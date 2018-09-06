vivo X23评测：“发烧”过后 还是回到了好用的道路

对vivo来说，今年是特殊的一年，他们改变了保持多年的节奏和产品线规则，多了一款APEX概念机以及一款现实旗舰NEX。

在9月之后，又继续更新了X系列，在今天正式推出X23，回归到自己的优势领域。X23的宣传方向跟NEX完全不同，但身上又有旗舰产品的技术，甚至有些是NEX也没有的。

在使用过这款手机几天之后，新浪数码为您带来这篇产品体验。

外观：玻璃上的新花样

X23的外观早已不是秘密，vivo近几年也从来没打算给X系列保密。在发布会前，官宣三位代言人蔡徐坤，刘雯，鹿晗就已经告诉了大家vivo的样子，快乐大本营上何炅自拍更是把手机本身看了个真切。

但毕竟图片不等于真机，vivo恰好是真机拿在手里好于图片的那种，尤其是手感和颜色。

新浪数码拿到这款评测机是“魅影紫”配色，实际上背面是自上而下的倾斜过度，从红到粉，最后落在左下角一些紫色。

vivo X23背面的倾斜渐变色

玻璃后盖的流行要归功于去年iPhone X的画风转变，但这种功能需求带来的转变，其实为很多厂商带来的是设计思路转变。包括vivo在内、他们通过玻璃材质找到了更大发挥空间，尤其是颜色质感方面，玻璃更容易做出炫动的感觉。

vivo X23是这种流行趋势的进一步发挥，仍是玻璃为基底，用镀膜技术斜向渐变造成了这种不规则单向光影。

不规则的单向光影

这种不规则的设计很像斜拉链机车夹克那种感觉，当看惯了市面上其他对手规则的设计，冒出个不规则的就显得独树一帜。而且vivo全系也都采用了屏幕下指纹设计，这种一体的光影色彩没有被后置指纹识别装置破坏。

跟斜向不规则光影搭配的，是vivo的“弦月弧”机身。

几乎所有的手机厂商都做过弧形机身设计，圆润的边缘从视觉上看能减小机身视觉厚度，拿在手里则是为了提升手感不硌手。看起来没啥技术含量，但vivo在之前成熟设计的基础上做了不少“微创新”。

X23背部腰线的张力

如果用个尺子去量一下，上半部分是屏幕的塑料外框+下半部分是金属中框在物理尺寸上大约各半。其实结构受力还是金属部分，视觉上能看到的也几乎只有这一半，这是个有趣的障眼法。金属部分只大概2.7毫米；并且它上面是黑色的屏幕部分，下面是3D玻璃，人们的视觉就只会集中在这2.7毫米上。

边框看上去更窄

如此处理之后的手机，仿佛是一个穿着修身西装的壮汉，你看到是那身小了一号的衣服，看不到的是内里比别人大一号的身材。

X23屏幕有6.41英寸，但机身反倒更小，比跟它同级别的产品看上去纤细，而且弧形机身里藏了3400毫安时电池，在这个级别的手机里也算是比较大。

机身看上去并不大

同样不错的设计，还有侧面纤细的音量/电源等按键，以及一个专用的AI键，这跟旗舰NEX一致，当然，也有些小细节还可以更到位：比如后背上加个疏油层，能让它的体验再好一点。

屏幕：距离真·全面屏又近了一步

vivo手机本身去掉了刘海，虽然仍是异形全面屏幕，官方称之为“灵动水滴屏”，蓝绿两厂在名字上出奇的一致，但外观并不一样，X23的屏幕更接近之前夏普手机所谓的“美人尖”。

夏普“美人尖”是我最不喜欢的一个设计，原因大概有：异形屏切割粗糙，美人尖甚至不是圆形；5.5英寸屏幕配这个摄像头显得过于突兀，2017年见到这手机我们曾开玩笑说，这倒像是个独眼龙。

当年的“美人尖”

但在一年多之后，vivo上同样的设计好了不少，至少不那么刺眼了。

美人尖变顺眼的原因仍是细节设计改进带来的：首先是6.41英寸super AMOLED屏幕（1080×2340），比当年的夏普AQUOS S2大了不少；其次这部分面积都比过去小了，相对也就没有夏普那么刺眼；屏幕切割的平滑度也提升了太多，至少是个规范的圆形。并且它的顶部是微缝听筒，额头部分也比夏普短得多——vivo的设计师在这用了个小花招，其实听筒上的金属框是微微隆起的，但因为黑色玻璃板，人们几乎不会注意到顶部。

vivo X23上的新一代“美人尖”

vivo X23这次几乎干掉了手机的下巴，这让整个屏幕向“一块玻璃”的目标又迈进了一步，如果把它跟自家旗舰NEX比，会发现X23的下巴甚至更短，屏占比到了91.2%，这也是我们上一段所讲的机身显得更轻快的原因之一。

下巴变得更窄

vivo全系都是屏下指纹，并且X23强调是“第四代呼吸式屏幕指纹”，虽然识别面积仅限于中下方那一小块空间，但在识别率上大大提升（官方号称识别率提升高达40%），识别速度也比之前快了一点点。

从实际体验上讲，屏下指纹的速度仍比不过实体指纹按键，但在这部讲求美的手机上，这零点几秒的差距是值得的。

Jovi智能语音：分析每句话中的每个字

今年vivo不仅在设计上有所突破，在智能语音方面也推出了Jovi语音助手，从X21的初出茅庐到NEX上第一次搭载，经过半年的时间这次X23干脆为Jovi语音助手单独设立了一个按键。

其实AI按键并不是X23的专利，vivo NEX发布时也为此设计了AI按键，不过在X23中进行了提升，具体我们逐一来说。

Jovi激活界面

AI按键单独置于机身左侧并且表面横纹切割与右侧的锁屏键区分，这样的设计个人认为还是不错的，比三星的音量键+Bixby混搭设计更直观，当然误触率也要明显减少了很多，尤其在盲按的情况下很容易分辨。

其实X23内置的Jovi本身是支持语音唤醒功能，单独增加这一枚AI按键，在不方便的情况下使用更好，比如说在公共场所长按AI按键，可唤醒Jovi智能语音助手，或者唤醒识图功能，而不需要时会在后台以超低功耗待命。

Jovi这次升级之处在于对语音的深度理解，进行“无用信息的识别”。比如我们说话的时候经常会有“嗯”“啊”“那”这种语音助词，在这代的Jovi可以进行甄别过滤，通过一段视频测试来了解。

不知道大家发现没有，在说出语音指令之后，Jovi会为指令自动标注标点符号，以正确分析出语句意思，绝大部分下都可以识别出来。

另外Jovi可以自定义唤醒指令，但在锁屏界面中唤醒Jovi打开应用还需要指纹或面部识别，语音密码还不支持。

硬件：性能虽不发烧但也是常青款

高通在刚刚过去的8月发布骁龙670处理器，想必已经不算陌生，它也是高通首款基于10nm工艺制程打造的骁龙600系芯片。虽然670隶属骁龙600系列，但它的血缘却更接近骁龙710当然也是常青款660的替代品。

安兔兔跑分

骁龙670处理器，在CPU方面集成了2个主频最高2.0GHz的Kryo 360性能核心，此外还有6个1.7GHz的Kryo 360效率核心。据高通介绍，在CPU性能方面，骁龙670对比骁龙660提升了15%。GPU方面，骁龙670集成Adreno 615，比骁龙660的Adreno 512提升了25%的性能。

搭配670处理器的运存也升级到了8GB，而存储空间也直接上了128GB，可以看到8+128GB是未来手机的主流趋势了。

我们先来看个简单的跑分，用安兔兔跑出154860分和骁龙660处理器相比有小幅提升，但GPU方面优势就很明显了，在玩大型游戏时会更流畅。

打了两把吃鸡游戏，发现在温度上X23控制的还是很不错的，没有出现明显过热，机身背部只有微微发温的感觉，整体温度在37度左右。

拍照：广角不重要 但逆光是真的强

vivo X23此前最出名的一次亮相就是在“快乐大本营里客串合照担当”，所以广角拍照本身就先于手机成了主打卖点。不过对于拍照来说，大量场景其实和广角模式无关，我们评测的答案自然也要在多个场景的样张中找。

后置的综合能力才是考核的核心

硬件参数上这代vivo新机采用今年旗舰主流选择的IMX363传感器、副摄像头拥有125度超大广角、并且加入了上半年对外宣传时提到的超逆光技术。如果从参数解读：拍照硬实力更好、逆光表现更出色、拍人像多了个小优势。至于具体表现如何我们逐项对比。

首先是逆光环境，vivo在上半年的技术沟通会上展示过其利用12张照片的多张合成来完成逆光时“高光和暗部细节的同时增补”。这代X23上利用高通新一波芯片在AI上近倍的性能增长，让逆光拍照保持了12.3的高动态EV，同时修补后的效果更自然。

逆光开启与否对比

比如这张，我们在上代产品X21的评测中说过，逆光算法虽然能达到前景和背景的高亮度，但高光部分容易出现荧光色的算法错误。这代X23上不仅超逆光的背景有着比较好的光线控制（前景提亮，背景控制曝光补充细节），同时也自然了不少。

接下来则是室外样张，事实上高光和楼宇的遮蔽让室外样张在很大程度上就是对逆光能力的考验。当然我们评测这两天阴天，可能环境也极限一些。在和iPhone X的对比中可以看到X23的背景楼宇和天空都有更好的曝光控制，同时整体亮度更高。

室外样张

不过也需要承认，iPhone X的整体画面更自然讨喜，并且局部放大后细节锐度更好（虽然日常几乎不会放大到这个程度，以及画面暗部曝光不够细节一般也看不出来）。

室内弱光样张

室内弱光的色彩样张部分X23给了我们很大的惊喜。在红色、橙色、黄色、黄绿色、绿色组成的多色环境中，其色彩的表现还原能力达到了和iPhone X相同的水准。相对略高一些的对比度和锐度也令观感更为出色。

夜景样张一

夜景部分我们前后拍摄了5组样张，应该说两者处于同一水平但特色不同。首先是色彩上iPhone X呈传统的暖色系：天空偏紫、灯源和白色部分偏暖黄；X23天空偏蓝绿、白色和灯光则相对颜色更正。至于谁更讨喜，画面颜色占比不同，结论各不相同。

夜景样张二

硬素质上，X23其实有着更高的画面纯净度和质感，同时明显的夜间光源的炫光抑制和曝光控制更好（室内、广告牌都有体现）。

不过iPhone X在暗光部分的细节保留比vivo更好一些。

细节对比样张

在单纯的室内环境下，iPhone对焦的能力和细节锐度的还原上则好过X23，自行车在放大后的细节保留要优于X23，这情况在我们此前评测的室外样张中也提到过。

广角开启后可视范围大一倍

在特色功能上，X23利用副摄像头能完成125度的大广角拍摄，室外开阔的场景和人像拍摄会有用到的情况，我们来晒一下对比。另外需要说明X23的广角拍摄拥有畸变矫正的开关，实测左右两侧的畸变X23有着很好的处理，但是纵向的画面拉伸，在边缘还是有一些。

以上，作为一款中端机型，X23仅在我们对比的几个方面有着不弱于iPhone X的水准；作为搭载索尼IMX363的机型，相比5月扎堆发布的一堆旗舰机甚至是有着小幅提升。对于这颗旗舰级拍照传感器，vivo的优化称得上用心。

编辑总结：

郭晓光：

“轻快，漂亮，拍照好”——或许市面上很多手机都这么想，但实际做到并不容易。

X23并没有NEX那种炫目的机械结构或是跑分炸天的芯片。vivo交给它的任务就是一部能让大多数普通用户用得顺手的漂亮手机。

为此，vivo的设计和研发团队做了很多努力，在中框，听筒，指纹识别等细节做了不少细节创新，并适当将旗舰机的科技内涵放到X系列上，最终呈现的，就是这么一款作品。

不是每部手机都必须“发烧”，对非手机发烧友来说，最打动人的只是“好用”两字，这就很难得了。

王迪：

如果说前几年手机更新的原动力是“性能、拍照”，那么从去年到如今，“外观”似乎成了另外的关键词；并且——迭代速度还快了不少。这倒不是说手机隔代产品的技术含量少了，毕竟水滴屏、窄下巴、屏下各种感应器的技术挑战都不低；只是在参数上大家看起来都渐渐趋同，能讲的点都在外观上。这是大背景，我们来说点实在话。

X23仅从拍照上说虽然同样是IMX363传感器，但是相比较五月发布的那波旗舰，其实是能力是有提升的，这是同样参数下值得欣慰的地方。而作为一款窄下巴和升级版美人尖的手机，在颜值上X23也是如今最新的概念。这些都是它的优势，但可能又不那么让人觉得特别惊喜。毕竟，今年手机产品迭代速度要比往年快了不少。

屈瑞豪：

今年手机的发展方向基本都在向两点发展，第一：性能的再升级，第二，就是外观设计。

这两点放在X23身上发现，vivo诠释的都还不错。首先来说说性能，在多数手机还停留在骁龙660处理器时，vivo用上了刚刚发布不久的小龙670处理器，在游戏性能上提升的比较明显，另外内存也上到了8GB+128GB，基本上是目前安卓手机的运存最高水准，这和之前X系列有很大区别。

再说说设计，从年初的X23到年中满满科技感的NEX，X23融合了前两者的设计，虽然没有采用弹出式摄像头设计，但全新的渐变色也够让你在其颜值上停留了。有了“美貌”同时又兼顾了“性能”，众多水桶机中谁不更爱颜值呢？