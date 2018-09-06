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荣耀8X Max评测 性价比无敌的巨屏战舰

荣耀8X Max评测 性价比无敌的巨屏战舰
2018年09月06日 08:31 手机中国
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　　手机行业对于巨屏手机的定义，一直在不断变化当中。7年前，一款5.3英寸手机横空出世，让当时不满4英寸的“大屏”手机们自惭形秽。随后，更是出现了5.5英寸、6.4英寸的大屏手机。进入全面屏时代，由于手机的长宽比例更加悬殊，让智能手机成功瘦身，更大的巨屏手机开始涌现。

　　仅仅在2018年，我们就看到了两款屏幕尺寸分别为6.9、6.95英寸的巨屏手机，可以说手机屏幕突破7英寸已经指日可待。这一刻也并没有让我们久等，9月5日，荣耀在西安电子科技大学发布了荣耀8X系列手机，两款新机分别为荣耀8X、荣耀8X Max，屏占比均超过了90%。更让我们惊讶的是，荣耀8X Max的屏幕尺寸达到了7.12英寸，成为手机中的巨无霸。

　　荣耀是如何将手机的尺寸做到如此之高，而又保持良好的握持感呢？这其中的难度可想而知。既要突破现有巨屏手机的尺寸，又要控制好机身宽度，保证更舒适的握持手感，可是一件极为复杂的事，并不是简单的硬件堆砌就能实现的。我们来看看荣耀8X Max到底是怎么做的。

　　7.12英寸珍珠屏 90%+高屏占比

　　荣耀8X Max搭载前所未有的7.12英寸珍珠屏，实现了三面无边框的精彩设计，同时将圆润的珍珠形态设计融入手机之中，屏占比高达90.05%  。这块7.12英寸屏幕分辨率达到了2244×1080，全视野显示比例为18.7：9。窄边框设计配合进一步收窄的全面屏，让荣耀8X Max的握感仅相当于6.3英寸手机的大小。

荣耀8X Max荣耀8X Max

　　作为一款巨屏影音装备，荣耀8X Max采用了阳光屏夜光屏，低至2nit夜光屏让夜晚看电影更舒适，而在强阳光下屏幕会自动增亮，让手机画面更加明亮清晰。为了进一步提升观影舒适度，荣耀8X Max还添加了低蓝光过滤，有效过滤导致人眼疲劳的有害蓝光，调节色温及亮度，模预防视疲劳。更有4096级亮度调节技术，亮度更加宜人。

荣耀8X Max荣耀8X Max

　　这些也让荣耀8X系列手机成为了全球首款莱茵护眼认证手机 。荣耀与莱茵首次将低蓝光和光生物安全认证应用于荣耀8X系列，使该机拥有了符合莱茵标准的护眼模式2.0，更好地保护我们的眼睛。因此，用荣耀8X Max进行阅读，体验更加舒适，它的阅读模式拥有纸质书般的阅读体验，相当给力。

荣耀8X Max通过莱茵护眼认证荣耀8X Max通过莱茵护眼认证

　　荣耀8X Max的3D复合板材设计相比常见的玻璃手机也有颇多不同，它在一整块背板上做了双英伦纹理拼接设计，背部一边采用透镜断线纹理，另一边采用透镜纹理，不同纹理呈现出不同的光感显得十分特别。它的机身厚度仅为8.13mm，3D复合板材带来的大弧度，有效提升了握持手感，让大屏更易好握，轻松装进口袋。在色彩的选定上，荣耀8X Max拥有魅海蓝、幻夜黑、魅焰红三种炫彩配色，你的个性化需求8X Max同样能吼得住。

荣耀8X Max荣耀8X Max
7.12英寸/6.28英寸/1.8英寸7.12英寸/6.28英寸/1.8英寸

　　为了展示荣耀8X Max这块巨大的7.12英寸巨屏，我们拿了一部6.28英寸刘海屏手机（2280×1080）、一部1.8英寸功能机（160×128）来进行对比。荣耀8X Max的宽度与6.28英寸刘海屏手机相比，并没有宽太多，但是长度是真的长，怪不得尺寸可以做到如此之高。相比这部1.8英寸功能机，荣耀8X Max真可谓“巨人国”里的“巨人”了！

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荣耀巨屏大电池
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