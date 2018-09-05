配置性能强大的机皇 三星Galaxy Note9评测

安卓靠它提前狙击iPhone

今年三星Note9的发布时间比起往常的节奏要早上不少，但是它在网上的讨论度却似乎没有多少。想来也是，一台造型没有Find X酷炫，相机没有P20 Pro强悍甚至连品牌也没有苹果有“信仰”的手机在如今的互联网大潮里看上去实在是少了那么点“吸精之处”。但套用目前流行的宫斗剧比喻，“朕一日不死，你们终究是臣”只要三星Galaxy Note系列还在，我们在评选机皇之时就一定不会忘掉它。这一次新的iPhone还未问世，但是如果说评选出最有力的竞争者，依然是三星Note9。为什么这么说？咱们接着往下看。

今天用来评测是搭载高通骁龙845移动平台的国航版本三星Galaxy Note9，其中6+128GB版本售价6999元，8+512GB售价8999元。至少从售价上，三星Note9就已经是安卓阵营中最敢跟iPhone叫板的一款机型了。当然，咱们要刨除那些联名限量款。

为了避免太多的硬性参数罗列以及评测数据过多，另外这次Note9在硬件上本来就与S9系列颇为相似，所以我们将主要精力放在它这一次的改变上。当然，基本参数我们还是依然要给的。

先来快速浏览一下三星Note9的配置，Quad HD+双曲面Super AMOLED全视屏、高通骁龙845移动平台、支持960帧凝视拍摄和智能可变光圈的后置双摄、三位一体的生物识别体系、无线充电、IP68级防水防尘等等，都可以说是手机产品的标杆配置。