汉王P6电纸书评测：随时随地拿出“多媒体图书馆”

白天忙碌的你被不仅被复杂的琐事困扰，每天游走在微博、微信身边被各种信息所吞没，到了晚上朋友社交、加班又时刻牵动着你。

回想一下有多久没有在家里或者咖啡馆点一杯咖啡，静静地坐在那里闲读一本书？如果沉重的书是阻挡你阅读的借口，那么电纸书就是让你重归阅读生活的好帮手。

汉王P6电纸书

现在市面上的电纸书并不在少数，比如有着海量书籍的亚马逊Kindle阅读器，掌阅ireader又或电商平台都开始做起了电纸书的生意。说起电纸书就不得不提早前制造中国阅读器的汉王。最近汉王推出P6电纸书，具体体验如何我们一一来说。

外观：还是像“Kindle”但也有自己的特色

第一眼看到P6并没有什么惊讶感，纯黑色的机身和中间黑白屏幕还以为是kindle。当然，这种设计在电纸书中并不少见，不！可以说是几乎都差不多，但要细细打量P6还是发现了很多不同。

重量轻是给我的第一印象，官方宣传P6机身重量只有174克，拿到手里并没有什么重量感。这样长时间单手拿握时也不会觉得压手，比较适合长时间阅读。

平面玻璃、机身轻薄是汉王P6的特点

机身薄度也值得一说，P6仅有7.6毫米厚比Kindle Paperwhite还要轻薄，加之背部的类肤材质，轻、薄的P6在手感上还是不错的。

当然在屏幕上也做了升级，这次P6采用纯屏玻璃盖板不过非贴合屏幕在视觉上还是少有差距。

底部红色开关是P6唯一的彩色

底部红色开关键可能是P6唯一的彩色了，长按开关键唤醒屏幕，当不用时会自动进入休眠状态。这里说一说封面，是不带广告的哦~

开关旁边便是扬声器了，P6支持有声读物可外放声音，这也是很多电纸书做不到的地方。

另外P6支持TF扩展卡最高支持32GB，Type-C的接口。

功能：算是小型的多媒体图书馆

和普通单一的电纸书相比，P6的功能远不止能看看书，还能听有声读物、看漫画。

P6内置当当阅读和汉王书城，当当阅读没什么好说的和京东图书、亚马逊没有太大区别，只要登陆账号就可以将此前购买的图书下载到电纸书中。P6还预装了书库，包括中外名著、投资又或是财经书籍都在其中。另外在汉王书城中还可以看到“今日报纸”，对于喜欢看新闻的用户还是个不错的选择。

需要说明一点，P6并不是“书城”的附属品且基于安卓系统开发，所以不仅可以下载像ireader、kindle或是JDreader等应用，也可以下载腾讯漫画等其他第三方应用。

P6可播放有声读物

除了看书之外，刚才也说到了P6底部有一个扬声器可听有声读物，也可以下载第三方的有声读物的应用，可以外放也可以用蓝牙连接至耳机听。

不过，由于屏幕刷新率且仅支持黑白的屏幕，第三方应用中通常会弹出广告、或者Flash内容，这对于P6来说就稍显乏力了，比如打开“喜马拉雅”在首屏中可能会出现图片错乱或者加载速度慢的情况，但点进去之后就可以正常听书了。

打开Kindle应用时，加载速度稍慢

当时在询问汉王之后，他们也表示未来可能会对主要的几款第三方应用优化，以便有更好的体验。

最后再来说说重点：使用体验

首先是P6的界面和其他电子书有很大不同。同类产品以“书”为先，所以你在界面上自然看到的都是各种本地书和推荐书，但在P6上书籍只占到一小部分，其他的扩展内容也能在首页中找到，比如说想看“我的文档”和第三方应用你都能快速找到它。

汉王P6体验

相比有很多人和我一样，对于一款新的电纸书在操作上需要重新适应，不过P6给我的感觉还算不错，它的在系统级操作时很像一款安卓手机，退出直接按屏幕下方的Home键即可，这一点比如给老人用非常方便。

刚才也说了P6是基于安卓系统开发，丰富的第三方应用外可以支持OTG、蓝牙传输，而阅读文件也支持TXT、PDF、EPUB等常见格式，还有EXCEL、PPT、和WORD。

在阅读过程中，打开office文件时速度明显会慢，黑白屏幕在看ppt时体验不是很好。TXT文档倒是非常快并且占据存储空间也是非常小的。

基本上使用P6电纸书，每天通勤上下班时看，加上晚上睡前阅读，一天使用时间大约4个小时左右，一周基本不用充电，如果你用音频的话续航就要打对折了。

总结：

现在市面上的电纸书并不在少数，但是大多数都是为自家书城所准备的产品。所以在阅读量上有单一性。而P6对于阅读内容丝毫没有限制，第三方应用的支持你可以下载任何一家的电子书应用，并且支持OTG传输看喜欢的内容。这或许就是P6的最大优势。

这不由得让我想到了美国音箱品牌Sonos有些相似，产品作为打通电子书市场的“互联网”，只要一本P6电纸书就能拿下“电子书的江山”。（瑞豪）

优点：

可支持第三方应用

屏幕显示较细腻

机身重量轻薄

缺点：

价格偏贵

缺防水功能

背光无自动感光功能