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魅族16th系列手机评测：黄章出手是否造出了真旗舰

魅族16th系列手机评测：黄章出手是否造出了真旗舰
2018年08月08日 15:57 新浪手机
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　　“由于时间关系，15只是我多年后回归魅族的小试牛刀，随后推出的16系列才是我全力打造的产品”——魅族创始人黄章。

　　如今，魅族16来了。确切的说应该是魅族16th和16th Plus，按照黄章的说法，这两款手机才是魅族，或者说黄章全力打造的旗舰产品。

魅族16th系列终于来了魅族16th系列终于来了

　　在发布会之前，关于这两款手机的爆料比比皆是，而且大多出自魅族掌门人黄章之口。新机预热从始至终，以至于在发布之前，这两款手机已不是什么秘密。那么今天这篇评测就说说拿到真机后我们看到爆料之外的事。

　　不出所料的外观和出乎意料的手感

　　在魅族16th系列最初爆料的时候，就有网友制作了所谓魅族16的渲染图，看到真机之后的第一反应就是不出所料。事实上，魅族16th系列的外观设计和15是一脉相承的，不同之处在细节。

此前网上流传的魅族16渲染图此前网上流传的魅族16渲染图

　　魅族16th系列采用了双面玻璃设计，而不像15那样使用金属机身，这样一来在15系列中见到的回字纹天线带自然也就没有必要出现了。如果仔细看去，会发现魅族16th的背面玻璃上下左右都有一定弧度，也就是我们常说的3D四曲面玻璃。这样的设计再加上类似陶瓷质感的玻璃背壳，让大小两款手机的手感出乎意料得好。

　　另外，跟手感有关的一个重要参数是重量，在发布会上，李楠强调了下它们对比今年同期旗舰手机的机身重量，152克（Plus是182克）确实占了优势，在我们刚拿到这款手机时候，习惯了iPhone X的同事拿过来也都表示“很轻”。

能看到机身背面有一定弧度能看到机身背面有一定弧度

　　这次的魅族16th系列依旧是大小两款，大的那款魅族16th Plus屏幕大小为6.5英寸，小的那款魅族16th屏幕为6.0英寸，分辨率均为2160*1080，比例也都是18：9。除此以外，两款手机厚度均为7.3毫米，在众多旗舰手机中已经算是相当薄了。两款手机握在手里，小的那款感觉刚刚好，而大的那款则感觉稍微大了些。

小的那一款在手里感觉刚刚好小的那一款在手里感觉刚刚好

　　新机的两种颜色静夜黑和远山白均为纯色，显得纯净、素雅。不过玻璃机身上容易沾染指纹的问题依然有，相比之下，远山白配色的这个问题会好上一些，不那么明显。

　　魅族认定的“全面屏”

　　在16th系列手机上，魅族强调了自家的“Meizu Design”设计。这种设计的核心在于对称，左右对称，上下对称。左右对称还好说，上下对称则体现魅族对“全面屏”的看法。魅族使用的是类似三星S9的“全面屏”方案，而非当下流行的异形屏。

魅族选择了上下边框较窄的“全面屏”方案魅族选择了上下边框较窄的“全面屏”方案

　　关于“刘海”异形屏和所谓“全面屏”的争论一直不断，只能说是“萝卜白菜各有所爱”。魅族没有三星的曲面屏，于是就用“边框尽可能窄”的方式演绎着“全面屏”。

　　它给16系列使用的这块屏幕是和三星合作定制，前置的2000万镜头模组也重新设计做到比常规800万像素摄像头还小，最终的效果就是屏占比如官方所说的那样最高达到91.18%。

屏幕边框和黑边已经做得非常窄了屏幕边框和黑边已经做得非常窄了

　　相较于“刘海屏”和带机械结构扩大屏幕占比的做法，魅族的这种设计方案显得更稳妥一些。而在这份稳妥中，魅族还做了一些细微调整，比如屏幕的圆角做得更大，再比如去掉了屏幕周围的塑料包边，使用MX4上用过的“悬浮点胶”处理屏幕和金属中框的关系。

魅族16th系列屏幕的圆角弧度做得很大魅族16th系列屏幕的圆角弧度做得很大

　　总得来说，魅族16th系列这两款手机在设计上相对保守，但又有自己的特点。虽然说不上一眼就相中，但绝对也是较为耐看的那种，而且手感都还不错。

　　终于用上了高通骁龙旗舰处理器

　　和15系列不同，魅族16th的两款手机搭载了相同的处理器——骁龙845。对于魅族和他的粉丝来说，使用高通的处理器，尤其还是旗舰处理器是一件不得了的大事，而这一天也让大家等得太久太久。

　　骁龙845这颗芯片在这里不做过多介绍了，经过各家旗舰机的检验，它确实是当之无愧的旗舰处理器。当Flyme 7遇上骁龙845处理器，再配合8GB的内存，我们还是先跑个分看看。

魅族16th Plus安兔兔跑分魅族16th Plus安兔兔跑分

　　以魅族16th Plus为例，它的安兔兔跑分为288168分，位列旗舰手机的水准。在跑分之后，我试了试手游《王者荣耀》，在高帧率多线程模式下能够很畅快的游戏，并且发热控制得出乎意料的好。之所以说出乎意料，是因为和之前15系列相比，魅族16th系列的发热控制实在好太多，40分钟游戏背后仅是温热的感觉。

魅族16th Plus玩《王者荣耀》魅族16th Plus玩《王者荣耀》

　　不得不说，强劲的性能和良好的发热控制得宜于高通的旗舰处理器和Flyme 7系统的优化。二者的协作终于让魅族的旗舰手机有了它该有的样子。

　　不仅如此，魅族这次在新机中加入了定制的0.4毫米厚度的散热铜管。它的原理和之前所谓的“手机液冷”差不多，铜管内液体受热蒸发将热量带走，然后再液化回流循环工作。

铜管散热的原理铜管散热的原理

　　在续航上，魅族16th Plus经测试50分钟视频、40分钟游戏分别耗电10%、15%，基本属于一个可以接受的范围。

　　而使用原装充电器进行充电，魅族16th系列支持24W Super mCharge快充，其中魅族16th Plus从9%到充满用了一个半小时。需要注意的是，快充一般在初始充电时启用，此时手机的温度会大大提升，在电量快充满时，充电恢复正常水准，此时魅族16th Plus机身的温度会降低到几乎不热的程度。

　　有了屏下指纹还保留了mBack

　　随着性能的完整，魅族为16th全系配备了屏下指纹。说起来，魅族似乎对前置指纹情有独钟，在屏下指纹技术尚未成熟的年代，依然会保留像15系列那样的小型Home键。到了16th这一代，屏下指纹的体验和量产能力都已近乎成熟，也就自然而然的取代了Home键。

　　据魅族介绍，这一代屏下指纹解锁，最快识别速度达到0.25秒，识别成功率为99.12%，从这些数据看已经完全不输实体指纹。在我实际使用的这段时间里，魅族16th Plus出现解锁失败的情况很少。

mBack在魅族16th上变成了一道“横杆”mBack在魅族16th上变成了一道“横杆”

　　虽然Home键没有了，魅族却保留了mBack。　　

　　mBack是魅族自己研发的交互方案，在有Home键的年代，轻触Home为返回，重按回到桌面，上划屏幕则会打开后台。没有了Home键之后，魅族在系统内放置了一条横杠代替Home键的功能。说白了就是增加了虚拟导航栏，只不过这个导航栏只有一条横杠。另外，左右滑动这个导航栏还可以进行后台应用的切换，而在魅族15上使用过的mEngine线性振动引擎也保留了下来。

　　如果你觉得这样会占据屏幕显示空间，那也可以切换成手势交互，交互逻辑和iPhone X一样，屏幕底部上划一下后退，上划拖动活到桌面，上划按住打开后台。在这个基础上魅族做了小升级，从手机屏幕的侧边也可以实现手势操作。

　　拍照还是魅族15的味道

　　最后说说拍照，魅族16th系列的摄像头和15系列保持一致，后置1200万像素主镜头和2000万像素副镜头，其中主镜头使用的是索尼IMX380传感器，支持3倍无损变焦和激光对焦、相位对焦。前置镜头为2000万像素，主要支持各种美颜算法和多人合照的背景虚化。

魅族16th系列后置镜头微微凸起魅族16th系列后置镜头微微凸起

　　从参数看，魅族16th系列几乎沿用了魅族15的那套镜头，这次的改进主要体现在AI拍照上。魅族为16th系列增加了拍照场景识别，对不同场景会匹配不同算法从而对照片进行优化。在实际使用过程中，相机能识别出场景的情况不多，这可能是由于工程机的缘故，后续希望能通过算法升级改进。

弱光下近景样张，背景中的绿叶细节得到了保留弱光下近景样张，背景中的绿叶细节得到了保留

　　从样张上来看，魅族16th Plus的色彩还原度较为真实，在光线条件较暗的情况下能够抓取到花朵背后绿叶更多细节。在极暗的情况下，虽然画面噪点多一些，但是已经能够保留相对多的细节。这样的表现和IMX380传感器的1.55um单像素尺寸以及1/2.3的感光元件尺寸有关，更大的感光面积能获得更好的画面细节，尤其是在暗光条件下。

夜晚样张，整体画面亮度表现不错夜晚样张，整体画面亮度表现不错
夜晚街上的指路牌，逆光拍摄夜晚街上的指路牌，逆光拍摄
弱光环境下样张弱光环境下样张

　　另外，魅族16th支持3倍无损变焦，不过变焦达到3倍后，画面的噪点会增加，而且在一些场景下，变焦后白平衡出现明显的变化，比如下面这张：

变焦拍摄后，白平衡发生了较为明显的变化，3倍无损变焦中的“牛”噪点也较为严重变焦拍摄后，白平衡发生了较为明显的变化，3倍无损变焦中的“牛”噪点也较为严重

　　白平衡发生变化的原因很多，有可能是变焦后摄取的画面范围有限，进而相机根据周围景色做出调整，但不管怎么说这样的变化有些严重。理论上即便画面拉近也不应该出现如此明显的白平衡变化。

　　总之，魅族16th系列的拍照部分还有待优化升级，不过目前来说也足以应对日常拍摄需求。而在夜晚或是暗光条件下，依托于IMX380传感器魅族16th系列的拍照表现还是能够令人满意的。

这张照片是在非常黑暗的条件下拍摄，依然能保留一些细节这张照片是在非常黑暗的条件下拍摄，依然能保留一些细节
光线正常的情况下，云层、大楼的细节都有体现光线正常的情况下，云层、大楼的细节都有体现
色彩和虚化效果色彩和虚化效果

　　总结：没什么短板的魅族旗舰

　　经历了漫长的等待，魅族16th系列终于来到大家面前。和魅族15不同，在16th这个系列上我们看到了更多流行的元素，比如18：9高屏占比的全面屏、圆角屏幕、屏下指纹等等。如果说魅族15生不逢时，有许多细节没能尽善尽美，那么魅族16th绝对是在努力追赶，并做出了自己的特点。

　　它没有Find X或NEX那种炫技一般的特殊设计，只是在一个最简单的产品形态上优化到了J.Wong满意的状态。

静夜黑魅族16th Plus静夜黑配色的魅族16th Plus

　　总得来说，这是一款配置性能均衡的旗舰手机，就像上面说的，虽然谈不上一眼就相中，但绝对是那种耐看且耐用的类型。相比较来说，魅族16th系列已经没有什么短板，如果后期通过升级优化能让拍照能力更近一步，那么作为黄章“全力打造的产品”，我想这回能给个高分。（苏航）

　　附录呈上两款手机的参数：

　　两款手机均搭载高通骁龙845处理器，后置1200万像素+2000万像素双摄，前置2000万像素摄像头，支持2D人脸解锁。同时两款手机都支持屏下指纹和24W快充。

　　魅族16th采用6.0英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为152克，内置3013毫安时容量电池，共有6+64GB/6+128GB/8+128GB三种存储规格可选。

　　魅族16th Plus则采用6.5英寸2160*1080分辨率屏幕，机身重量为182克，内置3640毫安时容量电池，共有6+128GB/8+128GB/8+256GB三种存储规格可选。

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