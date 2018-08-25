一句话追剧 你肯定不知道Jovi语音还能这么玩

手机智能语音助手最近有了很大的变化，过去的手机语音助手只能执行厂商预设好的固定问题，例如导航和拨打电话等基础功能。但是在生活中，这些固定的的语音命令很难覆盖的我们每个人的使用需求。消费者希望语音助手能有更多功能，而Jovi就是为了满足消费者对语音个性化的需求而诞生的，Jovi语音除了固定的命令之外，还支持记录操作达10步的自定义语音命令功能，下面就让我带你看看Jovi都有哪些玩法。

vivo NEX的Jovi语音键（图来自sohu.com）

传统功能：语音操作微信、导航、电话短信等功能

Jovi对传统的语音消息功能有着完整支持，语音识别准确率非常高，在说出全部语音后，Jovi会向你询问是否需要发送。通常进行到这一步，传统的语音助手就无法流畅的完成发送的功能了，需要用户手动确认发送，或者用户点击语音助手大喊“发送”后才能发送。Jovi在向你确认是否发送时不需要按下任何按键，直接说出“确认”即可，使用体验非常流畅，就好像Jovi能够和你进行对话，下面让我们看看实际效果。

语音发送微信信息

Jovi对微信的支持不仅只是语音，对微信的各种小功能都有所支持，包括查看某人的朋友圈或者和某人语音等功能。

还能这么玩？Jovi个性化自定义语音玩法多样

除了这些固定语音命令外，Jovi还有什功能？俗话说“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”。对vivo NEX手机来说，“一千个用户手机中也有一千个Jovi语音助手”。这次的Jovi拥有了学习功能，通过简单的步骤记录，用一个小命令，就可以实现无限的功能。诸位看官，下面请欣赏我的现场表演。

操作1、语音命令追番

一句话即可自动追番

操作2、一个指令即可自动进入游戏

通过语音开一把贪吃蛇

复杂指令的实行是怎么做到的呢，我们可以通过Jovi的教学命令实现。输入命令语句后，直接操作手机，Jovi会将动作记录下来，下次说出命令语句，就会直接执行命令。就像下图所示。

操作1、命令自定义

自定义命令

操作2、命令执行

口述命令即可执行

不但可以自己输入命令，共享命令中还有别人的命令可以使用。比如网易云签到，腾讯乘车码，支付宝查话费等命令，将日常复杂重复的操作浓缩在一句话中，让Jovi语音助手助你一键执行。

写在最后：Jovi语音助手不是第一个实现复杂命令自定义的语音助手，但它简单直观的步骤自定义和命令分享功能大幅降低了用户的学习成本，同时让不会自定义的用户也能使用他人分享的语音命令，让复杂命令指示在手机语音助手中得到全面普及，让平时如鸡肋一般无人使用的“智能”语音助手真正发挥自己的价值，为用户提供更多的便利。真心希望，未来的语音助手能够像Jovi这样，将语音命令定义权下放到每一个消费者手中，让我们的生活变得更加便利。