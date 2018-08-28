千元机续航王者 Moto e5 plus评测

本文来自手机之家

8月15日，联想在武汉发布多款智能手机新品，范围涵盖高中低各价位，其中Moto e5 plus便承包了千元这个档位。现在，手机厂商虽然都将目标瞄准了3000以上的旗舰机市场，但是千元机市场依然没有松懈，而且优秀的产品也层出不穷，而Moto e5 plus在这样一个市场能够怎样的表现，今天一起来看看。

外观设计

Moto e5 plus采用了6.0英寸18：9 In-cell全面屏，屏占比达到81.3%，在看视频、电子书和玩游戏时的体验比较不错。

Moto e5 plus的表面为2.5D玻璃，值得一提的是，上面还有疏油层，好评。同时，软件上支持背光调节和moto显示功能，拿起手机时会在息屏状态下显示时间、电量和日期等信息，无需电量屏幕，可达到了省电的目的。

工艺设计方面，Moto e5 plus背部采用了3D曲面玻璃材质，非常贴合手掌，对于手感的提升是显而易见的。而且在此基础上进行了镜面处理，Moto官方宣传后盖经过28道工序处理早就了炫彩光波纹机身，还是很漂亮的，但是也比较容易沾染指纹。

Moto e5 plus的整体造型比较圆润，这基本属于Moto手机的一个标志性设计，辨识度还是很高的。而且，在正面底部印有摩托罗拉的LOGO，进一步提高辨识度。

而最具辨识度的无疑是背部的摄像头，采用了表盘式设计，其实更像是一张笑脸，由1200万像素后置摄像头和激光对焦+相位对焦和闪光灯组成。此外，背部的Moto LOGO集成了指纹，但是外圈的一层金属切割做工相对差点意思，摸上去有点割手。

另外值得一提的是Moto e5 plus的天线设计，采用了LDS（激光一次成型）+模内注塑金属天线，这样做得好处是机身外观没有天线痕迹，最大程度的保持了一体化机身，而且信号也更稳定。

此外，Moto e5 plus还采用了金属3卡槽设计，2个Micro SIM卡槽1个256GB的扩展卡槽，让双卡和对存储有需求的用户。

5000mAh超大电池 放心用

初拿到Moto e5 plus时感觉还是比较厚的，达到了9.35mm，这在如今智能手机纤薄化的当下并不是一个理想的成绩，但是当知道原因后，还是选择了原谅。因为，Moto在Moto e5 plus机身中塞进了一块整整5000mAh的超大电池，这在现在手机中也是很少见的。

现在很多人都患有电池焦虑症，当看到手机电量不到50%时，这种情况下出门就会比较焦虑，所以手机的续航对于手机的整体体验是至关重要的。而提升手机最直接同时也是最有效的方法毫无疑问就是增大手机电池容量。毕竟硬件是基础，如果硬件不到位即使软件优化再好也无济于事。

而Moto e5 plus的5000mAh大电池在现在智能手机中绝对属于第一梯队的水准，现在普遍都是在3000-4000mAh之间，基本勉强维持一天一充，也仅仅是勉强。而Moto e5 plus的5000mAh就是非常轻松了。

除了大电池外，如果充电慢也是挺难受的，为此Moto e5 plus配备了18W闪充，而且官方宣传充电15分钟即可续航7小时，充电160分钟畅玩天，由于时间有限笔者并没有进行测试，但是Moto e5 plus的续航在体验过程中确实非常令人满意。另外，Moto e5 plus支持QC3.0，并标配了18W快充，也兼容市面上其他QC3.0充电器。

除了硬件的5000mAh大电池，软件方面也进行了续航优化，搭载ZUI智能省电策略，不仅有省电模式，还支持异常耗电提醒，在不同场景下可以智能匹配CPU频率，提升资源利用率，降低功耗。

如果电池太大用不完怎么办？Moto e5 plus还支持OTG反向充电，可以使手机瞬间化身充电宝，为其他电子设备充电。

拍照

前面提到了Moto e5 plus造型独特的表盘式摄像头，现在就来讲讲。Moto e5 plus后置采用了一颗1200万像素的摄像头，f/1.8光圈，单色温闪光灯。但是不要被那两个眼睛似的孔骗了，那不是两个摄像头（Moto e5 plus后置为单摄），除了一颗1200万像素的摄像头外，另一个则是激光/PDAF对焦。

前置则为一颗500万像素摄像头，支持AI智慧美颜，并且搭载了前置补光灯，暗光自拍也有不错效果。

关闭HDR

开启HDR

具体拍照效果上，Moto e5 plus在激光+相位互补式双对焦的加持下，对焦速度确实非常不错，基本上无需等待，大大提升了拍照体验。Moto e5 plus白天的成像效果比较不错，白平衡准确，画面细节也比较丰富。但是动态范围表现不是很令人满意，好在开启HDR后有所改善。

系统&性能

Moto e5 plus搭载了基于安卓8.0的ZUI3.5系统。不仅支持前面说到的背部指纹解锁，而且还支持人脸解锁，所以如果你不习惯背部指纹可以选择人脸解锁，但是安全性方面还是指纹更高。

U-Touch的全面屏手势之前笔者也有介绍过，在全面屏下非常好用，也与全面屏非常配。

乐语音

小不点

此外，在语音方面有乐语音和小不点两个功能，其中乐语音可以进行一些比较深层次的操作，而小不点则可控制多个场景，而且长按音量+键即可启动，还是很方便的。

配置上，Moto e5 plus搭载高通骁龙430处理器，有3GB+32GB和4GB+64GB存储两个版本，支持256GB扩展。对于这样的配置，大型游戏还是别想了，玩玩小游戏还是没问题的。

总结：Moto e5 plus是一款特点比较明显的手机，延续了Moto一贯的风格设计，造型圆润，手感出色。当然最主要的是5000mAh大电池，对于续航有要求的消费者，Moto e5 plus无疑是个不错的选择。而如果你是一个游戏爱好者，那Moto e5 plus显然不适合你。而Moto e5 plus无疑与其30-45的中年男性用户的定位是吻合的。