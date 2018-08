三星Note9评测 只需3分钟你会爱上这根笔

对于三星的S系列和Note系列的发布会来说,“盛况”一词并不夸张。

犹记得今年3月份,三星将S9的发布会搬到广州地标之一的海心沙上,枕着绵绵的珠江水看发布会,扭过头就可以看到小蛮腰广州塔。数月后的8月15号,三星Note9系列国行发布会正式召开,异曲同工之妙,这次我穿越到了上海的黄浦江边,西临陆家嘴,广州塔换成了上海最有名的三座摩天大楼。两个字:气派!

气派的发布会和高端旗舰Note9呼应,这款在发布会前便被传言要取消的手机,经历全球发布后,依然活生生地来到了中国市场。不可否认,三星近年来在中国市场呈节节败退之势,高端旗舰被苹果和华为等品牌打压,对比几年前历历在目的辉煌,让人不禁唏嘘。

不过“凡事无绝对”,OPPO和vivo今年在高端旗舰市场均取得了理想的成绩。这说明,三星在这一领域依然存在无限可能。而要论有没有可能性,产品摆在首位。

史上最强的Galaxy Note手机

在手机圈,“一分价钱一分货”的道理没有错。你可以觉得三星Note9售价高昂不厚道,也可以认为它挤牙膏,但它确实是一部合格的高端旗舰。

史上最大最强全视曲面屏

全视曲面屏是三星旗舰机的独门武器,前前后后在几代旗舰上使用后,消费者难免产生审美疲劳。不过,这种自带曲线且没有异物感的设计依然能引起部分用户的好感,手机中国的总编大人便是三星Note系列的追捧者。但冒着被扣工资的风险也不得不提的是,三星Note9这款手机在设计上的变化真心不大,称不上大刀阔斧。

三星Note9和它的小伙伴

Note9拥有Galaxy Note史上最大的显示屏,这块6.4英寸2K分辨率屏幕在点亮的一瞬间会惊艳到你,这不光是大屏幕带来的视觉冲击感,更有超高屏幕素质的一份功劳。国外屏幕专业测试机构DisplayMate近日发布了三星Note9的屏幕测试报告,报告指出这块屏幕是他们测试过的“性能最佳、精确度最高的手机屏幕”,显示素质超越S9和iPhone X。

Note9和上一代的区别主要体现在一些细节上,将手机拿在手里来回晃动,你会发现金属中框加入了抛光倒角+哑光的工艺。此外在手机背面,Note9的指纹键独立出来,位于横排双摄的下方。改进后主要有两点好处,一是手指再也不会误触到摄像头了;二是手指更容易够到识别区域。

三星Note9(国行无紫色版)

三星Note9(国行无紫色)

指纹键下移

在配色上三星也摒弃了以往沉重的商务风格,大胆地启用“黄的一笔”配上寒霜蓝机身,撞色风格更显年轻化。另外,国行版还有丹青黑和玄镜铜配色,不过个人还是最中意寒霜蓝配色。

史上最强大的S Pen

在发布会前的预热宣传中,三星将重点放在了S Pen上,这意味着这支笔其实是Note9最大的升级之处。确实,作为Note系列标志性且颇为重要的一个配件,S Pen只是用来书写就太屈才了。在前几代Note上,三星只是将S Pen的一些性能参数进行常规升级,使之在使用体验上更接近真实的手写笔。如今三星工程师脑洞大开,为它加入了拓展功能。

在寒霜蓝版本中,S Pen除了披上黄色外衣外,还通过侧边按键和蓝牙LE功能模块增加了更多实用性功能,比如当蓝牙遥控器,用于相机的快门按钮、浏览图片、音乐播放控制、浏览PPT等。此外,S Pen支持充电,只需40秒即可充满电,之后可待机30分钟或点击200次按键,最远操作距离为10米。

遥控拍照

在生活和工作场景中,为了完成某些功能,我们不得不使用一些衍生出来的配件,比如自拍杆和遥控笔等。现在有了S Pen,那些细小又不可缺少的功能就可以用它来代替完成了。在拍照场景中,S Pen的操作灵敏度非常高,几乎只要按下侧边的按钮,就可以记录下精彩瞬间,这得益于稳定的蓝牙连接,此外任意界面长按侧键可以迅速调出拍照功能;在工作场景中,相信很多人演示PPT时遇到过找不到遥控笔的尴尬,S Pen新加入的遥控功能在这时候就显得非常实用了。

操控PPT

值得一提的是,三星简化了DeX智能拓展坞的连接过程。在Note9上,DeX连接模式更加简洁,手机不需要像以往一样放置于底座之上,只需要一根USC-C to HDMI转接线即可变身电脑。此时,Note9手机的屏幕可以设置为触摸板,用户能够进行鼠标移动、点击双击、双指拖拽等操作。

DeX连接更简洁

并且,在大屏幕播放视频和操作软件时,三星Note9也可以单独使用,当然最让我满意的一个功能就是可以利用S Pen记笔记。如果你正在学习在线课程,S Pen的记笔记功能真的非常实用,你可以一边看电脑上的课程,一边用手机记笔记,有一种亲临课堂的感觉。

让S Pen变得强大的不是以上新加入的新功能,而是它的无限可能性。三星官方已经宣布,他们将开放接口,让APP开发者将遥控型S Pen适配到第三方APP中,支持更多的操控与应用。可以想象,S Pen在未来的定位将不再单单是一支笔。

熄屏快写

史上性能最强的Galaxy Note

搭载骁龙845移动平台的三星Note9,也是史上性能最强劲的Galaxy Note手机。

目前市面上的骁龙845机型不能再多,大家对这个平台的了解度想必很高,我就没必要赘述了。在内存方面,三星的做法简单粗暴,为Note9配备6GB+128GB的存储组合,高配版采用8GB+512GB的搭配,且支持512GB TF卡扩展,因此这台手机最高可达1TB存储空间,再多应用和文件都不用愁。从跑分来看,加持骁龙845的Note9,安兔兔跑分成绩大概在27万上下,处在目前智能手机性能金字塔的塔尖。

支持512GB TF卡拓展

在发布会上,三星还特意提到了Note9升级后的散热系统。最近黑鲨游戏手机、荣耀Note10以及魅族16等一众骁龙845手机纷纷着力宣传散热系统,体现出厂商对用户痛点的关切。三星也加入了这一阵营,三星在发布会上表示,性能和功耗、发热往往是死对头,因此他们想到了一个新的解决办法,那就是加入了导热管液冷系统。

玩游戏没问题

据悉,这套被官方称为“水碳冷却系统”的散热系统,基于手机的AI性能调整算法,可以有效防止长时间使用手机后处理器过热而降频的现象。热管和碳纤维的加入大大提升了Note9的导热能力,官方表示升级后冷却系统的吸热能力提高3倍,导热系数提高3.5倍。

在实际体验过程中,Note9长时间拍照和录视频都不会产生明显的发热现象,玩游戏则会有轻微的发热,但都在可接受范围内。有机会手机中国会对Note9进行拆机,向大家揭秘手机内部的散热结构。

Note9在外观上相比上一代区别不大,但内部构造其实发生了较大程度的变化。除了加入更先进的散热系统外,三星还摒弃在Note8上采用的略微保守的电池策略,直接为Note9塞入了一枚4000mAh大电池,同时支持无线充电。

三星旗舰机的续航能力一直让我印象深刻,S9+的3500mAh电池表现出了友商4000mAh电池手机的水准。就我个人的使用体验而言,Note9的续航能力也的确要优于绝大部分4000mAh旗舰机,考虑到这款手机搭载了一块6.4英寸的2K显示屏以及性能狂暴的骁龙845移动平台,这种表现是可圈可点的。

另外,三星还推出了一款全新的无线充电器——双项无线充电底座,它可以同时给两个手机或者手机+手表的组合进行无线快速充电,不差钱的可以搭配入手。

比强更强的拍照

三星旗下的S和Note系列的拍照表现毋庸置疑,属于世界顶级水准。但以华为、小米、苹果和谷歌为代表的厂商也在过去一年中展开了疯狂的追赶,今年2月份才发布的三星S9+,在DxOMARK榜单上已经被挤出前三,更不用论上一代的Note8。此次Note9摄像头规格上和S9+基本保持一致,真是为三星捏一把汗。

具体的,Note9后置双1200万像素广角+长焦镜头,均支持OIS光学防抖,支持960fps超级慢动作视频录制,前置800万像素自拍镜头。其中,主摄像头支持F1.5/F2.4可变光圈调节,以适应不同的光线环境,副摄为F2.4固定光圈,前置镜头为F1.7光圈。

Note9相机的升级之处主要体现在软件层面,它加入了基于AI的诸多新功能。这些功能在国产手机上已经屡见不鲜,但聊胜于无,潮流也不能逆。

Note9最值得说道的两个新功能,一是智能场景识别,二则是瑕疵侦查。

该机的智能场景识别功能支持20种智能场景,包括花朵、美食和风景等等。从截图可以看到,Note9对于文字和人物的识别准确度是很高的,日常拍摄场景基本够用。

AI场景识别

另外,该机还支持瑕疵侦查功能,简单来说就是可以对画面进行智能调节和修缮,例如闭眼可提醒重拍。其他方面,Note9的相机算法稳定性再次增强,暗光下多帧降噪(HDR)和后期手动背景虚化调节(Live Focus)更出色。

动态萌拍得到保留

我拿国产某高端旗舰机和Note9做了简单的拍照对比。

如下图,两款手机的表现都让人满意,Note9对于细节的把控还是更为到位。比如画面下方的“Samsung”广告牌,Note9对炫光的控制能力还是要强一些,且下面的字也更加清晰。

某国产旗舰样张

三星Note9室内样张

不过在极限逆光场景下,Note9反而失去了该有的水准。单看炫光表现的话,我手中的国产旗舰还是要强很多,它没有扰乱画面的光束,相反Note9的画面因为炫光而显得不够纯净。

某国产旗舰逆光样张

三星Note9逆光样张

在下面的暗光场景中,某国产旗舰对灯箱的呈现力更强,轮廓更为清晰,Note9也有不俗表现。在发布会之前,有消息称Note9将引领暗光拍摄潮流,不过从目前来看,这款手机在这方面可能不及新晋的夜拍王华为P20 Pro。

某国产旗舰暗光样张

三星Note9暗光样张

Note9在人像模式上倒是给了我惊喜,在室内,Note9对人物脸部的刻画更为讨喜,头发更有光泽,而某国产旗舰拍出来的人脸显得很灰暗,没有生气。背景虚化层面,Note9的抠图能力也更强,某国产旗舰对左边路人的背包虚化不够到位。

人像模式对比(右为三星Note9)

自拍方面,Note9拍出来的脸部更显红润,虽然像素数不及对比机型,但画面细节足够丰富。某国产旗舰显然对嘴唇做了润色处理,背景自然虚化可以给好评。

自拍样张对比(右边为三星Note9)

本地化和它的IoT梦

遍观在中国市场默默离去的国际品牌,本地化不足始终是背后的重要原因。不得不说,三星同样面临此种窘境。因此,从今年初的S9系列开始,三星开始启动明星代言计划,井柏然、朱亚文、李小冉等众明星被揽入三星手机的怀抱,6月份推出的A9 Star则由新生代人气歌手华晨宇代言。此外,三星在去年底还推出了Bixby中文版,成功带火了国产厂商的语音助手潮流。

华晨宇

在全新的Note9上,同样能够看出三星对本地化的重视。比如,三星和微信团队合作,在Note9上加入了CPU提频等技术,对启动、发送高质量图片等11个高频使用场景深度优化。用这款手机登录微信,你可能再也看不到那个月球上的小人了。

针对时下火热的手游,三星也加入到了和游戏厂商合作的大军中。除了加入碳纤&液冷散热系统外,三星还专门自主研发了一套游戏AI引擎,适配40余款主流手游。不仅如此,三星还与腾讯深度合作开发,针对《王者荣耀》、《QQ飞车》等多款热门游戏的复杂场景进行重点优化,让游戏体验更上一层楼。在发布会上,三星还不忘拿泰尔实验室做背书,Note9获得首个 “游戏高性能”5星级证书。

在产品之外,三星还有一个更宏伟的目标。正如三星电子移动通信部门总裁高东真所言,中国是三星最重要的战略市场之一。在中国这个战略市场,三星要实现它的IoT梦。

三星眼中的IoT不只是物联网(Internet of Things),而是智能物联网(Intelligence of Things),它和人工智能息息相关。手机和Bixby可以看做是三星IoT生态中硬件和软件的控制中心,除了升级手机产品外,三星也推出了The New Bixby。可以看到,The New Bixby越来越像一个真正的私人管家,它比以往更了解用户的偏好和习惯,比如可以智能推荐你喜爱的餐馆;自然语言交流能力更强大,你可以跟助理一般通过自然对话买到合适的机票。

基于IoT科技,三星推出了一个智能家居计划,旨在通过三星智家应用将IoT设备便捷互联,让用户统一管理或操作。要完成IoT生态的建设,光靠三星一己之力恐怕不行。除了三星自有的电视、空调等60多种设备之外,三星智家还将广泛地接入三星智家联合定制、三星智家生态伙伴等各行业合作伙伴的IoT产品,年内会支持多个品类的180多种产品。

在未来,通过将Bixby人工智能技术注入其中,三星将带来更轻松的智能物联网家居生活。比如你回家前可以通过Bixby得知家里的温度,并打开空调;获取到冰箱里的食物不够,手机会打开地图导航至你最常去的超市等。

有着同样愿景的手机厂商不止三星一家,小米是其中的佼佼者。早在2015年初,小米便公布了IoT战略,试图以手机为核心连接所有智能设备,推动智能家居领域变革。根据雷军公布的数据,截至2017年末,小米IoT平台联网设备超过8500万,日活设备超过1000万,接入设备超过800种,合作伙伴超过400家。简单来说就是,小米IoT已经成为全球最大的智能硬件IoT平台。

小米的成功主要在于庞大的用户基础以及生态链的不断建设和完善,对于三星中国而言,这两点仍然是需要努力的方向。

价格分析

Note9国行发布会之后,有网友谈到大家关心的价格问题时表示:Note9卖得贵不是三星的问题,是你的问题,你应该反思一下自己为啥这么穷?

Note9 6GB+128GB版售价为6999元,8GB+512GB版售价为8999元。相比同配置的国产旗舰而言,6999元起售价的Note9的确贵出不少。不过相比同样是国际品牌的苹果,Note9比iPhone X又更具诚意。

三星Note9国行价格

如果你生活在帝都,每天上下班会看到无数冒着满头大汗的人手握iPhone X挤地铁。这说明,三星Note9的价格策略并没有问题,毕竟国内能消费得起的人比比皆是。

但三星别忘了,中国人买东西讲究的是“物超所值”。顶配接近万元的iPhone X,之所以让人有“物超所值”的感觉,是因为它无论从产品体验还是某种精神层面来说,都可以填饱人们对于一部高档手机的胃口。反过来讲,三星需要将高高在上的品牌认知度和高端的产品体验与同样高高在上的价格相匹配,消费者才会愿意买单。

总结&购买建议

三星Note9毫无疑问是史上最出色的Galaxy Note手机,它有着史上最大尺寸屏幕、史上最彪悍的性能、史上最全能的S Pen以及顶级的影像实力等 。如果你将它奉为全面屏时代的颜值清流,如果你只花三分钟就爱上了这支笔,再加上不差钱,Note9有资格成为你的新鲜玩物;但在部分星粉和细节控的眼中,Note9的升级让人不痛不痒,就让Note8再战一个回合吧。

说回到三星。三星Note9发布会所在的这片土地,在一声“开发”的号令下,历经二十余年,迅速崛起为中国乃至世界的金融和商业中心。奇迹般的变革故事背后蕴藏着无限的可能性,所以无论三星手机在中国消失亦或是重新崛起,我都不会感到一丝惊讶。