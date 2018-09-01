TNT办公初体验 我被这些神操作惊了

作为桌面级别操作系统来对标，目前的TNT无疑是稚嫩的，甚至有些偏激；但是从交互逻辑，功能体验来说，TNT在创新上确实是要领先一步。时间是检验一切的试金石，恰巧，TNT现在缺少的就是时间。

拿一个不完善的东西去对标一个成熟已久的平台，这是一种相当盲目的行为。但是在舆论的风口浪尖之上，TNT还是被推了出来，不过这一次TNT不再是以高昂售价的工作站面孔出现，而是成为了人人可以使用的独立OS。

至于开放使用之后的舆论反馈，抛开“吊打Windows，Mac OS”这种无稽之谈，忽略掉“闪开，别影响我用TNT”这种娱乐泛化认知，说真的，我相信不只是我，还会有很大一部分用户对TNT还是抱有着浓厚的兴趣。

虽然我之前体验过TNT，但是由于时间匆忙，未免有沧海遗珠之恨。借着开放TNT大屏幕操作系统的内测机会，我决定利用TNT来完成一天的办公任务。

当然，这次的体验并非意在通过好坏来对TNT进行定义，你可以通过这篇文章了解到：

·TNT大屏幕操作实际办公体验

·目前TNT大屏幕操作系统的优劣点

·TNT大屏幕操作系统的前景解析

TNT设备需求

在目前，如果你想要体验TNT大屏幕操作系统，你需要准备以下东西：

1。拥有坚果R1或者坚果Pro 2S，在官方论坛进行内测申请

2。一台支持触控的显示器，如果不支持触控，也可以利用键鼠模式进行操作

3。多功能拓展坞，功能多样的接口可以允许你在使用TNT大屏幕操作系统的同时对手机进行充电。

TNT连接方法：

将搭载了TNT大屏幕操作系统的手机用USB Type-C转HDMI连接即可，在屏幕出现锤子科技标志加载界面之后就可以进入系统。

系统介绍：

TNT大屏幕操作系统主界面

刚一进入TNT大屏幕操作系统，你会发现它的主界面可以说是相当简洁，毛玻璃风格的Dock栏，拟物的图标，总体风格还是十分不错的。

TNT大屏幕操作系统按键功能

按键功能细节话不多说，直接看图。这一点TNT还是不错的，日常有需求的功能基本都覆盖到位了，特别是闪念胶囊，能够快速同步到胶囊任务中，实现随时查看。不过由于是Beta版本，子弹短信功能总是闪退，还需要后续优化。

界面交互

界面交互

TNT大屏幕操作系统的本质更像是对桌面系统的移动化复刻，唯一的亮点还是在于触控与语音。键鼠模式只是以鼠标点击代替来手指点击，鼠标滑动代替手指滑动，这样的设计应对一些基础的应用尚可，但如果放到没有适配上的APP上，你就会发现这样的操控还是会有些难受，比如说刷抖音，你必须用鼠标上下滑动来切换，而不能使用键盘上下键位或者滑轮来控制。这一点还是需要锤子科技再进行深度优化一下。

软件办公

理解完TNT大屏幕操作系统的基本使用方式，我们还是来看一下它的实际办公能力如何吧。对于日常办公，我们的几大需求无非是文字编辑软件，图形编辑软件，即时通讯工具。



在之前的体验中，锤子科技是开放了自己的Office三件套，但是在Beta中，锤子科技并没有开放这个功能。在这里，我需要对我们的后台进行表扬，没想到后台界面在TNT的浏览器中兼容性竟然出乎意料的好，和Windows的文字编辑体验简直一样。

搜索的看片台功能

TNT在网络搜索中加入了看片台功能，支持使用多个搜索引擎对同一个结果进行搜索，用户能够通过这个功能提高信息检索能力。在寻找资料的时候，这个功能确实能够帮助你获取到更全面的信息。

如果只是常规的码字，TNT还是能够胜任的，不过这是建立在你使用有线键鼠的情况下，如果连接的是无线设备，在操作的时候你能感受到明显的卡顿。

在文字方面，TNT尚有余力进行处理，但是在图片方面，TNT就有一点捉襟见肘了，虽然内置了图片编辑功能，但是由于是面向移动端，因此无论是在功能性丰富，还是在用户体验方面，TNT还是要有所改善。

对于即时通讯工具，由于是手机系统的镜像系统，TNT这方面自然是没的说，从发红包到小程序都可以实现。工作沟通交流，TNT都能够满足，但是如果你的办公通讯软件比较特殊，那就只能没辙了。

将TNT大屏幕操作系统拆分开，你会很容易地发现这是传统操作系统使用习惯与移动软件结合的产物。单是从这一点来看，TNT似乎并没有亮眼的地方，但是锤子的落脚点显然不在这里，而是在于如何提高效率-即创新交互方式。触控与语音向来都是TNT的灵魂，是它的精髓所在。

优势：



1。高效率。如果体验过TNT大屏幕操作系统，你会发现这一整套系统都是围绕着高效率为核心，你完全可以通过各大神钮来快速实现各种功能。不仅仅是在软件上，语音+触控的交互方式本身为了强化效率而存在的。

2。便携性好。同属于桌面级操作系统，TNT在硬件载体上拥有更高的便携性，不同于传统电脑的携带方式，TNT在做到方便携带的同时，又做到了工作的快速部署。相较而言，TNT没准是你工作设备损坏时的最后一根救命稻草。

3。数据共享。TNT的另一个亮点在于它的载体设备是手机，对比偏向夕阳产业的PC行业，手机未来无疑会占据人们更大的生活空间。在这种情况下，TNT在手机上能够实现数据的快速处理，从而减少传输成本。

不足：

1。兼容性不足。这里的兼容性并非是指TNT不能支持软件运行，相反，由于TNT根植于安卓，有着大量能够运行的软件。但是这些软件一是与我们日常工作软件相去甚远，尚达不到重度办公需求；二是软件的适配不足，没有针对“电脑模式‘做优化，应用还是保持着移动端的样式。比如说抖音调用的依然是手势触控操作。

2。功能较少。在我们测试的Beta版本中，TNT能够实现的功能还是处于初级阶段，还是缺少图形处理等一系列重度工作功能。作为一款以提高效率为核心的操作系统，TNT还需要再添加更多功能。

“安静，别打扰到我使用TNT。”一句戏谑的话将TNT的价值彻底否定，但是在我的实际体验过程中，在办公室正常工作环境下，基于讯飞的语音识别还是相当精准的。更何况TNT也不只是语音完全占主导，触控在交互中也占有很大的权重，所以我认为TNT是有缺点，却也不是一无是处的嘲弄靶子。

再回到语音这个吐槽点上，用户担忧的语音干扰其实不用太过担心，阻止我使用语音的原因是我感觉这个行为实在是太羞耻了……

而这种羞耻的根源很大一部分来自语音反馈的单调，对于智能语音助手，获得恰当的反馈可以增加体验的趣味性。但是在目前这个阶段，语音行为不仅变得毫无乐趣，非对即错的回答还让这个过程变得尴尬无比。

简言之，在语音交互这个行为变得更加智能之前，想要取代传统交互还需要走很长的一段路。

如果说TNT上面的亮点，莫过于就是触控，因为这是手机用户最熟悉的交互方式之一。不同于Surface的触控手势，TNT的手势用语音代替了右键点击行为，减少了用户操作成本。

从一开始，TNT大屏幕操作系统目的就是为了提高效率。为了这个目的，从软件到操作系统，锤子科技想从更深层次的领域去挖掘。对于习惯了传统操作系统的用户来说，TNT与PC的竞争仍有很长一段时间的胶着。Windows和Mac OS也可以从软件领域来实现效率的提高，因此TNT的转机在于构建一整套完整的交互逻辑，形成高效率系统。通过这样，TNT会在用户群中凝聚自己的竞争力，转化为真正的生产工具。

这是一篇用TNT码出来的文章，从结果来看，贸然断定TNT不可用显然是错误的，但目前的TNT也并非是真正的高效率神器，还是那句话，请给TNT一点时间。