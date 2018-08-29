拆解！荣耀Note10 ！The NINE液冷技术让你游戏降5℃

本文来自太平洋电脑网

如果说今年全面屏进入革新阶段，从以往的18：9到19：9再到今年彻底进入“真”全面屏时代。屏幕技术的发展似乎到此就要结束了。紧接而来就是所谓的“散热革命”。

有人说散热有什么用处，温度的高低对我们正常使用手机并没有设么影响。那我要向这部分人说“不”，手机温度的高低直接影响CPU与GPU的协调运作，最直观的影响就是手机卡顿。手机温度过高，CPU与GPU运载负荷变大，从而降低手机处理频率，最终导致手机卡顿。

为什么手机玩游戏一发热就卡顿？

手机日常使用过程中不卡顿，一玩游戏就卡顿，这是为什么？其实也是这个道理，目前手机大型游戏对于画面和动作的协调处理性越来越高，高画质的快速渲染则需要GPU高强度的进行渲染处理。而CPU则保证游戏当中数据能快速进行处理计算与交换。长时间的加速渲染处理，必然会导致CPU与GPU温度增高，为了保护CPU与GPU正常运行。

此时降低两者频率就是最好的办法，但是降频的同时带来的体验就是：卡顿。举个跟简单的例子，汽车行驶过程中发动机正常工作，当加速时，发动机功率加大，这时就会产生发热。经过长时间的加速运动时，发动机过热，为了保障发动机正常运作就必须采取降温操作。

目前市面上手机散热方式有哪些？

目前，市面上手机散热分为三种方式：石墨硅脂散热，风冷散热，液冷散热。而截至目前，市面上手机散热多为石墨烯，硅脂散热。硅脂，石墨烯具有良好的导热、耐温、绝缘性能，是耐热器件理想的散热截止材料，且稳定性极强。我们也对一部普通手机进行了拆解测试，我们可以看到CPU与GPU部分被大量硅脂材料覆盖，这样在实际使用过程中，能有效降低发热。从而保证手机时刻具备良好的性能。

今年上半年，国内第一款液冷散热手机发布。该机宣称为首部液冷散热手机，且具有超强的散热效果。

而在上周，荣耀Note10发布。其搭载全新The NINE液冷散热技术。

The NINE是什么？

所谓The NINE散热技术，通俗来讲就是：THE NINE液冷散热技术的散热设计理念来自于传统笔记本电脑散热的原理和思路，旨在强力的散热能力支撑发挥极致的CPU&GPU性能，给用户带来游戏运行速度快，温度低的体验。同时，大直径液冷散热贯穿手机热区域冷区，在游戏等易发热场景下第一时间将热量散发出去，为手机性能的满血发挥保驾护航作用。

游戏过程中发热，也已经成为抑制CPU与GPU发挥极佳性能的主要原因之一。经过我们对8款手机进行测试后发现，游戏过程中发热主要发生在CPU和GPU。其中一款手机发热温度高达63.6℃。电池与屏幕成为手机第二发热点，温度平均为43.6℃。我们测试对比了某液冷散热手机与Note10手机游戏发热具体情况。30分钟游戏下来，荣耀Note10手机温度为：35.8℃，另一部液冷散热手机温度为：41.3℃。

此时，我们就想。同为液冷散热，为何荣耀Note10温度比另一部手机低5℃左右。于是，我们决定进行拆解，来探究其真实原因。

荣耀Note10拆解

荣耀Note10作为荣耀家族的旗舰代表，6.5英寸巨像屏幕，无论是影音方面还是观影效果都有着不错的表现。麒麟970附带双Turbo技术也让荣耀Note10在游戏方面有着旗舰机该有的表现。PC级D5液冷冷管，独立分离式双扬声器都让荣耀Note10有着不错的表现。

在拆解荣耀Note10之前，我们先取出SIM卡槽，以免在拆解过程中因为SIM卡槽限位问题而导致机身锁死。荣耀Note10采用三选二卡槽。支持全网通的同时，支持双卡双待。

荣耀Note10采用全机身无打孔设计，并没有像以往机型一样，进行底部螺丝限位操作。荣耀Note10采用背部机身全密封式设计，这样带来的好处就是，外观更加具备整体性的同时，具备良好的密封效果。但一体式无开孔设计在手机进行拆解后，必须使用密封胶进行再此密封，否侧会对机身的抗水，抗污能力产生明显影响。

我们对荣耀Note10背部进行恒温加热，在用热风枪对机身边缘粘接部分进行加热溶解。荣耀Note10经过15分钟恒温加热和1分钟热风枪加热，背壳成功拆解。荣耀Note10背壳整体密封性较好，不存在胶水溢出与开胶情况产生。

我们首先取下背部指纹识别与主板连接排线，荣耀Note10对指纹排线进行了保护措施，并非使用卡位式设计，指纹排线上方增添了限位保护盖板，这样极大程度上增长了指纹模块的使用寿命。

打开后壳我们可以看出，荣耀Note10采用了黑色主板，整体呈三段式设计。电池上方并没有看见主副版连线，初步猜测进行了隐藏式设计。背部整体排列规整，主要零部件进行保护式设计。

（红色区域：扬声器；绿色区域：Turbo键连接排线）

我们分开来看，首先我们来看下荣耀Note10上半部分设计。Note10再底部具备扬声器同时，顶部同样加入扬声器设计，无论是观影效果提现还是游戏4D音效来说，都有着极为明显的效果提升。并且，在机身上半部分需要放置大量核心处理硬件的同时，还能加入扬声器设计，也表明荣耀对于音质，体验的极佳追求。同时，蓝色区域为Turbo按键排线区域，双Turbo也最强程度保证荣耀Note10的强劲游戏性能。

从机身背壳中可以看出，荣耀Note10背壳也使用了大面积的石墨散热贴，这也是荣耀Note10具备良好散热原因之一。

我们依次断开电源排线，主副版排线以及屏幕排线和同轴线。接下来需要取出Turbo按键排线。这里需要注意的是，Turbo排线采用为卡扣固定式设计，在抽取时要谨慎小心，最后卸载固定主板的螺丝。

主板部分，首先取下扬声器。通过代码标识，扬声器为瑞声科技制造，瑞声为苹果，三星等手机厂商提供智能设备解决方案。

拆下主板固定保护盖板，可以发现摄像头区域同样使用金属片进行限位固定。拆解后置摄像头排线，这枚摄像头像素为2400万+1600万像素组合，光圈f/1.8+f/1.8。

接下来，拆下前置摄像头导电贴纸，我们对主板进行拆解。拆下主板后，荣耀Note10散热基本浮出水面。我们可以看到主板部分有大面积液冷管，同时液冷管上有大面积导热凝胶。附着位置正好为CPU与GPU放置区域。但是整体散热仅仅局限于这一部分么？我们往下看。

下面我们对前置摄像头和听筒进行拆解，荣耀Note10前置像素为1300万像素，f/2.0光圈，附带AIS防抖以及屏幕补光。

主板拆解过程中，我们拆下金属屏蔽罩之后，我们可以发现内部同样为导热凝胶。在清理表面凝胶后，我们可以看出处理器为麒麟970处理器，RAM为三星制造，型号为K3UH6H6。

再来看主板背面，红色区域为H16421电源管理芯片，绿色区域为H16403音频处理芯片，加上双独立扬声器设计，使得荣耀Note10在音质上有着极为抢眼的表现。

荣耀Note10电池部分采用横提式设计，极大程度上方便用户进行电池的拆卸与更换。此次，荣耀Note10电池容量为5000mAh，电池容量属于手机界顶级水平。电池额定电压为3.82V，供应商为德赛。

荣耀Note 10底部采用了较多固定螺丝来固定副板。拆解螺丝后，底部同为扬声器，型号与顶部扬声器相同。双扬声器最直观的体验就是带来极佳的声画体验，无论是游戏还是观影，都有不错的表现。

扬声器背后放置了荣耀Note10振动器，型号为：DMEGC。取下主副版排线，在Type-C接口处有黑色橡胶防水套，有利于手机充电接口的防水防尘。

接下来就到了我们最为关键的散热环节，我们发现液冷导热管被安放在屏幕与中框之间，这样能最大程度上保证散热的最佳效果。

我们用热风枪进行持续加热后，终于拆解下了荣耀Note10液冷散热管。荣耀Note10整体液冷管长度为113mm，直径为5mm。从SOC区域向机身底部贯穿，整个散热区覆盖CPU与GPU，电池，以及屏幕区域。通过液化制冷原理，提升整体散热效率。

（荣耀Note10）

机发热是双向存在的，单一对主板进行散热其实并不能解决降频卡顿的根本问题。解决主板散热就好比只解决了表面问题，并没有更深入的对散热问题进行充分解决。

荣耀Note10也冷管工作原理基本与PC端保持一致，当机身发热时，液冷管蒸发段吸收热量产生水蒸气。水蒸气通过逆流差走向冷凝段，释放热量凝结成液冷，最后回流至蒸发段，达到最终散热效果。

我们在对液冷管进行切开后发现，内部呈现纤维状，这样有利于充分的吸收水分进行散热。从而从根本上解决手机发热问题。

最后送上荣耀Note10全家福，荣耀Note10作为游戏影音最佳伴侣，双立体扬声器设计，麒麟970处理器，双Turbo的融入，加上超强PC液冷散热，荣耀Note10在诸多方面都达到了旗舰级水平。

希望荣耀在以后的机型当中，都能积极加入液冷散热，将PC液冷化散热继续融入到手机当中。