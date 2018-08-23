OPPO R17评测：水滴屏配合渐变色打破了"iPhone魔咒"

一年两款产品已经成为OPPO如今标配，按照往年套路，下半年的产品基本就是在上半年产品的基础上小幅升级。但今年有所不同。Find系列的回归让OPPO终于又有产品重新跻身旗舰机。而在Find系列的映照下，这次下半年产品的布局也发生了变化。

OPPO R17

按照前两年的惯例，OPPO下半年产品的命名，基本就是上一代加个“S”的关系，比如“R9、R9s”，去年的“R11和R11s”，他们的共同点都是保持在上半年的基础上迭代更新。今年则不然，跳过R15s直接被命名为R17，并且硬件更新仅仅只留了五个月时间，这本身也是此次评测需要关注的一个部分。

配置上R17采用6.4英寸1080P分辨率屏幕，屏幕盖板使用康宁第六代大猩猩玻璃；拍照方面R17后置采用1600万像素+500万像素，而前置拍照提升至2500万像素，同时具备f/2.0光圈。

核心硬件R17采用骁龙670处理器辅以8GB运存+128GB存储空间。电池标配3500毫安时支持VOOC闪充。

外观：告别“像iPhone”

曾经“像iPhone”一度成为国内手机厂的标志，甚至有网友戏称“上面苹果开着发布会，下面厂商拿出了纸和笔，设计部已经准备完毕”。

R17使用的水滴屏

举个最典型的例子——“刘海屏”。在去年iPhone X还未发布时人人都对“刘海屏”吐槽，还有厂商嘲笑这样的设计。而到了iPhone X真正发布后，可以看到来自全球的手机厂商都默默地换上了“刘海屏”，不在乎是否具有红外技术，只要外观像iPhone就够了。

这样的说辞用到今年上半年可能还算说的过去，但到了这代R17上，你会发现很明显的不同——它把传统的“刘海”换成了水滴屏，或者说更像是“美人尖”的升级版。

官方介绍为了水滴屏的灵感来自荷叶边即将落下的水滴，柔和的曲线取代了之前硬朗的齐刘海屏。一方面他让屏占比进一步提升（R17是91.5%），同时也没有了传统“美人尖”的突兀感。至于多出的传感器，OPPO把它藏到了别的地方。

R17屏幕

像光线传感器其实是隐藏到水滴屏的下方，肉眼不能发现，而听筒“隐藏”到屏幕上方。这种“重新规划”的格局，设计上更紧凑，也为屏幕留出更大空间。

R17两款配色

R17共有霓光紫和流光蓝两种配色。从R11s的星慕屏到R15的梦镜版又或是星空特别版，渐变色的设计对于OPPO来说已经不是什么新鲜事，这次R17又有更近一步的设计。

霓光紫和流光蓝分别用了两种不同的渐变方式，从背面来看似和OPPO Find X相似，其实采用新设计的三色渐变。霓光紫配色从背面看由粉色向右至紫色渐变中间用黑色过渡，金属中框亦是如此，不过渐变过程更明显；流光蓝则是向上下左右的四个角度渐变。

R17背面“隐藏式”闪光灯

除了摄像头之外，R17机身背面后置闪光灯隐于盖板下面，而因为使用屏下指纹，所以背面并没有指纹识别。

R17还有些看不见的升级，比如屏幕玻璃盖板使用康宁第六代大猩猩玻璃。据康宁在发布时公布了一些数据，康宁第六代大猩猩玻璃在实验室测试中，平均能经受15次从1米的高度到粗糙表面的跌落，是之前第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。

和目前不少厂商还处在“像iPhone”不同，OPPO把不少源自Find X的技术积累放到了R17上。

解锁：屏幕指纹和面部识别的双效应

产品定位的关系R17并没有应用Find X结构光技术，可是增加了屏幕指纹技术，官方称之为光感屏幕指纹。从名字其实基本上就能猜到它的实现方式。

通过反射光对指纹进行识别确认。R17对图像传感器进一步放大，提高进光量。从体验来看，R17的指纹识别率基本都可以快速识别，但亮屏时解锁有几率会出现识别失败的情况。

OPPO还为光感屏幕指纹增加三种光效，整体来说体验还是不错的。

尽管少了结构光技术，R17在系统层面依然支持面部识别，在暗光环境下屏幕可开启补光功能，识别速度还是非常快的。另外还增加对闭眼的侦测。

拍照：自拍逆光也清晰

OPPO R17在拍照方面使用索尼IMX519传感器，这和之前R15所用的相同。这次产品在AI智能场景识别功能上小幅升级，除了能够识别21类独立场景新增6种后处理。而前置自拍像素提升至2500万像素，支持3HDR功能，逆光自拍也清晰。

我们通过一组图来看看。

OPPO R17逆光样张

OPPO R17逆光样张

OPPO R17日光样张

OPPO R17夜景样片

R17的逆光拍照这次提升比较明显。可以看到建筑的的结构线条表现到位，并且通过AI技术，使样张的饱和度更高。

而夜景，在保证清晰度的情况下颜色鲜亮细节较为清晰。不过，保证画面清晰下对焦速度上稍慢。

2500万像素的前置拍照，对面部细节捕捉更多，官方介绍R17具备296个面部识别点，可以精确的识别用户五官特征。当然，给我印象最深的还是逆光拍照。

逆光自拍

下午4点正是夕阳西下的时候，使用R17在逆光拍照时，自动打开3HDR模式，面部亮度提升明显，同时背景没有出现过曝。不过也有个小瑕疵，HDR的痕迹有点过于明显，希望在后续可以弱化。

除了拍照R17新增萌拍功能。它的原理更偏向之前三星推出的类似功能，获取用户的面部信息从而拟出一个虚拟的自己。同样OPPO的萌拍功能可以对头发、衣服、配饰进行选择。除了虚拟人物也有12种动物可以选择。萌拍功能可用于前置自拍或后置拍照中。

性能：骁龙670上位性能再提升

R17在核心方面采用骁龙670处理器辅以8GB运存+128GB存储空间。电池标配3500毫安时支持VOOC闪充。

今年8月高通发布骁龙660处理器的迭代更新版——骁龙670处理器，它也是高通首款基于10nm工艺制程打造的骁龙600系芯片。不到一个月的时间这款处理器便应用到了R17身上。

骁龙670处理器，在CPU方面集成了2个主频最高2.0GHz的Kryo 360性能核心，此外还有6个1.7GHz的Kryo 360效率核心。据高通介绍，在CPU性能方面，骁龙670对比骁龙660提升了15%。GPU方面，骁龙670集成Adreno 615，比骁龙660的Adreno 512提升了25%的性能。骁龙670处理器最高支持8GB LPDDR4X内存，和Aqstic音频技术。

并且在配置配比方面，R17仅有8+128GB一个版本，整体定位不低。

安兔兔跑分

安兔兔跑分来看，15万份的水平称得上优秀，游戏体验王者荣耀能60帧上分，吃鸡表现也比较放心。

One More Thing——O-Free无线耳机

O-Free无线耳机并不是和R17一起发布的产品，不过新浪手机也刚刚拿到这款耳机所以一并进行评测。

OPPO O-Free耳机

起初对O-Free无线耳机并没有太多兴趣，认为和普通的蓝牙耳机体验差不多。但在用上之后发现，有几点感触值得说一说。

首先在连接性上，O-Free无线耳机与OPPO R17/Find X优化，当打开O-Free无线耳机盖子时，手机会自动提示配对产品信息，这与AirPods的体验感相近，不需要打开设置蓝牙界面就可以直接关联，节省不少时间。

OPPO O-Free耳机

具体到连接性，O-Free无线耳机内置高通3026芯片，这枚芯片的最大特点就是可低功耗运行，并且在与手机的链接性上支持双音频技术。此前的无线蓝牙耳机，一般先通过右侧耳机与手机蓝牙进行配对，然后由右耳机再向左耳机发射，在一定程度上会有左右耳声音不同步的现象。双音频技术则是同时向两侧耳机单独发射信号，耳机也可独立操作使用。

最后说说音质，O-Free无线耳机定位在通勤之间使用所以并不具备降噪功能，所以也有别于其他主打运动的无线耳机。音质上在低频的表现力比较突出，高音稍有薄弱。

总结：

在R17和Find X之前，OPPO给我的印象是主打“娱乐”为主的手机。明星助阵+线下渠道是手机销量一再飙升的主要原因，但实质上没有让人眼前一亮的技术。

而说到，Find X则是OPPO在技术上多年积累的表达，虽然惊艳，但其实也有探索性在里面。反观我们今天评测的R17，产品定位更大众，但同样有亮眼的地方。外观上渐变机身+水滴刘海屏设计已经脱离的“iPhone”的魔咒。这是Find X技术下沉的表现，当然也是OPPO自身设计语言的一个新开始。（瑞豪）