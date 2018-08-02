世界上最贵的开瓶器？vivo NEX升降摄像头还能这样玩

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作为世界首款真全面屏手机，vivo NEX凭借结构精密的升降式前置摄像头，给大众用户带来了前所未有的未来科技体验。可以说，每天打开前置摄像头欣赏一番，又或是在同学朋友之间耍帅一下，已经成为viov NEX用户的日常。

然而这么有技术含量的设计，只能满足我们自拍和耍帅的需求吗？

称霸真人CS就靠它了

军迷小伙伴肯定看过美国和以色列研发的拐弯枪，在巷战中利用折叠的枪托，前边装上摄像头后边是显示屏幕。可以让士兵不需要探头，就能在墙壁后面瞄准射击。

对于喜欢真人CS的小伙伴来说，专业的军用装备只能眼馋。不过有了vivo NEX，还是将自己的模型枪改装成具备电子潜望镜功能的先进“武器”

通过前置摄像头升起，使用vivo NEX的玩家不需要探头就能观察对方阵地。大家可能会说其他手机也有前置摄像头。因此关键的是viov NEX的摄像头是升降式的，升起的部分非常小，不会轻易暴露玩家的位置。

除了潜望观察之外，vivo NEX的全面屏还能作为瞄准器使用，增加一个相当有“下真人吃鸡”feel的瞄准准心。

DIY电子后视镜

早在2013年，大众汽车就推出了采用电子后视镜的汽车——XL1。通过车身上的摄像头与驾驶室内的屏幕，体积更小的后视镜取缔了传统的光学后视镜。不过因为技术暂未通过国家安全规范，因此车迷小伙伴还未能体验到电子后视镜的科技感。

不过有了vivo NEX之后，我立马捣鼓出了装备电子后视镜的新能源驱动自行车。当然，使用的支架必须足够稳固。看图大家就很容易明白vivo NEX升降式摄像头的优势了，摄像头伸出后更容易观察到后方的车况。而普通手机要达到的效果，要整体更往外移动，很容易在行驶途中发生碰撞。

请叫我叠叠乐之王

相信很多小伙伴都玩过叠叠乐吧，使用手指头或者小锤子把指定的木块抽出来。这个抽拉的过程考验稳定性，特别是把木块推出一部分的时候，很容易把整体推到了，那么有没有更稳妥的办法呢？

显然，vivo NEX的升降式摄像头是极好的。升起时非常平滑，顶起的力度能平顺地把木块推出一部分，剩下的就是把木块抽出来了。

可能是世界上最贵的开瓶器

对于女生来说，漂亮的指甲可是气质重要的组成部分。因此像打开易拉罐、汽水盖之类的活，要么找男主帮忙，要么就干脆只能放弃。毕竟易拉罐虽然很容易开启，但是也很容易一瞬间把指甲崩断。

现在有了viov NEX一切都变得easy啦，只要把前置摄像头升起，卡到拉环的孔中间，然后用力一顶就能轻松打开易拉罐了。至于升降式前置摄像头质量可以杠杠的，根据官方资料显示，这个结构侧面可承受推力达到了45KG，开个易拉罐还是很轻松的。

实力开瓶

完好无损

后记

以上玩法实属编辑个人行为，家里面的小伙伴切勿随意模仿哦。