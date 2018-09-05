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荣耀8X评测：加加减减之后 荣耀做起了性价比的生意

荣耀8X评测：加加减减之后 荣耀做起了性价比的生意
2018年09月05日 20:57 新浪手机
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　　仔细算算，今年荣耀推出了不少新机，其中大多采用了旗舰手机的芯片，包括主打游戏性能的荣耀Play，针对大屏用户的荣耀Note 10以及正统旗舰系列荣耀10。这一系列手机让今年的荣耀产品线看上去有些复杂，不再是过去双旗舰的套路。

　　如今，荣耀又推出了新机8X。在去除“畅玩”的标签之后，荣耀有意拔高这个系列手机的定位，让它的功能和价格再上一层楼。

要提高定位的荣耀8X要提高定位的荣耀8X

　　那么今天我们就来看看这款想要“突破原有产品界限”的荣耀8X究竟有什么样的表现。

　　外观全靠细节和大屏取胜

　　荣耀8X拿到手里后有两点最先引起我的注意，第一，手机有点厚；第二，背面的拼接条纹很特别。

　　先说有点厚，这是荣耀8X给我的第一印象。它是标准的双面玻璃加金属中框设计，并且上下玻璃和中框衔接处都有减震结构，让这款手机看上去、摸上去都感觉要厚一些。好在这两层减震结构都衔接得十分自然，并不影响手感。

荣耀8X看上去有点厚荣耀8X看上去有点厚

　　再说说背面的拼接设计，这是拿到手机后翻过来最吸引人的部分。事实上，荣耀8X采用了和HUAWEI P20相似的布局——竖置摄像头以及摄像头标志、品牌Logo在一条直线上。这种布局也曾用在荣耀Note 10、荣耀Play上，算得上是今年华为手机的经典布局。作为华为旗下的互联网品牌，荣耀在这种布局设计的基础上又加入了新的元素——双纹理拼接设计。

纹理拼接设计增加识别度纹理拼接设计增加识别度

　　很显然这种若隐若现的纹理拼接最主要的作用是增加手机的识别度，除此以外就是让手机更好看。从“好不好看”这个角度说，荣耀8X细节上的这种设计确实能给外观加加分。

正面的“刘海屏”设计正面的“刘海屏”设计

　　相比背面，手机正面就显得平常一些。官方在宣传的时候打出了“霸屏”的标语，屏占比达到91%，6.5英寸19.5：9屏幕也确实够大，只不过对于如今“刘海屏”横行的手机市场来说，大家都长得差不多。手机底部屏幕的宽度做到了4.25毫米，看上去比早期“全面屏”时代的“下巴”窄了不少。

手机底部使用的是Micro USB接口手机底部使用的是Micro USB接口

　　值得注意的是，这次荣耀8X底部接口采用的是Micro USB插口，而不是Type-C插口，并且官方提供的充电头是5V-2A，也就是10W的充电器，充电速度在“一个半小时70%”的水准。

荣耀8X“下巴”比全面屏时代小了不少荣耀8X“下巴”比全面屏时代小了不少

　　首发麒麟710 中端芯片还在追赶

　　这次我们拿到的荣耀8X搭载了麒麟970处理器，注意是麒麟710，不是骁龙710。这颗芯片定位中端，采用12纳米工艺，A73大核心设计，具体细节荣耀并未公布，只是强调和麒麟659相比单核性能提升75%，多核性能提升68%，GPU性能提升130%，能效比提升100%。

　　这些数据看上去很吓人，我们还是先来跑个分。荣耀8X在安兔兔上最终得分为138831分，如果用得分来衡量，这个成绩和骁龙710的16万还有些差距，基本处于骁龙660的水准。

荣耀8X安兔兔跑分荣耀8X安兔兔跑分

　　不过荣耀为该机配备了GPU Turbo技术，至于管不管用我们实际体验了一下：

　　经过实际游戏测试，《王者荣耀》高画质、多线程全开的情况下，经过一段时间游戏帧率稳定在59帧左右，团战时偶尔会出现小波动，整体游戏体验很顺滑的，发热量也控制在一个合理的范围内，只感觉手机背后温温的。

游戏过程中手机背面温度得到良好的控制游戏过程中手机背面温度得到良好的控制

　　据官方介绍，目前荣耀8X的GPU Turbo技术已完成6款游戏的兼容性测试，包括《王者荣耀》、《QQ飞车》、《穿越火线》、《荒野行动》、《绝地求生 刺激战场》、《绝地求生 全军出击》。

　　讲道理，麒麟芯片主要以旗舰型为主，而上一代中端芯片麒麟659的主要对手是骁龙625，到了麒麟710这代终于跳过骁龙636性能直追骁龙710。可以说在麒麟710之前，华为芯片在中高端水平上是缺失的。华为甚至曾考虑用上代旗舰处理器弥补中高端的空位，这或许能解释为什么在麒麟980发布之际会出现多款搭载麒麟970处理器的荣耀手机。

　　在“看不见”的地方做了优化

　　除了基本的游戏性能，荣耀在这次的新机中做了许多优化，不过这些优化和改进很难给出一个测试标准，我们简单说说体验层面上的感受。

　　首先是基础通信上的优化，荣耀在8X的通信技术上融入了AI技术，一方面用来拦截伪基站，另一方面用来识别电梯、高铁等使用场景以优化网络信号。拦截伪基站一直是华为手机的标配，并且将它做到了芯片级别，这次增加了AI的噱头。至于AI电梯模式和AI高铁模式总结下来就是“快速恢复4G网络”。

荣耀8X在基础通讯上有所改进荣耀8X在基础通讯上有所改进

　　据官方介绍，AI技术在这两个功能中主要用于识别用户所处的环境和网络条件，而后系统根据识别情况做出信道优化。比如在电梯里没信号，出电梯后迅速回复4G信号；比如飞行模式过后也能快速恢复4G信号；再比如在高铁上提高网页打开的成功率，提升通话语音质量，甚至可以正常进行《王者荣耀》等等。

　　以上这些都属于通讯网络上的优化，它并不能完全解决没信号的问题（真没信号的时候不放个基站是没有办法的），只能从一定程度上尽量保证信号质量。这是手机上最基础的体验优化，也很难说明它是否真的管用。不过我们试了一下飞行模式后4G信号恢复的速度，和P20 Pro相比，荣耀8X平均快上1秒左右。

　　另外，荣耀在手机护眼方面下了点功夫，获得了德国莱茵低蓝光认证以及光生物安全认证，其中后者是照明灯具产品依据国际EN 62471进行的眼睛安全认证。开启护眼模式的荣耀8X，屏幕色温会明显偏暖偏黄，属于正常现象。

　　AI拍照还是那个熟悉的味道

　　荣耀手机一直把AI拍照作为最大的“杀手锏”，如今各个系列手机几乎都用上了这套方案，并且荣耀总裁赵明在此前的采访中也提到在AI拍照方面荣耀会比华为更激进一点。这样就导致荣耀手机拍出的照片“AI效果”明显。

2000万+200万像素双摄微微凸起2000万+200万像素双摄微微凸起

　　所谓“AI效果”，就是自动识别拍照场景，而后根据场景进行优化，最经典的例子就是蓝天更蓝。最后照片出来的时候，色彩、锐度、对比度会更讨好眼球，而不需要后期再次处理。

非AI模式，照片本身饱和度已经很高了非AI模式，照片本身饱和度已经很高了
AI模式下，草地的颜色更鲜艳，玻璃上映射的天空颜色也更蓝AI模式下，草地的颜色更鲜艳，玻璃上映射的天空颜色也更蓝
不过一些情况下，AI模式会让照片显得有些失真不过一些情况下，AI模式会让照片显得有些失真
北京这几天本身天空就蓝，再加上AI优化变得更蓝了北京这几天本身天空就蓝，再加上AI优化变得更蓝了

　　另外，荣耀8X具备超级夜景模式，曝光最长达到6秒，能让夜间拍出的照片更加明亮。不过由于荣耀8X在夜间成像会出现涂抹的情况，开启超级夜景模式仅仅是让一团黑的部分变得能看清，而不会提升画质。

超级夜景（左）让暗处的细节变得可见，甚至是汽车的车牌号（原样张放大后可见，此图有压缩）超级夜景（左）让暗处的细节变得可见，甚至是汽车的车牌号（原样张放大后可见，此图有压缩）
在光线非常糟糕的情况下，超级夜景能明显提升画面亮度在光线非常糟糕的情况下，超级夜景能明显提升画面亮度
室内样张室内样张
暗光条件下一般模式画面亮度足够，细节会出现噪点和涂抹情况暗光条件下一般模式画面亮度足够，细节会出现噪点和涂抹情况

　　在光线充足的条件下，荣耀8X表现力不错，色彩和饱和度都比较讨好眼球；而在弱光条件下，照片放大后细节在一定程上会出现缺失，涂抹痕迹和噪点也会略微明显一些。

　　总结：有加有减的中端机

　　在去掉“畅玩”的标签之后，这个系列手机从外观到配置再到功能确实提高了一个档次，拿在手里不再是以前千元机的感觉。不过在一些细节上荣耀也做了适当的修减，比如不支持NFC功能，充电接口选择Micro USB，充电速度也并不理想。考虑到荣耀8X的价格（1399元到1899元之间）和最终定位，我想也不必对这款手机过于苛求。

　　最后给一些购机建议：如果你觉得这手机长得还可以，对拍照、游戏性能和屏幕大小有一定要求，并且不介意上述那些缺失的细节，那么你就可以把荣耀8X放到候选名单中了。（苏航）

　　最后附上荣耀8X的配置信息：

　　荣耀8X采用6.5英寸19.5：9比例屏幕，首发搭载麒麟710处理器，运行内存有4GB/6GB可选，机身存储分为64GB和128GB两种规格，内置3750毫安时容量电池，后置2000万像素+200万像素双摄，前置1600万像素摄像头，支持AI场景识别，AI逆光人像等功能。

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