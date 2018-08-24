大疆“御2”首发评测:哈苏上天+变焦镜头 比上代哪强

在2016年3月，大疆推出王牌消费级无人机精灵4，但消费者反应一般，这款无人机并没能承接精灵3独霸一方的声势。但在半年后，大疆再推出全新无人机Mavic Pro，让整个消费级无人机市场炸了锅。

大疆Mavic Pro

原因很简单，Mavic Pro“御”是大疆推出的首款紧凑型无人机，折叠后的体积大概只有小瓶装可乐大小。然而让人疯狂的是，在如此这般体积内大疆往里面“几乎藏了一台精灵4”。Mavic Pro的“小”终于解决了困扰无人机用户多年的携带问题，第一次在无人机领域将性能和便携做了平衡。

虽然之后，大疆又发布了更小巧的Mavic Air，无奈性能阉割太多，人们更期待的还是Mavic Pro的后续版本。

“御”Mavic 2专业版

蛰伏两年，大疆Mavic Pro“御”终于迎来了重大更新，一发就是两款，型号分别是搭载哈苏共同研发的L1D-20c镜头，具备1英寸COMS和2000像素摄像头的Mavic Pro 2，以及拥有光学变焦镜头的Mavic 2 Zoom（以下两款产品简称为“御 2” 专业版和变焦版）。“御 2”系列继承了Mavic Pro便携性的同时，再次刷新了消费无人机的性能上限。

在本产品发布之前，新浪数码提前拿到了两款真机进行了一段时间体验，下面是我们的汇报时间。

专业版搭载哈苏相机1英寸CMOS和2000万像素摄像头

左为专业版 右为变焦版

相似的机身 更多的传感器

第一眼看到这两款产品，与大疆Mavic Pro似乎没有明显变化，除了感觉机身稍显圆润一点之外。

依然小巧的可折叠机身

“御 2”系列延续了Mavic Pro高度便携的可折叠设计，将一台354mm轴距的多旋翼航拍无人机“浓缩”至矿泉水瓶大小的体积。从目前的技术储备来看，在保证性能前提下，Mavic Pro几乎将机身尺寸做到了最低。

拿在手中大概是这个尺寸

无人机折叠设计的一大好处是：每次飞行结束之后，只需要将无人机机臂折叠之后就可以携带，而不需要将桨叶拆下；当再次飞行时，则只需要展开机臂即可，螺旋桨也会在电机启动之后，在惯性的作用下展开到飞行状态，让玩家能够在短时间内完成飞行准备。外壳依然采用了塑料材质，但磨砂的质感还是为它提升了一定的逼格。

方便折叠

仔细观看你会发现，“御 2”系列密密麻麻的分布了10个传感器，这是将计算机视觉技术应用在前、后、左、右、上、下视六个方向的环境感知中，机身任意方向，都配备了感知系统，让它的避障能力进一步提升。

底部新增视觉传感器

具体来讲讲“御 2”的避障系统

之前Mavic Pro内置的前视障碍物感知系统可以感知飞行前方30米的环境情况，可在15米范围内的障碍物前方自动刹车悬停或者绕飞，但是Mavic Pro不支持后、侧向避障，所以在进行倒退拍摄或是平行跟随拍摄等操作时需注意飞行器后、侧方是否有障碍物。在新一代产品上，这个问题得到了解决。

变化主要在机身底部

“御 2”系列机身前、后向的双目视觉传感器，搭载APAS高级飞行辅助系统，有点类似于汽车辅助驾驶系统，可在前后飞行中识别前方障碍物，并自主规划避障路径，以保证连贯的拍摄体验。

下视双目视觉传感器和红外距离传感器可在50米高度范围内实现精准悬停， LED补光灯使无人机在夜间也能依靠双目视觉传感器定位。

左右两侧新增视觉传感器

“御 2”系列在左、右两侧新增了两个单目视觉传感器，可在智能跟随和三脚架模式下探测飞行路径左右两侧障碍物，官方称最大避障速度为28.8公里/小时，进一步保证飞行的安全性。

避障演示

实际体验来看，在高楼密布还有树木的小区里飞行，只要不是速度特别快，“御 2”系列都可以从容的躲避障碍，六向感知系统可以保证基本的安全。

不过需要特殊说明的是，左、右单目视觉仅在智能跟随及三脚架模式下生效。空中飞行环境复杂多变，六向感知系统仅可在有限的环境条件下辅助飞行安全，就好比汽车的自动驾驶，只能是辅助，各位用户不能把安全寄托在机器上。

除了六向感知系统，“御 2”系列的云台结构、气动设计也得到了大幅改进，首先是增强型三轴机械云台。无论是重量较大的哈苏相机，还是变焦版在长焦段拍摄稳定的图像，都对云台的稳定性提出了较高的要求，而“御 2”系列是通过增加云台轴臂与相机的连接点，进一步提升云台的稳定性。

高速飞行中的空气阻力可下降19%

气动设计让“御 2”系列的飞行阻力降低，高速飞行状态下空气阻力可下降19%，最高飞行速度提升至72公里/小时。这个技术提升有两个方面——速度略提升一点；更关键是改进续航能力，官方称“御 2”系列的续航为31分钟，比Mavic Pro要多出4分钟。

最高飞行速度提升至72公里/小时

我们试飞当天恰巧风比较大，飞行高度50米左右，加速过程中还是非常顺畅的。在实际测试中，期间悬停、飞行、视频录制和拍照交替进行；17分钟后还剩15%的电量，正常使用20分钟应该没有问题。

“御 2”专业版：哈苏上天带来无人机拍照新革命

“御 2”专业版和变焦版的区别主要在摄像头上，专业版摄像头是方形，有着哈苏的标识，由于配备了1英寸2000万像素传感器，也要比变焦版大一圈。变焦版则是传统的圆形镜头。

对比上代产品，“御 2”专业版有效感光面积约为“御”Mavic Pro 相机传感器的4倍，视频功能新增10-bit Dlog-M色彩模式和4K 10-bit HDR视频。单看数据，无人机也有了媲美相机的拍照水准。

我们的体验先从拍照性能大幅提升的“御 2”专业版开始，在消费无人机诞生之初，没人对它的拍照水准有过高要求，这个新鲜事物能飞、能拍，人们就已经非常满足。随着产品发展，用户对它们的拍照水准也逐渐要求更多，就好比手机一样——如今手机拍照功能已经成了厂商最大的卖点。

ISO上限提升至12800

这次“御 2”专业版让消费无人机拍照水准上了新台阶，1英寸CMOS，2000万像素传感器，内置等效焦距28mm的广角镜头，光圈值可在f/2.8-f/11间自由调整，ISO上限提升至12800。

1英寸CMOS，意味着这台无人机的相机跟佳能G9 X（图中红色部分）一样大

作为对比，我们来看看目前比较火的华为P20 Pro和iPhone X相机参数，华为P20 Pro主打徕卡三摄，4000万像素的主摄像头（F1.8光圈）和2000万黑白像素的副摄像头（F1.6光圈）。从上到下分别是800万像素的长焦摄像头（F2.4光圈）。

iPhone X采用的是后置1200万像素竖形双摄像和前置700万像素摄像头的组合。

因为产品形态不同，无人机的感光元件还能比手机更大一点（当然它拍摄的场景也更大）。

从实际画质来看，“御 2”专业版拍摄水准完全可以和主流手机掰掰手腕，别忘了这个摄像头是和哈苏合作，有着1英寸的CMOS，即使放在微单领域也不算弱势。

海面拍摄样张

白天拍摄高速公路

在白天光线充足的情况下，可以看到高像素增加了细节方面的表现力，蓝天白云层次分明，画面的锐度和解析力表现不错。

夜景表现

拍摄夜景弱光和光线较为复杂的情况，样张高光部分没有溢出，暗部画面也相对纯净，整体画面纯净度保持非常不错，也不用担心手机拍摄中经常出现的抖动问题。不过如果你追求对比度和色彩，可能还是需要后期一下。

新增4K 10-bit HDR视频和10-bit Dlog-M色彩模式

哈苏摄像头的加入也带来视频拍摄的提升，除了可以录制4K 30fps或1080P 120fps视频之外，视频功能新增10-bit Dlog-M色彩模式，保留更多亮部及暗部细节，为后期制作提供更大的创作空间。

bit是显示器中的颜色深度，简称位深，数值越大，也就说明色彩的层次性更强，更容易分辨出相近的颜色。简单点说，能以更低的码率提供更好的还原效果，最大好处是保留更多亮部及暗部细节，为后期制作提供更大创作空间。

Dlog模式则相当图片中的RAW格式，更多是为后期服务：方便专业用户前期使用10 bit Dlog-M色彩模式进行拍摄，后期再利用Final Cut Pro等视频剪辑软件调色。

“御 2”专业版新增支持录制4K 10-bit HDR视频，增强型HDR拍摄模式可以输出宽容度最高达曝光达14EV的静态照片。HDR技术带来的画质提升是直观可感的，即使是普通用户也能用肉眼辨别出暗部细节更多，高亮处也更有层次感。具体效果可以看我们体验视频中的片段。

需要特殊说明的是，4K 10-bit HDR视频和10-bit Dlog-M色彩模式都需要在视频编码H.265下完成。

“御2”变焦版：第一台光学变焦消费级航拍机

“御 2”变焦版首次在消费级无人机上搭载了光学变焦镜头，支持2倍光学变焦与2倍电子变焦，并新增了如延时摄影这样有趣的功能。

相比“御 2”专业版在拍照性能上的提升，变焦版则新增了更多实用的玩法，更加适合普通户。虽然1/2.3英寸CMOS，1200万像素摄像头相比专业版要逊色一些，但“御”2 变焦版首次实现在了消费无人机搭载可光学变焦的镜头，（等效焦距为24-48mm）与2倍电子变焦（48-96mm），也是意义重大。接下来我们体验下变焦版有哪些新鲜玩法。

对焦速度基本令人满意

“御 2”变焦版采用的是相位对焦与反差对焦结合的混合对焦方式，搭配智能跟焦系统，可以保证拍摄主体在变焦过程中依然清晰锐利，实际体验中对焦速度令人满意。同时它还支持手动变焦，也支持在滑动变焦和超解析模式中触发自动变焦。后者会进一步降低操作难度，对新手更友好。

手动变焦

拨动遥控器右肩拨轮，可以调整镜头焦距，焦距数值可在图传界面右侧查看。同时也可以上下拖动焦距显示区域的虚拟拨轮，在手机客户端控制变焦。此外，在1080P录像模式下，可实现连续4倍变焦（衔接上2倍电子变焦）。

手动变焦效果

实际操作中，变焦镜头的便利不言而喻。拍摄一些不方便靠近或者有危险的场景，镜头变焦的好处就体现出来了，拨动遥控器右肩拨轮非常方便。

滑动变焦

进入智能飞行模式，选择“一键短片”，选择滑动变焦功能，并框选你所需要做滑动变焦对象的物体屏幕上点击GO，即可自动完成一段滑动变焦的影片。

滑动变焦拍摄固定物体

滑动变焦拍摄效果

超解析拍摄

手机或航拍相机要拍摄超高分辨率照片，必须以快速拍摄多张照片再进行合成，但多帧合成往往导致照片失真或解析力不足。“御2”变焦版能通过广角端取景，然后相机会以长焦端拍摄，自动调整镜头朝向，拍摄 9 张照片，然后合成最大分辨率达4800万像素的广角照片。这样就能在提高分辨率的同时，最大可能保留画面原有的细节和解析力

在拍照模式的设置菜单中选择“全景”-“超解析”，点按快门键，相机即可自动变焦完成拍摄。由于超解析拍摄模式中每张拼接素材之间均存在拍摄时间差，因此超解析拍摄更适用于静态物体的拍摄。

超解析模式拍摄样张

过去要在航拍上实现移动延时，必须先通过复杂的航点设置进行拍摄，再通过电脑后期合成才能实现，非常复杂。但大疆首次在消费级航拍无人机上，实现智能移动延时功能。而且整个过程完在机内自动合成，完全无需用户自行用软件后期合成。

并且御 2”系列两款无人机均可体验延时摄影功能。进入智能模式，开启延时拍摄功能，共有4种拍摄模式。这也算是此次新品最有趣的功能。

四种移动延时摄影模式

自由延时

只需设置照片间隔和生成的视频长度，推荐定点拍摄，拍摄过程中亦可随时操控无人机往任意方向飞行。

定向延时

开始拍摄前需要确定飞机航向（即锁定航向前的飞机机头朝向），然后在屏幕上框选 镜头聚焦的拍摄主体。

定向延时拍摄海边塔楼

定向延时拍摄高速穿梭的车流

夜景下也能拍出不错的效果

环绕延时

直接框选主体，无人机会在完成简单测算后做自动环绕拍摄。

环绕延时拍摄游艇

轨迹延时

可以自定义飞行器的航点以及云台的朝向，最多可定5个点，任务开始后无人机会自动按照自定义航点和参数执行拍摄任务。

轨迹延时操作界面

综合来看，定向模式和环绕延时操作简单，更容易拍出有逼格的动图，自由模式和轨迹延时则相对麻烦一些。

App端可以显示延时参数的剩余时间

另外在设置延时拍摄参数时，DJI GO 4手机App可以精确显示完成拍摄所需的时间与电量，确保安全飞行。

据大疆透露，未来大疆还将通过固件和软件更新的形式，加入“任务库”功能，用户可以将包含卫星定位、云台朝向、拍摄路线等数据的完整任务纪录保存在本地，以便重复拍摄，或通过多次更换电池的形式拍摄一段时间和空间跨度较长的延时视频。

除了拍的更好，还有更远的图传系统

图传是航拍无人机十分重要的一个方面，稳定的图像传输是航拍最基本的保障。大疆在2014年推出Lightbridge技术，能将最远5公里远的画面从无人机实时传送到你手上的屏幕上。到16年，大疆又带了OcuSync高清数字图传，最大遥控图传距离可以达到7公里，可实时预览1080P画面。

图传距离增至8公里，不过还是不够稳定。

目前“御 2”系列搭载了OcuSync 2.0图传系统，最远图传距离扩大至8公里，并支持2.4Ghz/5.8Ghz自动切换，可在飞行中直接缓存全高清视频，或自动下载。新增的5.8Ghz信道，相比起Mavic Pro只有2.4Ghz的信道，更能在闹市这种信号密集的环境下，保持图传信号的稳定性。

当然这8公里是理论数字，在实际飞行中，飞这么远很可能有去无回。从实际体验来看，大概在3公里左右，图传已经开始有明显卡顿，至于在飞行中直接缓存全高清视频，还是一个字，“卡”，建议还是老老实实回到本地缓存视频比较好。

总结：大疆又一次革了自己的命

大疆在消费无人机领域已经没有对手。如果说之前的Mavic Pro和Air的发布是一次消费级无人机体积的革命，那这次“御”Mavic 2系列的发布则是让无人机拍照能力登上一个新高度。

作为消费级航拍机来说，“御”Mavic 2系列稳定性、续航能力和拍照视频能力依旧出色，至少在现在的消费级无人机市场还没有对手。实际上我们更想说的是它的上一代现在还是没有对手状态，我的同事们开玩笑说，只有大疆自己才能战胜他自己。

选择专业版还是变焦版是个幸福的烦恼

先来看看国行版售价，搭载哈苏相机的“御2”专业版售价9588元，具备2倍光学变焦能力的“御2”变焦版售价7888元，均包含1块智能飞行电池、带屏遥控器、备用桨叶，充电器等配件。

专业版比变焦版比要贵1700元，算是比较大差价了，超出的部分你可以理解为是为了机头上那颗大疆跟哈苏合作的镜头买单，当然，如果是专业用户，这点投资会让你的后期处理更加方便。

如果你是普通用户只是出于航拍的喜爱，变焦版更适合你，2倍光学变焦可以让你在航拍中创造出更多的可能性。(于泽)

优点：

极度便携 功能不减

拍摄功能强大 玩法很多

缺点：

图传系统不够稳定

价格略高