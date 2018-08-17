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华为nova3i评测：卓越AI四摄/身披蓝紫渐变色

华为nova3i评测：卓越AI四摄/身披蓝紫渐变色
2018年08月17日 08:00 快科技2018
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　　一、前言：小清新出街潮品 华为nova3i发布

　　2018年7月18日，华为在深圳发布会上为一直备受年轻人青睐的华为nova系列带来新品，完成了此产品线在今年的更新。

　　与旗舰机型华为nova3一同亮相的还有华为nova3i——售价1999起步，也可以将其当作华为nova3的青春版本。

　　nova即新星，有充沛活力、星光闪耀的意象指代，而i则有“自我”之意，两者结合起来充满了青春时代特有的萌萌的又微微“中二”的气息。

　　意义深远的命名加上华为自研准旗舰移动平台麒麟710的首发搭载，还有GPU Turbo技术的加持，以及AI四摄、高颜值蓝楹紫渐变配色的搭配，都能够让人感觉到华为nova3i所给予年轻人的活力。

　　快科技现在已经拿到了此款机器，接下来就一起来看华为nova3i是如何来诠释年轻人的青春靓丽。

　　二、外观：亦蓝亦紫渐变色 齐刘海下小萌脸

　　笔者所拿到的是一部4G+128G的蓝楹紫华为nova3i。

　　这是华为nova3i的机身正面，其采用了6.3英寸的1080P全面屏，分辨率高达2340*1080。而HUAWEI nova 3i屏幕色域达到85%，相比较于上一代整整提升了10%，带来相对不错的高品质显示效果。

　　此外，通过19.5：9的全面屏设计，华为nova3i相比较上一代产品，也就是华为nova2i，在相同的机身体积前提下，打造出了更小的边框。

　　更具体来说，华为nova3i相比前代上边框减少72%，下边框减少42%，屏占比提高了整整5%。

　　值得注意的是，华为nova3i的齐刘海额头的双摄连带听筒、指示灯采用了对称设计。

　　即听筒与指示灯紧密融合在一起居中放置，而前置双摄镜头则在两侧各自放置一个，乍看特别像大张嘴巴的“大白”，这样的对称美学所塑造的小萌脸不仅招人喜欢，而且让强迫症们看着也舒服。

　　这是华为nova3i的机身背面，晶莹的玻璃闪耀着蓝紫渐变的特殊光芒。

　　这种被称为蓝楹紫的渐变色彩所带来的视觉感受非常奇妙，在华为nova3i上，两种相得益彰的蓝与紫置放在同一块膜片上，在溅镀工艺的加持下，呈现淡入淡出的霓虹般错位、拉伸的颜色渐变效果。

　　这是华为nova3i的金属中框，与机身无缝连接，做工还是相当精细的，不仅看起来让机身显得较为纤薄，而且握持感也相当舒适。

　　为了将机身尽可能做薄，且不对相机模组产生影响。华为nova3i的后置双摄采用了行业通用做法，在这里被凸起放置。

　　因此建议大家日常使用这类手机的时候，为避免镜头磨损，最好还是配上一个手机套子。

　　底部是3.5mm耳机孔+扬声器+传统的Micro USB充电接口。

　　霓虹状渐变紫色当中，烙印了HUAWEI的logo。

　　三、性能：出厂自带GPU Turbo 首发搭载准旗舰麒麟710

　　1、麒麟710

　　麒麟710作为华为自研的新一代准旗舰移动平台，对标高通骁龙710的味道很浓，同时也或能让麒麟659结束生命周期，完成历史使命。

　　麒麟710配备了四个A73、四个A53 CPU核心，采用Big.Little混合架构设计，最高频率分别为2.2GHz、1.7GHz，相比麒麟659单核性能提升75%、多核性能提升68%。

　　GPU方面麒麟710集成了Mali-G51 GPU，相比659实现了130%的性能提升以及100%的能效提升，在华为GPU Turbo技术支持下还能够进一步提升实力上限。

　　在制程工艺方面，麒麟710是华为第一颗台积电12nm芯片，同时运用最新的6T Turbo技术，相比同等工艺产品可提升10%以上，游戏当中其能效发挥的表现效果会较为明显。

　　但是由于笔者所拿到的工程机无法安装常用的性能测试软件，故不做相关跑分展示。

　　2、GPU Turbo

　　除了麒麟710的首发搭载，从硬件工艺和核心入手提升其性能实力外，nova3i还出厂自带了“吓人技术”GPU Trubo。

　　GPU Trubo是一种图形加速技术，它打通EMUI操作系统以及GPU和CPU之间的处理瓶颈，实现了软硬件协同，令GPU图形运算整体效率得到大幅提升。

　　笔者打开时下较为流行的《王者荣耀》，开启角色描边、高帧率、多线程、最高画面质量、高粒子质量等全特效。

　　在进入游戏经历了独狼清兵、多人团战，其帧数一直都稳定在60左右的游戏自身极限水准，在GPU Turbo的加持下，整局游戏的画面十分流畅。

　　3、Androbench测试

　　Androbench简介：AndroBench是一个基准测试应用，可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能，包括内部或外部存储。

　　经测，HUAWEI nova 3i的连续读取速度在306左右，标准的eMMC5.1表现，在这个价位能理解。

　　四、拍照：前置2400万+后置1600万 AI四摄美且自然

　　华为nova3i此次前后均为双摄，一共四颗摄像头排布前后。

　　华为nova3i的前置镜头采用2400万+200万像素组合，主摄记录影像、副摄司职景深，可用前置镜头实现人像虚化效果。其后置为1600万+200万，但具体相机模组型号不明。

　　值得注意的是，得益于麒麟710带来的独立后处理单元，华为nova3i在AI场景识别、HDR Sensor的功力上得到增益加持，帮助优化成像效果。

　　1、白天样张

　　这是紫薇花的微距样张，可以说是笔者所见过的2000元机型最好出片，焦外虚化、花朵颜色还原都挑不出任何毛病。

　　仔细观察天空样张，会给人一种身在特效现场，或是天空被人P过的感觉。楼宇的轮廓十分清晰，细节还原也不错，但是“AI”后的成像明显对云层的渲染涂抹有些用力过度了。

　　锈迹斑斑的的仿西式建筑，在“被阴天”的的大背景下黯然失去光泽，旧历沧桑的视觉观感还原得淋漓尽致，甚至比肉眼所见还要舒服、耐看。

　　小区绿植样张，白平衡控制得相当完美，尤其是叶子上的蜡质物也没有被过曝，而是被完完全全还原出其应有的“蜡”感。

　　只不过其成像颜色刻意追求讨喜的效果，致与肉眼所见有些出入，不知这孰好孰坏，全凭各位看官的个人偏爱和喜好了。

　　2、夜间样张

　　夜幕下的楼宇，其颜色与宏大的轮廓表现都较为得力，但是比较遗憾的是噪点以及涂抹有些明显。

　　夜间微距样张，即使在光源较为混乱、光线强弱错综复杂的的环境下，华为nova3i依旧完成了焦内凌厉如刀、焦外化为奶油的出色虚化使命。

　　路遇小酒馆，随手抓拍，未做任何手动调整，墙上泛橙灯光温暖和煦，墙体以及窗内人、物都足够清晰，足见麒麟710的新一代ISP为强化HDR Sensor献出的功力。

　　3、人像样张

　　这是美颜效果开启之后的人像样张，整体轮廓捕捉较为准确，但是有极少部分的头发被虚化进去，焦外虚化效果层次过渡分明。

　　上图为小姐姐素颜人像样张，下图为满级美颜的效果成像样张。

　　华为nova3i前置双摄的2400万像素的主摄像头出色记录下影像，200万像素副摄像头专门采集景深信息，确实其效果相比较单摄更加专业、真实，主体也更突出。 

　　五、续航：1080P连续追剧8小时 王者全特效开黑6小时

　　华为nova3i配备了一块3340毫安时的电池，那接下来看它的续航表现。

　　1、在线视频

　　笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线播放分辨率为1080P的弹幕视频，从40%电量开始，持续60分钟，剩余电量28%，消耗电量12%。

　　换算一下，华为nova3i满电可以连续播放在线弹幕视频约8个小时，赶火车搭地铁追上一天电视剧还是很轻松的。

　　100%亮度，60%音量，从40%电量开始播放

　　60分钟后，剩余电量28%

　　2、游戏续航

　　笔者选取手游《王者荣耀》进行游戏续航测试。从81%电量开始，游戏30分钟，剩余电量73%，消耗电量8%。

　　换算一下，华为nova3i可以玩《王者荣耀》在6个小时左右，在开启高帧率、高画质的前提下，这样的表现是十分优秀的。

　　从81%电量开始

　　半小时后剩余电量73%

　　之所以有这样不错的续航表现，与麒麟710的12纳米优秀制程以及GPU Turbo不无关系，在同价位的机型当中，华为nova3i有着最为明显且出色的功耗优势。

　　六、体验：AI识图一键购物 一起来玩Animojis

　　1、AI识图

　　AI识图是一个方便程度MAX的贴心功能。以快科技APP为例，我在阅读一篇有关笔记本电脑的新闻，恰好看到了配图，有些心动种草，但是懒得动手去京东或淘宝一一检索。

　　那么此时只需要双指长按此图片或是界面，华为nova3i便开始检索购买链接，稍后点击购买弹出的链接即跳转淘宝，然后下单即可，堪称剁手族的真爱。

　　除此之外，像是平常看到同事发朋友圈，注意到她衣服不错，想给女朋友也买件同款。那么点开相机界面，在左上角找到眼睛形状icon，点击进入即可找到某宝同款，下单即可。

　　2、3D Qmoji表情

　　3D Qmoji是一种3D动态表情，其可以通过AI学习记录使用者表情神态细节，订制专属得3D Qmoji表情，生成GIF或者视频格式，一键分享朋友圈。

　　在这个无趣就是原罪的时代，华为nova3i的3D Qmoji在朋友圈、微信群耍宝，一枝独秀。

　　七、总结：麒麟710实力不需雄辩 最美渐变色准旗舰

　　在外观方面，华为nova3i采用了分辨率高达2340*1080的6.3英寸1080P全面屏，有相对不错的高品质显示效果。

　　相比上代产品，华为nova3i上下边框都进行42%——72%的削减，由此带来更大屏占比。

　　最亮眼的是机身背面被命名为“蓝楹紫”的渐变色彩，相得益彰的蓝与紫置放在同一块膜片上，可呈现淡入淡出的霓虹般错位、拉伸的颜色渐变效果。

　　在性能方面，华为nova3i首发搭载了华为自研的麒麟710移动平台，搭配华为GPU Turbo可实现王者荣耀等热门手游的持续满帧运行。

　　拍照方面，华为nova3i使用了前置2400万像素+200万像素以及后置1600万像素+200万像素的四摄。

　　经实测，结合华为AI的调教，无论夜间还是白天，无论前置还是后置，随手一拍就能得到好照片。

　　续航方面，华为nova3i有着3340毫安时的电池，凭借麒麟710仅12纳米低功耗制程，可以连续在线播放8小时全高清视频，也可顶级画质下来王者荣耀开黑6小时。

　　体验方面，华为nova3i可在任何界面被调用AI识图、一键购物等功能，满足剁手党和购物狂随时随地省心省力买买买的败家需求。

　　3D Qmoji表情的加入直接甩开了传统Animojis对3D结构光等硬件的限制，大家都可随意玩。

　　在价格方面，4+128G1999元、6+64G2199元的售价十分合理，横向对比同定位同档次的手机，甚至还有浓浓的性价比味道。

　　华为nova3i作为华为nova3的青春版本，值得“沉溺”爱豆气场但腰包不太鼓，追求绝美颜值却不愿牺牲使用体验的年轻群体解囊支持。

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