo X21采用的电容指纹识别技术方案

从vivo NEX旗舰版所搭载的第三代屏幕指纹技术起，vivo就开始用超短焦摄像头取代此前用于vivo X21的传统电容指纹识别。由于摄像头本身具有更大的识别能力，因此识别速度和识别准确率都有很大提升，环境适应性也更强。这次vivo X23搭载的第四代光电屏幕指纹解锁技术则在第三代的基础上有更大的进步。

vivo X23选用了汇顶的屏幕指纹识别方案（图片来自goodix.com）

vivo X23的第四代光电屏幕指纹解锁技术采用了汇顶的指纹识别方案，其最大的进步之处在于它采用了一颗f/1.5的超大光圈摄像头。更大的光圈可以带来更大的进光量和更清晰的成像，进而带来更高的识别准确率和更强的夜间适应能力。f/1.5的光圈值是目前手机前后摄像头所搭载的最大光圈值，用在屏下而不是拿来拍照可以说非常奢侈了。

为了保证更大的进光量，vivo X23采用了E2材料的超光感屏幕，在指纹识别区域的屏幕像素密度高达750ppi，带来了更强的感光能力。与此同时，为了保证光线更好穿透屏幕并降低解锁功耗，屏幕厚度也减少了0.1mm。这使得vivo X23的指纹识别速度提升了40%，亮屏状态下仅需0.35秒即可解锁。

在软件算法方面，vivo X23还通过算法对噪声和滤波进行了去除，并对特征点提取和匹配过程进行深度优化，在指纹识别过程中对指纹识别图像进行了增强处理。这使得第四代光电屏幕指纹解锁技术的识别率照vivo X21提升了40%，在光线直射场景和干手条件下也可以正常解锁。经过长期的技术探索和实际认证，vivo X23还可以有效降低解锁功耗，打消了用户对续航的后顾之忧。

解锁效果的全新升级

得益于全新的软硬件加持，vivo X23拥有了照上一代大有进步的解锁体验。但作为“触幕倾心”的典型，仅仅“内秀”是不够的，毕竟屏幕指纹技术诞生之初就有“骚气”方面的考量。vivo的屏幕指纹识别光效在vivo X23的身上得到了保留，但却加入了非常灵动的水滴音效，使得解锁过程平添几分韵味。

废话不多说，我们这就为大家演示一下vivo X23的指纹解锁过程。为了模拟复杂条件下的解锁过程，我们在寻常解锁效果的基础上加入光线直射下解锁和暗光条件下解锁。大家看一下效果吧！

快速解锁

光线垂直照射下解锁

暗光条件下解锁

大家可以看到，vivo X23在常规情况下，解锁非常迅速，在暗光和光线垂直照射条件下，得益于指纹图像增强，解锁也完全没有问题。

下面我们就玩一下贴膜解锁的“升级款”。我们将外卖用的塑料袋放在屏幕指纹识别区域，可以看到，袋子本身为白色，外侧有规则的点状突起，对屏幕指纹信号的干扰不小。我们看一下解锁效果。

覆盖白色塑料袋（双层塑料布）解锁

可以看到，vivo X23能够经得起白色塑料袋的考验。当然这也与白色并未严重干扰指纹信息的RGB信号有关，如果用的是红、黄、蓝、绿色的袋子（可造成色彩的巨大改变）或者低透明度的黑袋子（严重干扰指纹信息的生成与回传）就不一样了。当然，在实际的使用情景下，隔着彩色/黑色塑料袋进行指纹识别的情况几乎不会发生。塑料袋都不是问题，贴膜解锁自然手到擒来。总体来讲，第四代光电屏幕指纹解锁技术非常经得起推敲，实际体验很棒。

总结：

vivo作为屏幕指纹技术的鼻祖，在今年引领了一场屏幕指纹解锁的大革命。在“骚气”的效果和浑然一体的整体观感之外，屏幕指纹技术还可以进行支付和隐私保护等派生操作，是目前最具竞争力的生物识别方案之一。这次vivo X23采用的第四代光电屏幕指纹解锁技术，硬件用料非常奢侈，解锁效果提升明显，但却并未带来售价的大幅提高，可以想象vivo在上下游产业链的影响力有多大。

从体验角度来讲，第四代光电屏幕指纹解锁技术相对而言更加稳健，更加可靠。从屏幕指纹技术面世至今，vivo一直在完善屏幕指纹技术，提高这一技术的可靠程度，还推出了vivo APEX这种主打双指解锁的概念机。在我看来，随着屏幕指纹技术的革新，未来我们用上可靠的全屏幕指纹解锁并非没有可能，但还需要一定时间进行探索。

目前vivo X23已经正式发布，将于9月14日正式开售。更多关于vivo X23的详细内容，还请关注我们的全面评测和拆解内容。