荣耀8X评测：加加减减之后 荣耀做起了性价比的生意

仔细算算，今年荣耀推出了不少新机，其中大多采用了旗舰手机的芯片，包括主打游戏性能的荣耀Play，针对大屏用户的荣耀Note 10以及正统旗舰系列荣耀10。这一系列手机让今年的荣耀产品线看上去有些复杂，不再是过去双旗舰的套路。

如今，荣耀又推出了新机8X。在去除“畅玩”的标签之后，荣耀有意拔高这个系列手机的定位，让它的功能和价格再上一层楼。

要提高定位的荣耀8X

那么今天我们就来看看这款想要“突破原有产品界限”的荣耀8X究竟有什么样的表现。

外观全靠细节和大屏取胜

荣耀8X拿到手里后有两点最先引起我的注意，第一，手机有点厚；第二，背面的拼接条纹很特别。

先说有点厚，这是荣耀8X给我的第一印象。它是标准的双面玻璃加金属中框设计，并且上下玻璃和中框衔接处都有减震结构，让这款手机看上去、摸上去都感觉要厚一些。好在这两层减震结构都衔接得十分自然，并不影响手感。

荣耀8X看上去有点厚

再说说背面的拼接设计，这是拿到手机后翻过来最吸引人的部分。事实上，荣耀8X采用了和HUAWEI P20相似的布局——竖置摄像头以及摄像头标志、品牌Logo在一条直线上。这种布局也曾用在荣耀Note 10、荣耀Play上，算得上是今年华为手机的经典布局。作为华为旗下的互联网品牌，荣耀在这种布局设计的基础上又加入了新的元素——双纹理拼接设计。

纹理拼接设计增加识别度

很显然这种若隐若现的纹理拼接最主要的作用是增加手机的识别度，除此以外就是让手机更好看。从“好不好看”这个角度说，荣耀8X细节上的这种设计确实能给外观加加分。

正面的“刘海屏”设计

相比背面，手机正面就显得平常一些。官方在宣传的时候打出了“霸屏”的标语，屏占比达到91%，6.5英寸19.5：9屏幕也确实够大，只不过对于如今“刘海屏”横行的手机市场来说，大家都长得差不多。手机底部屏幕的宽度做到了4.25毫米，看上去比早期“全面屏”时代的“下巴”窄了不少。

手机底部使用的是Micro USB接口

值得注意的是，这次荣耀8X底部接口采用的是Micro USB插口，而不是Type-C插口，并且官方提供的充电头是5V-2A，也就是10W的充电器，充电速度在“一个半小时70%”的水准。

荣耀8X“下巴”比全面屏时代小了不少

首发麒麟710 中端芯片还在追赶

这次我们拿到的荣耀8X搭载了麒麟970处理器，注意是麒麟710，不是骁龙710。这颗芯片定位中端，采用12纳米工艺，A73大核心设计，具体细节荣耀并未公布，只是强调和麒麟659相比单核性能提升75%，多核性能提升68%，GPU性能提升130%，能效比提升100%。

这些数据看上去很吓人，我们还是先来跑个分。荣耀8X在安兔兔上最终得分为138831分，如果用得分来衡量，这个成绩和骁龙710的16万还有些差距，基本处于骁龙660的水准。

荣耀8X安兔兔跑分

不过荣耀为该机配备了GPU Turbo技术，至于管不管用我们实际体验了一下：

经过实际游戏测试，《王者荣耀》高画质、多线程全开的情况下，经过一段时间游戏帧率稳定在59帧左右，团战时偶尔会出现小波动，整体游戏体验很顺滑的，发热量也控制在一个合理的范围内，只感觉手机背后温温的。

游戏过程中手机背面温度得到良好的控制

据官方介绍，目前荣耀8X的GPU Turbo技术已完成6款游戏的兼容性测试，包括《王者荣耀》、《QQ飞车》、《穿越火线》、《荒野行动》、《绝地求生 刺激战场》、《绝地求生 全军出击》。

讲道理，麒麟芯片主要以旗舰型为主，而上一代中端芯片麒麟659的主要对手是骁龙625，到了麒麟710这代终于跳过骁龙636性能直追骁龙710。可以说在麒麟710之前，华为芯片在中高端水平上是缺失的。华为甚至曾考虑用上代旗舰处理器弥补中高端的空位，这或许能解释为什么在麒麟980发布之际会出现多款搭载麒麟970处理器的荣耀手机。

在“看不见”的地方做了优化

除了基本的游戏性能，荣耀在这次的新机中做了许多优化，不过这些优化和改进很难给出一个测试标准，我们简单说说体验层面上的感受。

首先是基础通信上的优化，荣耀在8X的通信技术上融入了AI技术，一方面用来拦截伪基站，另一方面用来识别电梯、高铁等使用场景以优化网络信号。拦截伪基站一直是华为手机的标配，并且将它做到了芯片级别，这次增加了AI的噱头。至于AI电梯模式和AI高铁模式总结下来就是“快速恢复4G网络”。

荣耀8X在基础通讯上有所改进

据官方介绍，AI技术在这两个功能中主要用于识别用户所处的环境和网络条件，而后系统根据识别情况做出信道优化。比如在电梯里没信号，出电梯后迅速回复4G信号；比如飞行模式过后也能快速恢复4G信号；再比如在高铁上提高网页打开的成功率，提升通话语音质量，甚至可以正常进行《王者荣耀》等等。

以上这些都属于通讯网络上的优化，它并不能完全解决没信号的问题（真没信号的时候不放个基站是没有办法的），只能从一定程度上尽量保证信号质量。这是手机上最基础的体验优化，也很难说明它是否真的管用。不过我们试了一下飞行模式后4G信号恢复的速度，和P20 Pro相比，荣耀8X平均快上1秒左右。

另外，荣耀在手机护眼方面下了点功夫，获得了德国莱茵低蓝光认证以及光生物安全认证，其中后者是照明灯具产品依据国际EN 62471进行的眼睛安全认证。开启护眼模式的荣耀8X，屏幕色温会明显偏暖偏黄，属于正常现象。

AI拍照还是那个熟悉的味道

荣耀手机一直把AI拍照作为最大的“杀手锏”，如今各个系列手机几乎都用上了这套方案，并且荣耀总裁赵明在此前的采访中也提到在AI拍照方面荣耀会比华为更激进一点。这样就导致荣耀手机拍出的照片“AI效果”明显。

2000万+200万像素双摄微微凸起

所谓“AI效果”，就是自动识别拍照场景，而后根据场景进行优化，最经典的例子就是蓝天更蓝。最后照片出来的时候，色彩、锐度、对比度会更讨好眼球，而不需要后期再次处理。

非AI模式，照片本身饱和度已经很高了

AI模式下，草地的颜色更鲜艳，玻璃上映射的天空颜色也更蓝

不过一些情况下，AI模式会让照片显得有些失真

北京这几天本身天空就蓝，再加上AI优化变得更蓝了

另外，荣耀8X具备超级夜景模式，曝光最长达到6秒，能让夜间拍出的照片更加明亮。不过由于荣耀8X在夜间成像会出现涂抹的情况，开启超级夜景模式仅仅是让一团黑的部分变得能看清，而不会提升画质。

超级夜景（左）让暗处的细节变得可见，甚至是汽车的车牌号（原样张放大后可见，此图有压缩）

在光线非常糟糕的情况下，超级夜景能明显提升画面亮度

室内样张

暗光条件下一般模式画面亮度足够，细节会出现噪点和涂抹情况

在光线充足的条件下，荣耀8X表现力不错，色彩和饱和度都比较讨好眼球；而在弱光条件下，照片放大后细节在一定程上会出现缺失，涂抹痕迹和噪点也会略微明显一些。

总结：有加有减的中端机

在去掉“畅玩”的标签之后，这个系列手机从外观到配置再到功能确实提高了一个档次，拿在手里不再是以前千元机的感觉。不过在一些细节上荣耀也做了适当的修减，比如不支持NFC功能，充电接口选择Micro USB，充电速度也并不理想。考虑到荣耀8X的价格（1399元到1899元之间）和最终定位，我想也不必对这款手机过于苛求。

最后给一些购机建议：如果你觉得这手机长得还可以，对拍照、游戏性能和屏幕大小有一定要求，并且不介意上述那些缺失的细节，那么你就可以把荣耀8X放到候选名单中了。（苏航）

最后附上荣耀8X的配置信息：

荣耀8X采用6.5英寸19.5：9比例屏幕，首发搭载麒麟710处理器，运行内存有4GB/6GB可选，机身存储分为64GB和128GB两种规格，内置3750毫安时容量电池，后置2000万像素+200万像素双摄，前置1600万像素摄像头，支持AI场景识别，AI逆光人像等功能。