荣耀10 GT 8GB评测 满屏APP秒启夜拍惊人

如果要评选出2018年带给我们最多惊喜的手机，荣耀10一定榜上有名。它是会变色更潮美的高颜值手机，也是随手拍出的摄影大作的AI拍照手机，更有隐形湿手解锁指纹、独立HiFi芯片7.1声道3D音效、5V/4.5A超级快充等功能加持，成为当下少有的潮美旗舰手机。

通常来说，一款手机的发布即是它的巅峰时刻，在随后的生命周期中热度会逐渐下降。然而荣耀10可是个例外，在更新了革命性的图形加速技术GPU Turbo、AIS手持超级夜景、8GB大运存、GT超级省电之后，荣耀10居然焕发了第二春，变身为荣耀10 GT，热度不降反升，销量口碑同步攀升。尤其是8GB大运存的荣耀10 GT，成为众多手机发烧友、手游玩家们的新选择。

荣耀10 GT拥有幻夜黑、海鸥灰、幻影蓝、幻影紫、铃兰白等五种与众不同的潮美配色，尤其是幻影蓝、幻影紫两款配色特有变色极光镀膜工艺，当角度变换，光色也随之变幻，效果如炫美极光。荣耀10 GT采用5.84英寸19：9比例刘海全面屏，2280×1080分辨率，机身宽度仅相当于5.2英寸屏普通手机，一手掌握一流手感。

在荣耀10刚刚发布之时，我们为大家带来了《荣耀10评测：小姐姐看完差点不想还我了》，时隔数月，我们再次为大家带来了全新蜕变后的荣耀10 GT体验评测，在这里你能看到荣耀10 GT的诸多新特性，及其表现出的非凡实力。

8GB大运存 满屏APP秒速启动

我们拿到的是荣耀10 GT幻夜黑8GB+128GB版本，拿到手上的那一刻，真的感觉手感棒极了！5.84英寸可能是继3.5英寸的iPhone之后，最适合单手握持的全面屏手机尺寸。那么，8GB大运存的荣耀10 GT能给我们带来什么样的感受呢？

荣耀10 GT 8GB

荣耀10 GT 8GB

随着智能手机的快速升级与APP体积的不断飙升，升级大运存手机已经迫在眉睫。在安兔兔公布的2018年第二季度用户手机RAM容量分布中，4GB、6GB运存已经成为最主流的RAM容量，合计占比达到了63.15%，8GB运存占比则达到了3.91%。

然而4GB运存在现在看来仅仅是够用，6GB、8GB大运存已经成为我们未来购机的第一选择，对于想要体验最佳体验的手机玩家来说，8GB大运存是最优选择。对于手机特别是Android手机来说，大运存能显著提升手机的运行效率，在使用大型游戏、大型软件以及多任务切换时，能够获得更加流畅的玩机体验，让手机操控变得更加轻松自如。

荣耀10 GT 8GB系统信息

荣耀10 GT 8GB运存版的多任务处理体验究竟有多强大？我们随机下载了100个APP，包括常用的应用软件，以及若干手机游戏。一共4屏APP，每屏24个，包含屏幕底部Dock栏的4个系统应用，正好100个应用。

多任务切换：100个应用

首先，我们按照倒序依次打开所有的100个应用一次。然后开始测试荣耀10 GT的多任务切换测试，测试结果让我们眼前一亮。

荣耀10 GT首屏中28个应用（包括Dock栏）无需重新加载，全部秒速启动，这就是8GB大运存所带来的极致玩机体验。要知道普通的手机连续打开十几个应用之后，再次切换很可能要重新加载。而8GB超大运存可以让你在多个任务间轻松切换，而不用担心加载时间过长而降低使用效率。

荣耀10 GT 8GB满屏APP秒速启动

荣耀10 GT 8GB满屏APP秒速启动

荣耀10 GT 8GB满屏APP秒速启动

荣耀10 GT 8GB满屏APP秒速启动

紧接着我们继续打开荣耀10 GT第二屏的应用，个别应用开始需要重新加载了，另有一部分依然是秒速启动。在需要重新加载的APP中，安装包较小的APP往往打开比较快，而体积较大的软件、游戏打开会稍慢。还有一个影响APP启动速度的重要因素是开启时的广告，个别APP的开启广告长达5秒，影响用户体验。

用荣耀10 GT打开全部100个应用总耗时11分10秒，速度还是非常快的。连续打开途中，除了个别应用有些许卡顿之外，大部分应用的打开体验都非常流畅，这也是大运存手机的优势之一。

除了8GB大运存带来的极速流畅体验之外，荣耀10 GT还用上了基于“软硬件结合”的两大黑科技——GPU Turbo图形加速技术和AIS手持超级夜景。

游戏大杀器GPU Turbo 更流畅更稳定

GPU Turbo图形加速技术具备高性能、更省电、高画质、更酷玩四大特性。通过软硬件协同，提升GPU运算效率，图像处理效率提升60%，从而提升手机游戏的用户体验，一些游戏甚至可以达到满帧，HDR显示则让游戏中的画面细节更加清晰。同时由于CPU和GPU的使用效率更高、性能调动更加充分，因此也更加节能，SoC能耗最高降低30%。

荣耀10 GT 8GB

GPU Turbo可以大幅提升游戏体验，但是到底能提升多少呢？我们用一台没有升级GPU Turbo的荣耀10和拥有GPU Turbo的荣耀10 GT分别进行了《王者荣耀》的实时帧率测试。

荣耀10 GT《王者荣耀》实战

没有升级GPU Turbo的荣耀10，实际表现中，游戏帧率稳定在55FPS左右，大规模团战时的帧率会降至40FPS左右。这样的表现，对于《王者荣耀》这款游戏来说，已经很流畅了，但并不极致，可以满足大多数玩家的使用需求。

升级GPU Turbo前：荣耀10 GameBench侦测数据

GameBench软件的侦测数据与我们所看到的FPS数据非常吻合，从帧率曲线图可以看出，游戏中的大部分时间，《王者荣耀》都稳定在55FPS上下，在团战时，帧率则会有较为明显的波动，反应在帧率曲线图上就是有一个缓慢或者明显向下的折线。

而拥有GPU Turbo加持的荣耀10 GT表现则更加亮眼。游戏帧率基本稳定在59FPS，偶尔会跳到60FPS、61FPS，个别时候会下跳一两个帧数。总之非常稳定，即使大规模团战时也没有下降，简直像换了核心硬件的手机一样。

升级GPU Turbo后：荣耀10 GT GameBench侦测数据

在GameBench中截取了完整的游戏帧率图。荣耀10 GT不仅平均帧率提高了4FPS，达到了59FPS，帧率稳定性更是让我们大吃一惊！整个帧率图完全就是一条直线！这绝对是“吓人”的了不起的成绩。

对于发烧级玩家和电竞玩家来说，高帧率和稳定帧率都非常重要，因为在比赛中毫秒级的延时有时候都有可能是致命的，荣耀10 GT的GPU Turbo图形加速技术完美解决了这个用户痛点！

AIS手持超级夜景有多牛？

主打拍照功能的手机非常多，然而能够拍出好的夜景照片的手机却是凤毛麟角。在夜晚拍照的朋友都知道，夜间手机拍照曝光时间很长，拿着手机的手微动或者拍摄主体稍稍移动可能就拍糊了。普通用户想要拍出清晰的夜拍，必须借助手机三脚架才能实现。即便用了三脚架没有拍糊，整个画面的亮度也可能太低，看不清甚至看不见暗部的细节。

荣耀10 GT 8GB

作为用户最重要的手机拍摄场景之一，想要提升夜景拍摄效果，当然要增大进光量。提升CMOS传感器面积、加大镜头光圈值、利用AI进行夜景光色调节等是目前最常见的提升手机夜景效果的手段，效果也很给力，从技术层面上弥补了进光量不足所造成的画质减损。

荣耀所研发的AIS手持超级夜景就是一项提升手机夜拍能力的新技术，不过它的着力点并不是传统的光线调节，而是包括手持防抖在内的诸多夜景拍摄功能的综合体。AIS手持超级夜景拥有AI智慧防抖能力，让手持拍摄拥有匹敌三脚架的稳定性，并且拥有惊人的清晰表现。对于需要拍摄长曝光的作品来说，AIS手持超级夜景的体验也是很友好的。

“AIS”全称“AI image stabilization ”，AIS手持超级夜景技术是镜头、NPU和AIS防抖算法之间的一种“软硬件协调机制”，其实现过程依次为AI手持检测、AI光线检测、AI防抖处理和AI图像合成。利用麒麟970 AI芯片所集成的NPU进行AI运算支持，配合先进的AI算法，最终成就荣耀10 GT惊艳的夜拍。

AIS手持超级夜景

AI手持检测，整个检测过程仅需0.2s，准确率超过98%；AI光线检测需要动用AI测光系统，包括AI场景识别、自动配置曝光和出帧帧数；AI防抖处理需要经过240亿次的计算，并对Raw域特征进行增强；AI图像合成则更加复杂，包括分区合成、逐像素点检测、边缘矫正和修饰、多帧降噪四个部分。

AIS手持超级夜景让我们可以摆脱三脚架手持拍摄，增加了超级夜景的适用范围，不再局限于专业玩家。按下快门，自动检测，大约6秒后，惊艳夜景随即为你呈现。适用于城市夜景、高楼建筑、灯会、入夜时空旷景区、公园灯光湖泊、明月晴空等多种场景。

荣耀10 GT AIS手持超级夜景官方样张：

抽象的技术讲解过于深奥，并不直观，我们还是用实际测试样张来说话吧。夜未央的北京，天将黑但未黑尽，我们用荣耀10 GT的普通拍照模式拍摄了一张小区内的照片，除了路灯之外，几乎看不清任何建筑物的细节。而开启“超级夜景”之后，等待6秒钟，居然派出了一张暗部细节清晰的照片。

普通拍照

AIS手持超级夜景拍照

普通拍照

AIS手持超级夜景拍照

普通拍照

AIS手持超级夜景拍照

可以说，荣耀10 GT“超级夜景”模式下拍出的照片，比我们肉眼所看到的照片更加明亮。而且它不是单纯提高ISO来实现的，在暗部的建筑物变得更加清晰的同时，路灯附近的车及建筑物并没有因此过度曝光。AIS手持超级夜景提高了照片暗部的亮度，原来的亮部细节依然自然呈现，曝光度并未过度提升，成像效果十分惊人。

最重要的是，AIS手持超级夜景是荣耀手机以及其他采用麒麟AI 芯片的手机专属的技术，并不能被其他的热门手机所借鉴。可以说在夜拍表现上，其他国产手机要想在未来追赶荣耀的步伐，并不是一件容易的事。

总结：

荣耀10 GT所拥有的GPU Turbo图形加速技术显著提升了手机游戏的体验，让游戏体验更稳定，更流畅。AIS手持超级夜景技术显著提升了荣耀10 GT的夜拍体验，让好看的夜拍大片不再是专业玩家的福利。这两项新技术是荣耀10 GT在软硬件结合上的技术升级，带来的是实实在在的提升，不刷噱头，真正给用户带来更好的玩机体验。

而8GB大运存是荣耀10 GT在硬件上的巨大升级，在多任务处理中，大运存优势尽显。在我们的实测中，荣耀10 GT可以秒速打开满屏（28个）APP，无需重新加载。而我们常用的应用约在20个左右，也就是说，只要你不清理内存或不触发游戏模式，理论上打开所有的常用软件都是秒速打开，这无疑大大提升了用户体验。

在8GB大运存、GPU Turbo图形加速技术、AIS手持超级夜景等黑科技加持下，荣耀10 GT的系统体验、游戏体验、拍照体验都有了较为显著的提升，成为难得一见的水桶机。而在颜值上，会变色更潮美的荣耀10 GT拥有五种独一无二、风格变幻的配色，让人过目难忘，成为旗舰手机的最佳选择之一。