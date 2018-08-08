下半年新机齐发 这些旗舰手机自带亮点

魅族16铜管加持游戏不怕热

2018上半年新机发布的速度不仅快而且各家都有自己的独特的设计，在外观设计上或者在功能设计上都和当下手机同质化潮流作出区分，马上进入了下半年手机发布的高峰期，下半年各家旗舰手机采用的特色亮点还是很值得人们期待。

魅族16是黄章回归后全力打造的第一款产品，虽然魅族15有些仓促，但是魅族15上采用的触感引擎mEngine给人们的感受很舒服，能够把在虚拟按键上用出实体按键的反馈感，魅族16上也一定不会抛弃这个线性马达的设计。

mEngine线性马达

现在手机用户玩游戏的时间和频率都大幅提高，实时对战游戏对手机的硬件资源消耗的同时还带来大量发热，通过黄章在社区的互动，魅族16上采用的铜管散热将是最好的解决办法。

魅族16图片

对于魅友来说这两个亮点就足以心动了，毕竟其它配置都会主流手机一样，要不然怎么敢称作旗舰，还有个就是魅族16的全面屏设计采用对称式设计，没有采用“刘海”全面屏，简直是强迫症患者的福音，相比异性全面屏带来的视觉疲劳，方正的黄金比例看着才能更舒服。

三星Note 9的S Pen可蓝牙拍照

近期通过三星曝光的视频中可以得知三星Galaxy Note 9将于8月9日发布，而从消息中备受关注的莫属那支配色鲜艳的S Pen了，而且还用笔的特写做封面，这足以证明三星在这支笔上将有重大变化。

三星S Pen

根据曝光的消息，这次在三星Galaxy Note 9的更新重点就是这一支小小的S Pen手写笔上，S Pen手写笔具备蓝牙技术将会是三星Galaxy Note 9最大的亮点，那么可以用S Pen手写笔拍照或者用S Pen手写笔唤醒手机，而且还会有更多操作软件的功能。

三星Galaxy Note 9S Pen

由于S Pen手写笔有了蓝牙功能，在新技术的加持下肯定要有电量消耗，不过只要将S Pen手写笔放入插槽就能够自动充电，这个应该也算是一个亮点吧。在三星Galaxy Note8上配备的S Pen就已经具有4096级压力感应，现在主流的专业绘画数位板的压感等级大多还处在2048级别，很是期待新的S Pen手写笔带来更多亮点。

华为Mate20：7纳米980欲超高通845

在下半年的新机中华为Mate 20无疑是最让人期待的一款，在华为海外发布的一张海报中，我们可以猜测华为将于8月31日的柏林国际电子消费品展览会上发布自己麒麟980处理器，那么华为Mate 20应该是第一个用上麒麟980处理器的华为手机，加上GPU Turbo技术，游戏性能可以说是非常强悍。

华为发布的海报

麒麟980将会采用7纳米制造工艺，为4个A77+4个A55的八核架构，主频最高可达2.8GHz，有了GPU Turbo技术的积累，搭载华为自家研发的图形处理器应该也不是问题，内置的NPU会升级到第二代，那么寒武纪将会再次提供在深度学习芯片上的力量，这样AI的性能也会有大幅的提升。

华为Mate 20图（图片来自YouTube）

从一张曝光的华为Mate 20渲染图可以看到，后置依旧是徕卡认证的三摄像头，不过从渲染图上三颗摄像头的规格貌似一样，这和以往的一颗黑白和一颗彩色的摄像方案不太一致，是不是有了更好的方案呢，但肯定不用担心最后的拍照效果，在华为P20 Pro上就已经见识了徕卡三摄像头在拍照上的惊艳表现。

为了更高的屏占比，华为Mate 20没有采用正面指纹识别，而是采用屏下指纹识别技术，标准版和Pro版都是屏下指纹还是会有所区分就不得而知了，同时屏下指纹识别也会带来更窄的下巴。

苹果iPXS：新机支持双卡双待

马上又到了9月苹果新机发布的日子，从这次在新机上的消息来看苹果很可能已经屈服，可能为了适应国内用户对多卡手机的需求，苹果的下一代新机将有款双卡机型，双卡对于那些出门需要带两部手机的人来说简直就是福音。

苹果双卡双待新机

苹果新产品除了双卡双待接地气的功能外，当然还少不了大电池，根据爆料的消息，下一代iPhone将会有3480mAh的电池容量，虽然这个容量还不能和国产安卓的大电池相比，但是这个电池容量可是目前iPhone手机最大的电池容量。知名分析师郭明錤也表示今年的新款iPhone的电池容量相比过去将有所增加，并且将会采用双电芯L型电池，与单电芯L型电池相比可以提升最高10%的容量。

苹果新机采用A12处理器

下一代iPhone将采用全新的A12处理器应该是毫无疑问的，更强大的性能和更省电的设计方案搭配大电池，这回苹果手机待机短的问题也能够解决，根据供应链的消息 A12 芯片采用 7nm 制成工艺，新机将搭载第二代的定制 GPU，以及全新的协处理器。新 iPhone 可能会采用全新的 18W快速充电器，而且售价也会有所下降，具体的还是等待库克揭晓吧。

OPPO R17率先用上自家TOF技术

刚刚发布不久的Find X让我们感受到了OPPO创新技术的实力，虽然能够给大家种草，但是有点小高的售价还是让人望而止步，不过不用担心了，我们发现OPPO已经有新机器入网工信部了，很有可能就是OPPO R17，而且在之前媒体沟通会上，OPPO宣布自家的TOF技术将在下一代产品中运用，现在看来OPPO R17要率先用上这个TOF技术。

疑似OPPO R17新机（图片来自工信部）

从工信部上的认证照片可以看到，正面屏幕采用了全新的设计，类似水滴的形状，背面能够明显看到双摄、闪光灯和OPPO的Logo，但是没有看到后置指纹识别区域，也就是说OPPO新机将要使用正面屏幕指纹识别。

OPPO新机3C认证页面（图片来自工信部）

从3C的认证信息可以看到OPPO新机配备了与OPPO R15和R15梦镜版充电器型号一致的充电器，型号为VC54JBCH，支持20W VOOC闪充，这样来看新机应该就是OPPO R17了。至于硬件配置，新机可能会搭载基于10nm工艺打造的高通骁龙710处理器，运存上将会首发10GB的大运存。

努比亚Z18S：无刘海全面屏双屏幕

前些天看到一张疑似努比亚官网的海报，从海报上可以看到努比亚Z18S正面采用无刘海全面屏加背面副屏设计，虽然背面副屏在魅族和YOTA上都使用过，但是努比亚的副屏可以使用后置摄像头进行自拍还是具有亮点的。

努比亚Z18S

相比机械升降摄像头来提高全面屏的屏占比，努比亚Z18S用副屏解决自拍的问题貌似也是个不错的解决方案，新机或许会和努比亚Z18一同发布，努比亚Z18已经入网工信部，屏幕采用18：9的5.99全面屏，分辨率为2160X1080，搭载骁龙845处理器，具备6/8GB运存和64/128GB存储，那么Z18S应该和Z18的配置类似。

一加6T将有三摄加持

一加上半年发布的一加6可谓是卖的红火，发布仅20天左右，销量就突破了一百万台大关。如今让人期待的就是一加6T了，具曝光消息一加6T后置三颗摄像头，这是继华为P20 Pro后的第二款三摄像头的手机，那么一加6T的拍照效果将会有更大的飞跃。

一加6T

一加6T的前置采用类似vivo NEX的升降式摄像头，不过从渲染图上看一加6T的前置是双摄像头，后置三摄前置双摄，看来一加6T要在拍照上下大功夫了，配备骁龙855处理器，采用屏下指纹识别技术，看来6T配置上是直奔安卓机皇去的。

一加6T升降式前置摄像

今年的苹果新机在外观上没有爆出什么新设计还是比较遗憾的，可内部的升级设计还是能够满足一些人对苹果的需求，双卡双待和大电池通通都是国人的需求，也是苹果的卖点，相比之下，国内的几款新机从外到内都有自己创新的设计加持，可谓是卖点满满。