vivo NEX旗舰版长测：两周细致体验

国产手机行业通过强大的产业集群优势，占据着全球手机市场销量的近半壁江山。不过，在高端产品的布局还明显欠缺，过去除了华为通过长期对芯片，拍照等核心技术的持续投入，才在4K以上的高端手机市场打下一片天地，其它的国产品牌还依然在努力争夺4k以下的中低端市场。然而这一局面，或将随着vivo 在6月12日推出的NEX旗舰机而改变。

尽管vivo曾经也推出过4k以上的机型，但它们的产品力，显然不如如今刚刚上市的vivo NEX来的强烈。vivo NEX采用史无前例的前置摄像头升降结构，从而解决了手机屏幕无法占满机身正面的最大障碍，让屏占比高达91.24%。不仅如此，该机还配备了具备光学防抖的后置双摄，骁龙845旗舰处理器以及4000mAh超大容量电池。在关于这款产品的很多文章里面，我发现众多网友都对该机表达出十分正面的评价，甚至还有的网友说“定价太低”，那么这款产品究竟怎么样？是否符合大家的期待？让我们通过本篇长测内容来向你娓娓道来吧！

在本篇文章中，您将很少看到常规评测文章中那些跑分，数据解析等晦涩难懂的内容，我将更多向大家展现在日常使用中这款产品给我们带来的细节设计。

■外观与人体工学

超高屏占比如何实现？

当第一次拿到vivo NEX的时候，它的外观设计给我的触动还是蛮大的。91.24%的屏占比意味着你将看到距离正面全是屏更近的解决方案，不仅顶部边框可以做到近乎和侧边框一样窄，甚至下巴，也能收窄到足以让你忽略的地步。曾经我们以为在科幻电影里才能看见的手机，如今却真实的出现在了你的面前。

高达91.24%的超高屏占比是vivo NEX的一大标签

为了如此大的屏占比得已实现，首先需要解决的就是一直困扰手机行业的刘海儿设计。这一设计起初出自iPhone X，苹果为了将光线距离传感器，结构光以及前摄等组件能够正常工作，苹果选择在屏幕顶部中央位置挖空一块儿。然而这一设计不仅让屏占比降低，而且屏幕掏空一块的视觉效果也很难讨好人的眼睛。而vivo率先在满足功能的前提下干掉了刘海。 那么本应藏在刘海下面的功能器件都去哪了呢？

隐藏式前摄是vivo NEX的看家本领

前置摄像头是大家最关注的点，也是vivo处理刘海问题做的最突出的点。在NEX的机身顶部，有一个椭圆形的机构埋在机身内部，它的里面藏着前置摄像头，当激活前摄拍照时，这枚摄像头便会缓缓升起，关闭拍照后，它又会自动降落。整个过程没有人为操作，一切经由系统自动完成。

解决了摄像头的位置，虽然对于取消刘海儿来说，迈出了一大步，但仍然还有光线距离传感器和听筒的问题需要解决。那么vivo是如何解决的呢？通过对这款机器的拆解我们发现，vivo强悍的做到了在不影响屏幕显示区域的前提下将它们都隐藏起来。

通过拆机可以发现屏幕顶部藏着的距离传感器与光线传感器

首先，距离传感器被设计在屏幕顶部极其狭窄的黑边内，你如果不在特殊的角度仔细观察，根本无法发现如此窄的区域竟然还藏着一个小的透光窗口，来让距离传感器工作。你或许更不会想到，光线传感器则被直接设计到了OLED屏幕的下方，通过OLED屏幕透明的特性以及特殊的补偿算法来实现感知外界光线强弱的能力；至于听筒，想必大家已经通过官方的宣传了解到，该机采用的是类似于骨传导的发声技术，来让用户贴近屏幕即使不开孔也能听到声音。所以，摆在消费者面前的可能单单只是一块屏占比非常高的手机，但作为业内人士，能够看出vivo对NEX所付出的努力是比一般机器高出几个等级的。

全息幻彩机身带来独特美感

vivo NEX的机身背部采用了3D曲面玻璃背壳，在玻璃背壳的内部加入了全息幻彩纹理，虽然整体看上去是黑色，但仔细观察你会发现，它的内部其实有非常细密的凹凸纹理，它们是通过激光雕刻在光学薄膜上实现的，这些纹理在光线照射的时候会对光线产生衍射，从而实现在不同角度变换反光色彩的效果。这便是vivo 称NEX的背壳为“五彩斑斓的黑”的技术基础。不过，在我看来，如果背壳反射的光线能够把暖色去掉，只保留更显科技感的冷色，则会减少背壳表面的“油膜”感，增加科技感。

vivo NEX的全息幻彩背壳

另外需要提及的是背壳的指纹残留并不严重，但在一定角度下，还是挺明显的。

机身中框的处理。没有太多亮点，金属表面抛光后镀了一层黑色高光膜，手感顺滑。正反面的玻璃与中框衔接的天衣无缝，触摸在上面没有明显的棱角感。配合背面的曲面设计，让这里在握持时符合人体工学设计。

以便携性换取大屏长续航

vivo NEX的机身厚度为7.98mm，重量达到了199g，在便携性方面并不是它的优势，不过较重的机身不仅带来了扎实的分量感，同样也预示着它的内部大有乾坤。可不是么，升降摄像头不可能随随便便就塞的进去，而是必须要经过精密的设计与精巧的马达元件共同满足才能实现。

如果不是拆解，你可能还不知道潜望前摄的内部机构竟如此精密

而我更想强调的是，除了充满魔性的前摄外，该机藏着一块硕大的电池，容量高达4000mAh。很显然，这是高于业界平均水平一大截的容量，自然续航表现不会令我们失望，在使用这款手机的时间内，该机几乎没有用一天就电量耗尽的时候，如果你并不是手机的重度用户，那么完整使用两天也不是什么问题。

真全面屏厉害，屏下指纹更厉害

前文我们谈到vivo NEX的机身尺寸并不属于轻薄小巧阵营的，这是因为这款机器拥有几个尺寸较大的元件，电池算一个，而另一个无疑就是屏幕了。vivo NEX配备了一块儿6.59英寸屏幕，如此尺寸要比iPhone 8 Plus显示面积大了一寸多。然而整机的尺寸二者却相差无几，这是因为vivo NEX拥有高达91.24%的屏占比。

高屏占比帮助vivo NEX实现超大的屏幕尺寸

vivo NEX的屏幕材质为当今极受热捧的OLED材质，它的优势相比传统LCD屏幕来说更省电，屏幕色彩更艳丽，并且屏幕本身也更薄，助于手机的轻薄化，如果该机采用了LCD屏幕，估计厚度还要再增加0.5mm左右了。该机屏幕的分辨率为2316*1080，FHD级别，或许有人会喷为什么没有上2K？然而我是极力反对这一做法的；因为如今大家几乎都有游戏需求，然而高分辨率尽管可以提升游戏画面，但对机器的性能与功耗却呈几何级数提高，而我认为FHD分辨率正好是介于游戏画面质量与性能功耗之间权衡的平衡点上，分辨率再高一些的话，根据我的以往经验，即便是当今性能最强的手机配置，在类似吃鸡，王者这种大型游戏面前，轻则机身发热严重，重则游戏难以长期维持流畅运行，频繁卡顿。

vivo NEX屏下指纹的内部工作原理

说到屏幕，相信跟多人都关心vivo的第三代屏下指纹究竟好不好用，经过我长时间的使用也总结出一些经验供大家参考。首先，跟大家介绍一下它的工作原理。在vivo NEX的屏幕下方有一颗超短焦摄像头，它的焦点正好位于屏幕上方。由于OLED屏幕具有透明的特征，所以当手指按压到指纹识别区，超短焦摄像头便可以透过屏幕捕捉到用户的指纹了。但由于当手指覆盖到屏幕上以后会阻挡光线，导致曝光不足，所以在手指按压指纹识别区域的同时，这个区域所对应的屏幕会发出绿色强光，将指纹照亮，实现指纹的识别。

如果对屏下指纹有一定了解，你或许会有个疑问，它相比前代电容式指纹识别有什么优势？从理论上讲，电容式指纹识别对识别的距离有较高要求，而屏下指纹由于需要透过屏幕进行识别，所以厚度相对较厚，导致电容式识别方式容易失灵，而这个问题对于NEX的第三代识别技术来说已经不是问题。所以vivo官方给出了50%识别精度提升的数据。

vivo NEX的屏下指纹识别操作

从我的实际体验来说，该机的指纹识别速度虽然还难以和实体识别按键媲美，但也达到了较快的水平，并且识别成功率的确比以往的屏下指纹更高了。我本来还会担心缺乏实体按键会不会导致按错区域，但用一段时间后发现，指纹识别的位置是手最容易触及的区域，所以很轻松就能碰到，并不会因为没有实体触感的区隔而影响到体验。不过我不知道是不是因为手中的是工程机的缘故，该机偶尔会出现指纹失灵的情况，无论我怎么小心的按还是不识别，希望这只是个例。