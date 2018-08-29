苹果秋季新品发布会预测 双卡iPhone将至

转眼间，2018年已来到9月份，对于科技圈来说，每年的9月份最重磅的事的就是一年一度的“春晚”——苹果秋季新品发布会了。

虽然近几年苹果的创新力与日俱减，再也没有让我们眼前一亮的“One more thing”，但是当红花旦iPhone还是能吸引我们驻足而观。

今天，我们就来看一看苹果在半个月后的秋季新品发布会上将会给我们带来哪些惊喜。

2017年苹果秋季新品发布会是乔布斯剧院的首秀（图源：Twitter）

根据法国广播电台Europe 1透露，今年苹果秋季新品发布会将于美国时间9月12日上午10点（北京时间9月13日凌晨1点）在苹果新总部的乔布斯剧院举行。

根据网上传出的消息，此次秋季新品发布会iPhone、iPad、Apple Watch、MacBook Air等多条产品线都会有更新。

将发三款新iPhone 针对中国推出双卡双待版

此次发布会的主角无疑是iPhone手机，从去年开始，供应链就传出消息，2018年苹果秋季会发布三款iPhone，尺寸分别为5.8英寸、6.1英寸和6.5英寸。

三款全面屏iPhone（图源：SlashGear）

6.1英寸版iPhone对应苹果往年双旗舰中的“小屏低价”版，将采用LCD屏幕，后置单摄像头，处理器有可能后退两代，使用A10芯片。

总之6.1英寸版iPhone以节约成本为导向，将售价降低以此应对被其他手机厂商吞噬的中高端手机市场。

三款新iPhone渲染图（图源：CNet）

5.8英寸iPhone是今年iPhone X的常规升级版；6.5英寸则是iPhone X的大屏旗舰版，整机的尺寸会和iPhone 8 Plus相当。这两款iPhone将会采用OLED屏幕。

搭载A12芯片的新iPhone

性能方面，5.8英寸iPhone和6.5英寸iPhone将会搭载A12处理器，A12处理器将采用7nm制程工艺，性能与功耗相较于iPhone X搭载的10nm A11芯片会有不小提升。

USB-C to Lightning形态数据线

考虑到采用Lightning接口的iPhone会更纤薄，以及Lightning接口认证给苹果带来了不小的营收，三款新iPhone应该仍然会采用Lightning接口。不过随着USB Type-C的流行，新iPhone的数据线另一端应该会变为USB Type-C接口，也就是说，今年iPhone的数据线将会是USB-C to Lightning形态。

双卡双待版iPhone

除了这些常规升级，对国内用户而言，新iPhone还有一条更令人振奋的消息——知名分析师郭明錤预测6.1和6.5英寸的新iPhone将会在中国提供双卡双待版本。

总的来说，三款新iPhone在外形上都采用类似去年iPhone X的刘海全面屏设计，并无太大亮点。三款新iPhone的升级点主要集中在了性能上，A12芯片的加持再加上双卡双代功能，相信在中国市场能迎来不错的销量。

采用全面屏设计的iPad

从去年iPhone X发布后，苹果就一直对外表示Face ID将会是未来苹果产品最主要的解锁方式，也就是说，曾经苹果标志性的圆形Home键将会被抛弃。

今年不光iPhone抛弃了圆形Home键，iPad也要步其后尘。

窄边框版iPad渲染图（图源：T3.com）

根据目前传出的消息，新iPad将采用类似iPhone X的全面屏窄边框设计，解锁将会采用Face ID面部识别。

采用iOS 12系统的iPad（图源：YouTube）

从iOS 12系统iPad版的体验来看，苹果也将iPad的系统UI界面向着采用全面屏设计的iPhone X靠拢，比如顶部的UI元素向两侧靠拢，手势在系统操作发挥重大作用，更印证了新iPad将采用全面屏设计的猜测。

不过由于iPad的机身更大，所以需要留有握持的边框，猜测新iPad将不会与采用iPhone X的刘海设计。

搭载Taptic Engine的Apple Watch

Apple Watch自2014年发布以来，外形一直没有太大的变化。今年苹果秋季推出的Apple Watch 4应该会在外观上做出一些改变。

新款Apple Watch边框更窄（图源：Technobezz）

与iPhone和iPad类似，Apple Watch 4也会采用“全面屏”的设计，四周的黑框将会大幅压缩，显示面积相较于旧款可以增大15%左右。

Taptic Engine振动马达

此外，Apple Watch 4还有可能抛弃物理按键转而采用Taptic Engine振动马达模拟物理触感，以此提高机身的一体性，从而带来更好的防水防尘效果。

值得注意的是，今年HTC发布的HTC U12+手机就去掉了实体按键，转而采用震感反馈模式实体按键的触感，但是由于反馈的效果不够理想，很多消费者都不太喜欢这个交互。不知道擅长人机交互的苹果能在Apple Watch 4上带来怎样的震动效果。

针对教育市场的MacBook Air

今年7月份，微软悄然发布了Surface Go，这款小尺寸、低价的Surface设备为不追求性能而只求轻办公的办公党、学生党提供了一个新选择。

苹果入门级笔记本MacBook Air（图源：CNet）

相比之下，苹果入门级笔记本MacBook Air就显得十分尴尬了，高昂的售价与尴尬的配置即使不与其他厂商的产品对比，在自家的MacBook和MacBook Pro看来也显得无地自容。

根据供应量爆料，台湾制造商将于今年的第四季度完成苹果“廉价笔记本”的生产订单。

低价MacBook渲染图（图源：9to5Mac）

这款全新的笔记本将会采用Retina屏幕，Air上“跑马”的边框将会收缩，屏幕尺寸为13寸，搭载Intel 14nm Kaby Lake处理器。价格为999美元起。

总的来说，虽然价格还是有些偏高，但是考虑到MacBook的产品定位，这款低价版MacBook还是能稍稍弥补MacBook Air的不足之处的。

前两天，苹果成为科技行业首个过万亿市值的公司，这无疑是对苹果产品最大的肯定。在此次苹果秋季新品发布会上，苹果的数条产品线都将获得更新，相信届时苹果的市值将再创新高。

不过从产品创新的角度来看，苹果的产品线似乎陷入了泥潭——iPhone仍有刘海、 没有革命性的产品、常规性的升级。。。。似乎都预示着苹果离开拓的道路渐行渐远。

这一热一冷，揭示了一个矛盾下的苹果，相信这也是苹果内部想要苦苦挣脱的矛盾，因为我们太需要蒂姆·库克在发布会上为我们带来意料之外的“One more thing”了。