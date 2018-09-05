努比亚Z18体验评测：无边框水滴屏搭配AI摄影

努比亚作为中兴通讯旗下的子品牌，因为经受了各种影响，Z18这款在今年5月份就曝光的旗舰手机硬生生被拖到了9月份发布，不过虽然迟到了，但好在没有缺席，它的发布还是给消费者带来了多一分的选择。那么努比亚Z18究竟怎么样呢？我们一起来看看吧。

努比亚Z18

努比亚Z18正面是一块6.0英寸的屏幕，运用光学折射原理给用户带来了一种三面无边框的视觉观感。背部玻璃材质，并且指纹识别模块也被放在了背后。取消了3.5毫米的耳机接口，但好在赠送了Type-C转3.5毫米的转接线。

硬件配置上，Z18采用旗舰级高通骁龙845八核处理器，第二代的10纳米工艺制程，主频为2.8GHz，辅以8GB运存+128GB存储空间。电池标配3450毫安时支持自家NeoCharg闪充，最高可实现9V2A的充电功率。

努比亚Z18

拍照方面，努比亚Z18后置为1600万像素+2400万像素摄像头，其中主副摄像头均为F1.6的超大光圈，主摄像头采用索尼的IMX499传感器，尺寸为1/2.8英寸，拥有1.12um的单位像素尺寸，支持OIS光学防抖以及多点对焦，前置为800万摄像头，光圈F2.0，单像素尺寸：1.12um，支持美颜自拍。

外观：无边水滴屏加持，视觉冲击感强

国产手机长的像iPhone一直被网友吐槽，但如今的国产手机虽然仍旧有iPhone的影子，但不得不说，他们的ID设计已经加入了自己的理解。努比亚Z18的外观就是一个例子。

努比亚Z18

努比亚Z18采用6.0英寸JDI定制的18：9无边水滴屏，1080P分辨率，屏占比达到了91.8%。“水滴屏”这个概念最早就要算是坚果R1的“美人尖”了，后来OPPO R17的“水滴”刘海也算是“水滴屏”的鼻祖。这样看来，水滴屏算不上努比亚Z18的卖点，但是这里要说的就是采用aRc4.0光学折射技术的无边水滴屏算得上是努比亚Z18的一打特色了。通过aRc4.0光学折射技术，视觉上造成了努比亚Z18左右两边仿佛没有了边框，再加上水滴刘海，三面“无边框”给用户带来了不错的视觉观感。

但Z18的“宽下巴”给整机带来了一种不对称感觉，这点就不得不吐槽一下了。但在浏览图片和玩游戏的时候，可以让用户更加具有沉浸感。

努比亚Z18

机身配色上，Z18有极夜黑、星云红、梵高星空典藏版，其中梵高星空典藏版以梵高著名的画作《星空》作为设计的灵感，使用“琥珀凝雕”工艺来实现星空纹理的玻璃机身，通过双重渐变色、凹版镂雕凝聚渐变星空纹理，并通过UV动态极光、玻璃材质等多种工艺形成如琥珀质感与光泽的工艺。金属和玻璃两种不同的载体材质实现了玻璃渐变与金属中框渐变统一性，让整机更具一体感。

努比亚Z18

当屏幕指纹已经逐渐成为旗舰手机的标配之时，努比亚最新推出的旗舰机型努比亚Z18采用的背部指纹就稍显遗憾了。

拍照：多重模式，实现更多玩法

拍照应该算是努比亚的特长了，这次Z18的主摄像头采用索尼的IMX499传感器，在AI智能场景识别功能上做了升级，可以实现包括人物、动物、花、绿植、风景等500+场景优化数据，手机可以自动根据不同场景对效果进行饱和度、锐度、边缘增强、曝光补偿、局部明暗调整、智能降噪、智能HDR、白平衡调节等优化。另外，这次在努比亚Z18上加入了艺术相机功能，能够将一张常规的照片通过AI智能算法添加艺术滤镜，这些滤镜有烈焰、手稿、水彩、浓郁、表现、海浪、梵高等风格。

努比亚Z18相机家族

值得一提的，努比亚Z18针对摄影发烧友推出了较为专业的拍照功能。它支持多点对焦，并且还支持目前单反相机中存在的对焦测光分离技术和焦点曝光锁定技术，简单来说，对焦测光分离技术可以实现测光与对焦分离，使得拍摄出来的照片可以呈现出用户心中所希望的色彩和亮度，而焦点曝光锁定则可让玩家们在选好对焦点位置的测光值后，即便重新构图也能留有原来的测光值，无需再次计算曝光。

努比亚Z18艺术滤镜 梵高滤镜

努比亚Z18艺术滤镜 烈焰滤镜

下面我们通过一组照片来看看。

努比亚Z18样张

努比亚Z18样张

努比亚Z18样张

通过这组样张，我们可以看出Z18在拍照上的提上还是比较明显的，建筑的结构线条变现的比较到位，通过AI技术的加持，使得样张的饱和度变得更高。

努比亚Z18夜景样张

努比亚Z18夜景样张

努比亚Z18夜景样张

夜景上，在保障清晰度的情况下色彩表现的也比较不错，只是在拍摄的时候，对焦速度上稍慢一些，暗部细节处理的不太好，早点也比较明显。

总体上F1.6的大光圈在进光量上的到了保障，1600万像素+2400万像素摄像头，再加上OIS光学防抖，日常使用应该不成问题。

性能：采用第二代的10nm工艺制程的骁龙845处理器

核心硬件上，Z18采用旗舰级高通骁龙845八核处理器，第二代的10纳米工艺制程，主频为2.8GHz，辅以8GB运存+128GB存储空间。电池标配3450毫安时支持NeoCharg闪充，最高可实现9V2A的充电功率。

努比亚Z18

骁龙845还内置高性能Adreno 630 GPU，在常规性能增强的同时，骁龙845的AI方面的表现也是提升3倍之多。8GB RAM+128GB ROM超大内存配置，LPDDR 4X加持，运行大型游戏时优势比较明显，同时功耗减少40%。

我们来跑个分。

努比亚Z18跑分

从安兔兔跑分来看，29万分的水平属于如今的旗舰行列，游戏体验王者荣耀能稳定在60帧，吃鸡也能流畅运行。

这次Z18还加入了小牛语音2.0、FIT Card智慧卡片、AI智能服务卡片、AI人脸解锁等AI功能。小牛语音2.0提高了语音识别率，FIT Card智慧卡片以及AI智能服务卡片则可以通过AI技术智能的对例如天气、拍照、出行的方面作出智能的预判，AI人脸解锁则提高了前置摄像头解锁的成功率，并且提升了速度。

总结：

努比亚Z18整体的表现还是可圈可点，日常使用流畅度方面也不用担心。努比亚给我们的印象是主打“拍照”为主的手机，众多的拍照方面的创新也为Z18增添不少拍照方面的乐趣，其整体拍照素质也比较高。

2018年上半年可以说是国产手机全面屏的天下，那么2018年的下半年，应该就是屏幕指纹解锁和滑盖结构的角斗场了。努比亚Z18作为下半年发布的旗舰机型，水滴屏和无边框也算得上是踩了个尾巴，均衡的硬件配置，多元的拍照玩法也算得上是亮点，但如今较为新鲜的屏幕指纹识别却缺席在Z18这款手机上，它依旧采用了后置的指纹识别。如果把Z18放在上半年发布，或许它的市场表现回更加出色吧。（晨光）