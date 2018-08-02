极路由回忆录：行业先锋是怎么走到借钱押房的地步

相关阅读：

极路由创始人王楚云：遭遇P2P触雷问题 现金流已断裂

极路由曾有一个非常极客式的辉煌开端，但在今早，创始人王楚云的一封公开信却向外界毫无保留的展示出了这家公司的无奈现状。

备受好评的初代极路由

这家公司创立6年，开拓了“智能路由器”这种品类。受到圈内人士和数码爱好者的认可，但又因为种种原因，始终没能成为普罗大众的选择，终于因为P2P这个大坑而陷入了空前危机。

智能路由概念的发起者

极路由的起家，是从一个小小的金属盒子开始的。

在当时，这个巴掌大小，用铝合金一体切割制造的路由器就这么突然地冒了出来，最先得到了圈内数码编辑的认可。

第一代极路由

用网页端或手机App控制家里路由器是个非常有意思的想法，当时“路由器”这类东西，是一种必须但又存在感极低的产品，但极路由改造了它，让这个常年躺在角落吃灰的东西有了活力。

那时市面上95%的路由器、也是最常见的家用产品还是TP-LINK那种套着蓝灰色塑料壳的东西，当然也有高端货，但路由器刷机、openwrt之类的只是少数高端玩家的专利。也正是因为有一定可玩度，又便于控制，界面还比传统路由漂亮，极路由让人眼前一亮。

极路由和传统路由器最大的不同在于运用了互联网思维，并加入了非常多的接地气功能，比如在路由端拦截广告，出国加速（后来此功能因为一些原因下线）、一键穿墙（发射功率控制）等传统路由从未有过的功能。

极路由的升级款

早期的极路由像极了硅谷怪咖们手里的电路板，在开始阶段，想体验产品的数码编辑也是各种托人才能见到这款产品，他们是第一家敢卖工程机的路由器厂商，并通过论坛等方式获知用户需求和改进建议。

早期极路由也是极受欢迎的物件

也正是因为此，仅仅一年时间就让极路由赢得了30万粉丝和极好的口碑。

智能路由器的黄金时代

极路由的成功，很快带来了跟随者。

2013-2014年，“智能路由”成了初创公司扎堆的领域，风险投资者们意外的发现，手机行业已经越来越难进，但路由这个家家都需要的产品居然还是那几个已经霸占行业十来年的老厂，几乎没人碰过。

有参考，有想法，加上生产门槛并不高，智能路由器很快就迎来一个高潮。

最知名的跟进者是小米，用木头盒子装起来、需要用户自己拼装的小米智能路由是那年最有创意的想法；随后360公司入局主打安全；联想搞了个NBD（New Business Development，新业务拓展部，外界戏称新板凳），做newifi智能路由器；还有果壳的代触控屏幕的路由器……仿佛一夜之间，智能路由成了风口，就连华为这样的大厂，也要在手机发布会上加个智能路器配戏。

装在木盒自里的小米路由器

那是个路由器的黄金年代，我认识的大多数人都在那时扔掉了家里用了多年的老路由器，换上了智能产品，并在每天上班间隙打开手机，远程看看家里网速或下个电影，乐此不疲。

当初极路由的小方盒子颜值很高

智能路由器百花齐放的年代，对极路由来说并不是好事，虽然在2015年，极路由就获得过纪源资本和创新工场千万美元投资，但面对用软件打法玩硬件、敢不挣钱甚至赔本赚吆喝的大厂商们，极路由这艘小船很快就显出疲态。

极路由拿到了千万美元投资

“翻墙”、去广告等在小圈子里玩得转的功能不能摆上台面，智能化的想法很快被学走，甚至做得更好，小米最初也曾打算将路由器当做智能家居的核心。

留给极路由讲故事的空间不多了。

极路由的平庸时刻

就像上面讲到的，小米、360、联想等大公司的入局，让极路由的情况变得危险。大公司凭借在互联网领域多年的积累，很快找到了智能路由器的切入点，开始围绕路由器布局，试图通过这一产品占领家庭互联网。其中最具代表的就是小米公司。小米把路由器作为联网的枢纽，将手机、盒子、电视等产品通过路由器联系在一起。

而对于专注做路由产品，缺乏其他产品形态的极路由来说，想在这些大公司的围堵下突围，实在是困难重重。

当时颇具代表的小米路由器

路由器市场和智能手机不同，产品更新换代的速度不快。一般情况下，家庭购买一款路由器是奔着一直使用，直到坏了为止的。市场的大环境决定了极路由想靠单一品类壮大，本身就很有难度。

在这样的情况下，极路由还做了一件让老用户从“粉”转“黑”的事。极路由在发布第二代产品前，推出了一次半价销售活动，以99元的价格售卖一代产品，这让许多通过原价199元甚至269元购买的用户心理产生了变化。而当二代产品推出后，不仅价格降至了169元，还顺带着推出了一代产品的升级版，依然定价99元。这样一来，老用户心里更加不平衡，开始在论坛发起要求退货的投票。

想走低价，又用错了营销手段，这对极路由的口碑造成了很大影响。而后的几款产品同样没能给极路由带来好的口碑，“连网不稳定”、“经常掉线”等问题成为极路由最大诟病。

有一段时间极路由经常出现问题

未能在产品和价格上发力的极路由逐渐迷失了方向，半只脚跨入到时尚圈。极路由曾与#BBF、MLGB时尚品牌联合推出过小熊路由。这款路由器除了拥有时尚的外观，产品本身并没有太多创新，而由于和时尚界搭上边，价格也着实不菲。这些都让这家公司不再像当年那个极具极客精神的路由器品牌，而逐渐在营销的道路上越走越远。

极路由曾推出的“时尚版”路由器

市场、营销、产品都给极路由带来了困扰，最终导致这家以智能路由器开创者身份亮相的公司在行业里逐渐平庸。

P2P这条不归路

不过，极路由并未放弃。就像王楚云在公开信中说的，创始人经过借钱抵押房子保住了极路由品牌，同时对公司战略进行了调整。只不过这一次的调整却将极路由彻底推向了崩溃的边缘。

2017年底，伴随着区块链的浪潮，极路由推出了一款号称是“全球首台区块链路由器”极X。用户在购买该路由器后可以通过申请区块链钱包获取收益，同时官方还宣布了“极X计划”，预计将200万在线路由器升级为区块链路由器，让老用户享受所谓区块链技术的红利。

极路由推出的区块链路由器海报

与此同时，极路由推出0元购活动，购买499元的B70路由器就能得到一个CF码，然后在i财富平台投资7000元（100天）货15000元（45天），就能获得499元购机款以及投资本息。

此时的极路由跟斐讯一样，在最关键的时候没把精力放在自己最根基的产品上，而是试图走一条来钱更快的捷径。

正是这样的想法让极路由走上了一条不归路。极路由的合作方i财富出现问题后，许多用户要求退款，向极路由追讨资金，而受到“0元购”的影响，京东也下架了金融类产品和区块链产品，这其中就包括极路由的极X。

在核心销售渠道受阻，资金流断裂，外债累累的情况下，极路由——这家智能路由器的开创者最终没能逃出P2P的魔咒。（晓光 苏航）