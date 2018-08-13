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三星Galaxy Watch上手:生态匮乏 续航是亮点

三星Galaxy Watch上手:生态匮乏 续航是亮点
2018年08月13日 08:19 新浪数码
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　　说到Android阵营的智能手表，有很多选择，但几乎所有的产品都有很多相同的优点和缺点。

Wear OS是谷歌打造的智能手表系统，类似安卓，授权给第三方厂商使用Wear OS是谷歌打造的智能手表系统，类似安卓，授权给第三方厂商使用

　　随着Galaxy Note9的发布，Galaxy Watch也发布了。这次名字都改了不再是Gear系列而是跟手机一样，以“Galaxy”命名。

三星的前两代智能表都是方表盘，后来才变成圆的三星的前两代智能表都是方表盘，后来才变成圆的

　　但这款设备仍然运行三星主导的Tizen操作系统，与之前的Gear S3和Gear Sport有很多共同之处，它跟Android Wear（现在叫Wear OS）并不完全一样。也就是说，在智能表这个小品类里，三星并没站在谷歌这边，而是打算自成一派。

　　三星官方数据说表示，其最新的Galaxy Watch一次充电最多可以使用6天，但这其实是在46毫米表盘的款式上才能实现的，而42毫米款就只能续航4天了，实话讲也不算少。安卓阵营的Ticwatch Pro之类，也就是两天时间。

　　三星是如何做到的？ 该公司表示，一个“优化过处理器”是实现这一目标的关键，他们在手表里没用高通的芯片，而是三星自己定制芯片，另外给三星支付MST模拟磁卡功能去掉了。

　　当然，三星表示，这6天时间是在一定场景下使用得出的数据。其实苹果的“18小时”也是类似情况。如果你经常使用手表上的App或在手表进行操作，未必达得到6天时间， 不过其他手表、包括Apple Watch也一样，要看个人使用习惯。

　　续航不错，但在生态系统方面，它们就表现的很一般了，可用的第三方App实在太少。这也是所有智能表遇到的窘境，除了接受通知，似乎没啥大用。所以苹果才努力挖掘运动这块功能，至少让Apple Watch有个明确的用途。

　　最后再说说外观，仍是三星一贯的风格，外圈旋转来辅助操作，OLED屏幕也依旧锐利。三星终于在这款手表上使用了标准的Qi充电，而不是之前Gear手表上上的非标准充电。

这次的Galaxy Watch外形跟上代保持一样风格这次的Galaxy Watch外形跟上代保持一样风格

　　这次的两个尺寸，46毫米那款感觉和Gear Sport差不多，外形更接近Gear S3。虽然看起来不是特别粗壮，但手腕较细还是别戴了；42毫米那款更适合手腕细的人，虽说续航少了点，但设计更紧凑，看起来也不错。

　　在329美元起步这个价位上，Galaxy Watch应该不太难卖。它不一定适合每个人，但目前大多数智能手表都充满了妥协，而Apple Watch又不能跟安卓手机搭配，这款表看起来就很不错了。（晓光）

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