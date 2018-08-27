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骁龙710掐架 小米8SE/坚果Pro2S/360 N7 Pro对比

骁龙710掐架 小米8SE/坚果Pro2S/360 N7 Pro对比
2018年08月27日 08:00 中关村在线
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　　710掐架小米坚果360谁更值得买

　　八月即将过去，最近又迎来了一波开学季。从各家发布的产品上可见一斑，360 N7 Pro，坚果Pro2s都是最近刚发布会的新机型，两个的售价配置也都相差无几。再加上此前发布的小米8SE，我们集齐了2000档价位搭载骁龙710移动平台的机器。

　　首先我们来看一下这三款手机的基本信息，360 N7 Pro（以下简称360）、小米8SE（以下简称小米）和坚果Pro2S（以下简称坚果）都采用了骁龙710移动平台，其中N7 Pro存储搭配为6+64GB起步，售价1999元起；小米8SE售价1799元起，最低配置为4+64GB，6+64GB的搭配同样需要1999元；Pro 2S的最低售价为1798元，配置同样为4+64GB，6+64GB的价格需要1998元。

　　从配置和售价来看，这几款手机基本处于同一水平，但是在产品的细节和功能上，这几款手机却呈现出不同的亮点。不过至少在基本盘性能这一点上，三款手机的表现几乎完全一致，倒是免去了这一点的担忧。

　　如果你在纠结这三款手机到底该买哪款，相信看完本期《尖Phone对决》你会找到答案。

　　外观：三款手机两种全面屏

　　整体来看，这三款手机都采用了金属中框+双玻璃面板的“三明治”结构，同时，在机身的正面，这是三款手机的也都采用了全面屏的设计。不过在全面屏的选择和细节的雕琢上，三款手机还是有不小的差别。

　　正面来看，360和坚果都采用了上下窄边框的全面屏设计。坚果将手机的听筒放到了顶部的边框处，配合一贯以来的居中摄像头设计，视觉一体性非常强。小米则采用了刘海全面屏，刘海全面屏的好处就是可以扩大屏占比，但是也有一些强迫症用户不喜欢刘海全面屏，这就是见仁见智的事了。

顺时针依次为小米、坚果、360顺时针依次为小米、坚果、360

　　正面底部，这三款手机都采用了窄下巴的设计，其中，坚果由于采用了虚拟键+线性马达的交互方式，可以模拟物理按键的触感。剩余的两款手机则是传统的窄下巴设计，节省空间。

顺时针依次为小米、360、坚果顺时针依次为小米、360、坚果

　　机身背部，这三款手机都采用的双摄，坚果与360都将双摄放到了背部的左侧横置；不同的是，坚果是一大一小的主副摄像头设计，而360则是“小黄人”式双眼。至于小米，iPhone X长啥样它长啥样大家肯定也都听过。

从左至右依次为小米、坚果、360从左至右依次为小米、坚果、360

　　侧面边框上，小米和360类似，都是左侧卡槽右侧电源+音量键；坚果在左侧还多了一枚多功能键，并且只有它的按键全部采用了圆形设计。

从上至下依次为小米、坚果、360从上至下依次为小米、坚果、360

　　机身底部同样的相似，Type-C接口和扬声器自然都是必须的，但是360依然保留了3.5mm耳机接口非常值得赞赏。

　　拍照：AI时代千元机也有好拍照

　　因为三者使用了完全相同的处理平台，所以影响三款手机拍照水平的就只能CMOS、镜头以及比较玄学的调教手段了。三款手机都采用了后置双摄，而且小米8SE和坚果Pro2S都使用了IMX363作为主摄，360没有曝光相机的详细参数，但是根据相关参数来看，应该是IMX386。当然，三款手机成像质量如何咱们还是用样张说话。

　　通过以上的样张对比可以看出，小米和坚果的成像较为优秀，而360则要稍差一筹。不过小米偶尔会有过曝的情况发生，而坚果则会出现偏色的情况。不过整体而言，三款手机的拍照已经完全足够日常使用，而且已经超出我对千元档相机的预期。

　　系统：相同内核外观截然不同

　　系统方面，这三款手机都搭载了基于Android深度定制的系统，由于这三款手机都是各家的最新产品，所以基本也都搭载了各家最新的定制化系统。

　　坚果Pro2S搭载了基于Android 8.1的Smartisan OS，而且全新加入的子弹短信、无限屏还有千呼万唤的TNT工作站都让它在软件层面独树一帜，如果你想体会最有创意的手机系统，那么坚果Pro2S一定不能错过。

　　小米8SE采用的是基于Android 8.1的MIUI 9.5系统。得益于多年来的优化，MIUI 9.5无论是整体的功能还是系统的流畅性在小米8SE上都有不错的表现。不过略感遗憾的是在发布已经两三个月的今天，MIUI竟然还没有推送稳定版的MIUI10，确实让人失望。

　　360手机N7Pro搭载的是基于Android 8.1的360 OS系统。与我想象的不大一样的是，360 OS并没有过于繁杂的预装软件，少数第三方应用也可以自由卸载。得益于“杀毒软件大厂”的技术加持，这款手机在安全性上的表现还是非常出色的，系统的响应速度找以往也有很大提升。

　　续航总结：三款手机究竟买谁好

　　续航对于学生党而言也是非常关心的内容之一，360搭载了4000mAh的大容量电池，坚果为3600mAh，而小米最低只有3120mAh。从数据上看，360手机N7更占优势。我们采用ZOL中关村在线5小时重度续航模型分别测试这三款手机。得到如下结果。

　　可以看到，拥有超大电池的360在续航测试环节表现优秀，5小时重度续航后还剩余53%的电量，而电池容量稍低的坚果Pro2的功耗优化也不错，还剩余49%的电量，而小米8SE仅仅36%的剩余电量就有些不够看了。

30分钟充电测试30分钟充电测试

　　将这三款手机分别完全放电，再用官方适配的电源进行充电，可以发现30分钟时，360充进了43%的电量，坚果充进了50%的电量，而小米充入了52%。可见在同样搭载了QC快充的三款手机在充电速度上倒是相差不多。

　　总结

　　▎坚果Pro2S

　　坚果Pro2拥有精致的设计，和不错的综合表现。价格上它也是三者之中相对最为划算的，软件层面上的诸多创新让它颇具吸引力。无限屏和TNT应该是它最大的卖点之一，只不过目前供货稍显不足，仍需抢购有些遗憾。

　　▎360 N7 Pro

　　360 N7Pro在性能和续航上表现优异，尤其是续航水平，能满足2天的正常使用。综合来看，360手机N7用来玩手游再合适不过了。同时它也是三者中唯一保留了3.5mm耳机口并且赠送耳机的产品，不过它也抢购。

　　▎小米8 SE

　　小米8 SE从这次的对比测试来看表现一般，在拍照环节表现尚可，性能也不算弱；但是小屏幕和较差的续航让它不是特别有竞争力。不过因为发布较早，现在的小米8 SE已经能较轻松的买到，是一个优势。

小米坚果360
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