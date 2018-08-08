魅族16th系列手机评测：黄章出手是否造出了真旗舰

“由于时间关系，15只是我多年后回归魅族的小试牛刀，随后推出的16系列才是我全力打造的产品”——魅族创始人黄章。

如今，魅族16来了。确切的说应该是魅族16th和16th Plus，按照黄章的说法，这两款手机才是魅族，或者说黄章全力打造的旗舰产品。

魅族16th系列终于来了

在发布会之前，关于这两款手机的爆料比比皆是，而且大多出自魅族掌门人黄章之口。新机预热从始至终，以至于在发布之前，这两款手机已不是什么秘密。那么今天这篇评测就说说拿到真机后我们看到爆料之外的事。

不出所料的外观和出乎意料的手感

在魅族16th系列最初爆料的时候，就有网友制作了所谓魅族16的渲染图，看到真机之后的第一反应就是不出所料。事实上，魅族16th系列的外观设计和15是一脉相承的，不同之处在细节。

此前网上流传的魅族16渲染图

魅族16th系列采用了双面玻璃设计，而不像15那样使用金属机身，这样一来在15系列中见到的回字纹天线带自然也就没有必要出现了。如果仔细看去，会发现魅族16th的背面玻璃上下左右都有一定弧度，也就是我们常说的3D四曲面玻璃。这样的设计再加上类似陶瓷质感的玻璃背壳，让大小两款手机的手感出乎意料得好。

另外，跟手感有关的一个重要参数是重量，在发布会上，李楠强调了下它们对比今年同期旗舰手机的机身重量，152克（Plus是182克）确实占了优势，在我们刚拿到这款手机时候，习惯了iPhone X的同事拿过来也都表示“很轻”。

能看到机身背面有一定弧度

这次的魅族16th系列依旧是大小两款，大的那款魅族16th Plus屏幕大小为6.5英寸，小的那款魅族16th屏幕为6.0英寸，分辨率均为2160*1080，比例也都是18：9。除此以外，两款手机厚度均为7.3毫米，在众多旗舰手机中已经算是相当薄了。两款手机握在手里，小的那款感觉刚刚好，而大的那款则感觉稍微大了些。

小的那一款在手里感觉刚刚好

新机的两种颜色静夜黑和远山白均为纯色，显得纯净、素雅。不过玻璃机身上容易沾染指纹的问题依然有，相比之下，远山白配色的这个问题会好上一些，不那么明显。

魅族认定的“全面屏”

在16th系列手机上，魅族强调了自家的“Meizu Design”设计。这种设计的核心在于对称，左右对称，上下对称。左右对称还好说，上下对称则体现魅族对“全面屏”的看法。魅族使用的是类似三星S9的“全面屏”方案，而非当下流行的异形屏。

魅族选择了上下边框较窄的“全面屏”方案

关于“刘海”异形屏和所谓“全面屏”的争论一直不断，只能说是“萝卜白菜各有所爱”。魅族没有三星的曲面屏，于是就用“边框尽可能窄”的方式演绎着“全面屏”。

它给16系列使用的这块屏幕是和三星合作定制，前置的2000万镜头模组也重新设计做到比常规800万像素摄像头还小，最终的效果就是屏占比如官方所说的那样最高达到91.18%。

屏幕边框和黑边已经做得非常窄了

相较于“刘海屏”和带机械结构扩大屏幕占比的做法，魅族的这种设计方案显得更稳妥一些。而在这份稳妥中，魅族还做了一些细微调整，比如屏幕的圆角做得更大，再比如去掉了屏幕周围的塑料包边，使用MX4上用过的“悬浮点胶”处理屏幕和金属中框的关系。

魅族16th系列屏幕的圆角弧度做得很大

总得来说，魅族16th系列这两款手机在设计上相对保守，但又有自己的特点。虽然说不上一眼就相中，但绝对也是较为耐看的那种，而且手感都还不错。

终于用上了高通骁龙旗舰处理器

和15系列不同，魅族16th的两款手机搭载了相同的处理器——骁龙845。对于魅族和他的粉丝来说，使用高通的处理器，尤其还是旗舰处理器是一件不得了的大事，而这一天也让大家等得太久太久。

骁龙845这颗芯片在这里不做过多介绍了，经过各家旗舰机的检验，它确实是当之无愧的旗舰处理器。当Flyme 7遇上骁龙845处理器，再配合8GB的内存，我们还是先跑个分看看。

魅族16th Plus安兔兔跑分

以魅族16th Plus为例，它的安兔兔跑分为288168分，位列旗舰手机的水准。在跑分之后，我试了试手游《王者荣耀》，在高帧率多线程模式下能够很畅快的游戏，并且发热控制得出乎意料的好。之所以说出乎意料，是因为和之前15系列相比，魅族16th系列的发热控制实在好太多，40分钟游戏背后仅是温热的感觉。

魅族16th Plus玩《王者荣耀》

不得不说，强劲的性能和良好的发热控制得宜于高通的旗舰处理器和Flyme 7系统的优化。二者的协作终于让魅族的旗舰手机有了它该有的样子。

不仅如此，魅族这次在新机中加入了定制的0.4毫米厚度的散热铜管。它的原理和之前所谓的“手机液冷”差不多，铜管内液体受热蒸发将热量带走，然后再液化回流循环工作。

铜管散热的原理

在续航上，魅族16th Plus经测试50分钟视频、40分钟游戏分别耗电10%、15%，基本属于一个可以接受的范围。

而使用原装充电器进行充电，魅族16th系列支持24W Super mCharge快充，其中魅族16th Plus从9%到充满用了一个半小时。需要注意的是，快充一般在初始充电时启用，此时手机的温度会大大提升，在电量快充满时，充电恢复正常水准，此时魅族16th Plus机身的温度会降低到几乎不热的程度。

有了屏下指纹还保留了mBack

随着性能的完整，魅族为16th全系配备了屏下指纹。说起来，魅族似乎对前置指纹情有独钟，在屏下指纹技术尚未成熟的年代，依然会保留像15系列那样的小型Home键。到了16th这一代，屏下指纹的体验和量产能力都已近乎成熟，也就自然而然的取代了Home键。

据魅族介绍，这一代屏下指纹解锁，最快识别速度达到0.25秒，识别成功率为99.12%，从这些数据看已经完全不输实体指纹。在我实际使用的这段时间里，魅族16th Plus出现解锁失败的情况很少。

mBack在魅族16th上变成了一道“横杆”

虽然Home键没有了，魅族却保留了mBack。

mBack是魅族自己研发的交互方案，在有Home键的年代，轻触Home为返回，重按回到桌面，上划屏幕则会打开后台。没有了Home键之后，魅族在系统内放置了一条横杠代替Home键的功能。说白了就是增加了虚拟导航栏，只不过这个导航栏只有一条横杠。另外，左右滑动这个导航栏还可以进行后台应用的切换，而在魅族15上使用过的mEngine线性振动引擎也保留了下来。

如果你觉得这样会占据屏幕显示空间，那也可以切换成手势交互，交互逻辑和iPhone X一样，屏幕底部上划一下后退，上划拖动活到桌面，上划按住打开后台。在这个基础上魅族做了小升级，从手机屏幕的侧边也可以实现手势操作。

拍照还是魅族15的味道

最后说说拍照，魅族16th系列的摄像头和15系列保持一致，后置1200万像素主镜头和2000万像素副镜头，其中主镜头使用的是索尼IMX380传感器，支持3倍无损变焦和激光对焦、相位对焦。前置镜头为2000万像素，主要支持各种美颜算法和多人合照的背景虚化。

魅族16th系列后置镜头微微凸起

从参数看，魅族16th系列几乎沿用了魅族15的那套镜头，这次的改进主要体现在AI拍照上。魅族为16th系列增加了拍照场景识别，对不同场景会匹配不同算法从而对照片进行优化。在实际使用过程中，相机能识别出场景的情况不多，这可能是由于工程机的缘故，后续希望能通过算法升级改进。

弱光下近景样张，背景中的绿叶细节得到了保留

从样张上来看，魅族16th Plus的色彩还原度较为真实，在光线条件较暗的情况下能够抓取到花朵背后绿叶更多细节。在极暗的情况下，虽然画面噪点多一些，但是已经能够保留相对多的细节。这样的表现和IMX380传感器的1.55um单像素尺寸以及1/2.3的感光元件尺寸有关，更大的感光面积能获得更好的画面细节，尤其是在暗光条件下。

夜晚样张，整体画面亮度表现不错

夜晚街上的指路牌，逆光拍摄

弱光环境下样张

另外，魅族16th支持3倍无损变焦，不过变焦达到3倍后，画面的噪点会增加，而且在一些场景下，变焦后白平衡出现明显的变化，比如下面这张：

变焦拍摄后，白平衡发生了较为明显的变化，3倍无损变焦中的“牛”噪点也较为严重

白平衡发生变化的原因很多，有可能是变焦后摄取的画面范围有限，进而相机根据周围景色做出调整，但不管怎么说这样的变化有些严重。理论上即便画面拉近也不应该出现如此明显的白平衡变化。

总之，魅族16th系列的拍照部分还有待优化升级，不过目前来说也足以应对日常拍摄需求。而在夜晚或是暗光条件下，依托于IMX380传感器魅族16th系列的拍照表现还是能够令人满意的。

这张照片是在非常黑暗的条件下拍摄，依然能保留一些细节

光线正常的情况下，云层、大楼的细节都有体现

色彩和虚化效果

总结：没什么短板的魅族旗舰

经历了漫长的等待，魅族16th系列终于来到大家面前。和魅族15不同，在16th这个系列上我们看到了更多流行的元素，比如18：9高屏占比的全面屏、圆角屏幕、屏下指纹等等。如果说魅族15生不逢时，有许多细节没能尽善尽美，那么魅族16th绝对是在努力追赶，并做出了自己的特点。

它没有Find X或NEX那种炫技一般的特殊设计，只是在一个最简单的产品形态上优化到了J.Wong满意的状态。

静夜黑配色的魅族16th Plus

总得来说，这是一款配置性能均衡的旗舰手机，就像上面说的，虽然谈不上一眼就相中，但绝对是那种耐看且耐用的类型。相比较来说，魅族16th系列已经没有什么短板，如果后期通过升级优化能让拍照能力更近一步，那么作为黄章“全力打造的产品”，我想这回能给个高分。（苏航）

附录呈上两款手机的参数：

两款手机均搭载高通骁龙845处理器，后置1200万像素+2000万像素双摄，前置2000万像素摄像头，支持2D人脸解锁。同时两款手机都支持屏下指纹和24W快充。

魅族16th采用6.0英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为152克，内置3013毫安时容量电池，共有6+64GB/6+128GB/8+128GB三种存储规格可选。

魅族16th Plus则采用6.5英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为182克，内置3640毫安时容量电池，共有6+128GB/8+128GB/8+256GB三种存储规格可选。