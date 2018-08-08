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下半年新机齐发 这些旗舰手机自带亮点

下半年新机齐发 这些旗舰手机自带亮点
2018年08月08日 07:26 中关村在线
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　　魅族16铜管加持游戏不怕热

　　2018上半年新机发布的速度不仅快而且各家都有自己的独特的设计，在外观设计上或者在功能设计上都和当下手机同质化潮流作出区分，马上进入了下半年手机发布的高峰期，下半年各家旗舰手机采用的特色亮点还是很值得人们期待。

　　魅族16是黄章回归后全力打造的第一款产品，虽然魅族15有些仓促，但是魅族15上采用的触感引擎mEngine给人们的感受很舒服，能够把在虚拟按键上用出实体按键的反馈感，魅族16上也一定不会抛弃这个线性马达的设计。

mEngine线性马达mEngine线性马达

　　现在手机用户玩游戏的时间和频率都大幅提高，实时对战游戏对手机的硬件资源消耗的同时还带来大量发热，通过黄章在社区的互动，魅族16上采用的铜管散热将是最好的解决办法。

魅族16图片魅族16图片

　　对于魅友来说这两个亮点就足以心动了，毕竟其它配置都会主流手机一样，要不然怎么敢称作旗舰，还有个就是魅族16的全面屏设计采用对称式设计，没有采用“刘海”全面屏，简直是强迫症患者的福音，相比异性全面屏带来的视觉疲劳，方正的黄金比例看着才能更舒服。

　　三星Note 9的S Pen可蓝牙拍照

　　近期通过三星曝光的视频中可以得知三星Galaxy Note 9将于8月9日发布，而从消息中备受关注的莫属那支配色鲜艳的S Pen了，而且还用笔的特写做封面，这足以证明三星在这支笔上将有重大变化。

三星S Pen三星S Pen

　　根据曝光的消息，这次在三星Galaxy Note 9的更新重点就是这一支小小的S Pen手写笔上，S Pen手写笔具备蓝牙技术将会是三星Galaxy Note 9最大的亮点，那么可以用S Pen手写笔拍照或者用S Pen手写笔唤醒手机，而且还会有更多操作软件的功能。

三星Galaxy Note 9S Pen三星Galaxy Note 9S Pen

　　由于S Pen手写笔有了蓝牙功能，在新技术的加持下肯定要有电量消耗，不过只要将S Pen手写笔放入插槽就能够自动充电，这个应该也算是一个亮点吧。在三星Galaxy Note8上配备的S Pen就已经具有4096级压力感应，现在主流的专业绘画数位板的压感等级大多还处在2048级别，很是期待新的S Pen手写笔带来更多亮点。

　　华为Mate20：7纳米980欲超高通845

　　在下半年的新机中华为Mate 20无疑是最让人期待的一款，在华为海外发布的一张海报中，我们可以猜测华为将于8月31日的柏林国际电子消费品展览会上发布自己麒麟980处理器，那么华为Mate 20应该是第一个用上麒麟980处理器的华为手机，加上GPU Turbo技术，游戏性能可以说是非常强悍。

华为发布的海报华为发布的海报

　　麒麟980将会采用7纳米制造工艺，为4个A77+4个A55的八核架构，主频最高可达2.8GHz，有了GPU Turbo技术的积累，搭载华为自家研发的图形处理器应该也不是问题，内置的NPU会升级到第二代，那么寒武纪将会再次提供在深度学习芯片上的力量，这样AI的性能也会有大幅的提升。

华为Mate 20图（图片来自YouTube）华为Mate 20图（图片来自YouTube）

　　从一张曝光的华为Mate 20渲染图可以看到，后置依旧是徕卡认证的三摄像头，不过从渲染图上三颗摄像头的规格貌似一样，这和以往的一颗黑白和一颗彩色的摄像方案不太一致，是不是有了更好的方案呢，但肯定不用担心最后的拍照效果，在华为P20 Pro上就已经见识了徕卡三摄像头在拍照上的惊艳表现。

　　为了更高的屏占比，华为Mate 20没有采用正面指纹识别，而是采用屏下指纹识别技术，标准版和Pro版都是屏下指纹还是会有所区分就不得而知了，同时屏下指纹识别也会带来更窄的下巴。

　　苹果iPXS：新机支持双卡双待

　　马上又到了9月苹果新机发布的日子，从这次在新机上的消息来看苹果很可能已经屈服，可能为了适应国内用户对多卡手机的需求，苹果的下一代新机将有款双卡机型，双卡对于那些出门需要带两部手机的人来说简直就是福音。

苹果双卡双待新机苹果双卡双待新机

　　苹果新产品除了双卡双待接地气的功能外，当然还少不了大电池，根据爆料的消息，下一代iPhone将会有3480mAh的电池容量，虽然这个容量还不能和国产安卓的大电池相比，但是这个电池容量可是目前iPhone手机最大的电池容量。知名分析师郭明錤也表示今年的新款iPhone的电池容量相比过去将有所增加，并且将会采用双电芯L型电池，与单电芯L型电池相比可以提升最高10%的容量。

苹果新机采用A12处理器苹果新机采用A12处理器

　　下一代iPhone将采用全新的A12处理器应该是毫无疑问的，更强大的性能和更省电的设计方案搭配大电池，这回苹果手机待机短的问题也能够解决，根据供应链的消息 A12 芯片采用 7nm 制成工艺，新机将搭载第二代的定制 GPU，以及全新的协处理器。新 iPhone 可能会采用全新的 18W快速充电器，而且售价也会有所下降，具体的还是等待库克揭晓吧。

　　OPPO R17率先用上自家TOF技术

　　刚刚发布不久的Find X让我们感受到了OPPO创新技术的实力，虽然能够给大家种草，但是有点小高的售价还是让人望而止步，不过不用担心了，我们发现OPPO已经有新机器入网工信部了，很有可能就是OPPO R17，而且在之前媒体沟通会上，OPPO宣布自家的TOF技术将在下一代产品中运用，现在看来OPPO R17要率先用上这个TOF技术。

疑似OPPO R17新机（图片来自工信部）疑似OPPO R17新机（图片来自工信部）

　　从工信部上的认证照片可以看到，正面屏幕采用了全新的设计，类似水滴的形状，背面能够明显看到双摄、闪光灯和OPPO的Logo，但是没有看到后置指纹识别区域，也就是说OPPO新机将要使用正面屏幕指纹识别。

OPPO新机3C认证页面（图片来自工信部）OPPO新机3C认证页面（图片来自工信部）

　　从3C的认证信息可以看到OPPO新机配备了与OPPO R15和R15梦镜版充电器型号一致的充电器，型号为VC54JBCH，支持20W VOOC闪充，这样来看新机应该就是OPPO R17了。至于硬件配置，新机可能会搭载基于10nm工艺打造的高通骁龙710处理器，运存上将会首发10GB的大运存。

　　努比亚Z18S：无刘海全面屏双屏幕

　　前些天看到一张疑似努比亚官网的海报，从海报上可以看到努比亚Z18S正面采用无刘海全面屏加背面副屏设计，虽然背面副屏在魅族和YOTA上都使用过，但是努比亚的副屏可以使用后置摄像头进行自拍还是具有亮点的。

努比亚Z18S努比亚Z18S

　　相比机械升降摄像头来提高全面屏的屏占比，努比亚Z18S用副屏解决自拍的问题貌似也是个不错的解决方案，新机或许会和努比亚Z18一同发布，努比亚Z18已经入网工信部，屏幕采用18：9的5.99全面屏，分辨率为2160X1080，搭载骁龙845处理器，具备6/8GB运存和64/128GB存储，那么Z18S应该和Z18的配置类似。

　　一加6T将有三摄加持

　　一加上半年发布的一加6可谓是卖的红火，发布仅20天左右，销量就突破了一百万台大关。如今让人期待的就是一加6T了，具曝光消息一加6T后置三颗摄像头，这是继华为P20 Pro后的第二款三摄像头的手机，那么一加6T的拍照效果将会有更大的飞跃。

一加6T一加6T

　　一加6T的前置采用类似vivo NEX的升降式摄像头，不过从渲染图上看一加6T的前置是双摄像头，后置三摄前置双摄，看来一加6T要在拍照上下大功夫了，配备骁龙855处理器，采用屏下指纹识别技术，看来6T配置上是直奔安卓机皇去的。

一加6T升降式前置摄像一加6T升降式前置摄像

　　今年的苹果新机在外观上没有爆出什么新设计还是比较遗憾的，可内部的升级设计还是能够满足一些人对苹果的需求，双卡双待和大电池通通都是国人的需求，也是苹果的卖点，相比之下，国内的几款新机从外到内都有自己创新的设计加持，可谓是卖点满满。

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