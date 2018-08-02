从11万到4000万三摄 手机拍照技术的18年

关于手机摄像头的各种第一了解一下

随着2010年3G网络技术的到来，智能手机这个词开始被大家广泛的宣传，那时候的我们已经不再满足于手机只用来打电话、收发短信，例如拍照、游戏等等方面都开始流行。

不过要是说起手机拍照来，这个时间可能还得在2010年这个时间点倒退10年之久。也就是说，第一款真正意义的拍照手机自发布至今已经有18年之久了，从当年的11万手机像素一颗摄像头到如今的4000万徕卡三摄，其中饱含了广大用户不熟知的故事，今天就来带大家回顾一下。

第一款内置摄像头的手机

不管你是否承认，夏普J-SH04可以说是拍照手机的“祖宗”，因为这是全球首款内置摄像头的智能手机，采用了11万像素CCD摄像头，可以称其为“最适合拍龙、拍外星人”的手机。

第一款达到千万级像素的手机

现阶段提起手机拍照，大家都会对三星竖起大拇指，因为其拍照表现确实十分优异，这是为何你知道吗？因为早在2006年，三星就开始对于手机拍照功能的布局，曾发布了第一款像素达到1000万的手机，并具备3倍的光学变焦，5倍的数码变焦等功能。

手机拍照开始逐渐的成为主流

iPhone 4这款手机相信大家都不会陌生，当年发售之际的苹果专卖店门口疯狂的人群至今都记忆犹新。它并没有为我们带来特别大的摄像头设计，但是，得益于iSight传感器加持，为我们呈现出了一个非常良好的拍照效果，也是从iPhone 4时代开始，大家逐渐的爱上了手机拍照，并且形成了一个随手拍照的习惯。

第一款双摄像头手机

如今的我们对于双摄手机早已经是习以为常，甚至当我们在购机的时候，没有双摄像头的手机甚至都不会考虑，不过若是论起来，最早的双摄手机应该是2011年的LG P925。其本身配置没有什么出彩的，但是后置双500万摄像头在当时确实引发了不小的轰动，可以通过偏振技术拍出类3D效果的照片。

全球首款前置双摄手机

2015年9月，联想就发布了全球首款前置双摄手机——联想Vibe S1。它搭载了一枚800万像素和一枚200万像素的前置镜头，其中200万像素的摄像头用来记录景深信息以实现强烈的背景虚化效果。

当然了，类似的第一还有很多，这里就不跟大家一一介绍了，我也是为大家找了几款比较偏冷门的手机产品，希望能为大家科普一点我们平时看不到的知识点。

那些傍过大腿的厂商和手机你知道吗

众所周知，跨界合作产物从来都不是什么新鲜的话题，现阶段一些手机厂商总是喜欢喝各种跑车合作，当然了，成功的跨界能将两个不同的品牌属性有效整合起来，进而实现1+1>2的效果。不过若是说起手机厂商们的成功跨界，跑车元素自然是当下热门，但是若说起真的提高手机素质的还得是拍照领域。

和卡尔蔡司合作的诺基亚

提起诺基亚来相信在做的各位绝对不会陌生，曾经手机市场的绝对霸主企业，虽然后续发生了些许不愉快的事，但是不可否认的是，诺基亚和蔡司合作推出的手机摄像功能是相当喜人的，细算起来，早在2004年年底，诺基亚便已经和卡尔蔡司签订合作协议，并于2005年年初发布首款搭载蔡司认证镜头的手机诺基亚N90。

和施耐德合作的OPPO

熟知手机市场的朋友们对于这款OPPO N3绝对不会陌生，当年一经推出的时候成为了全民热议的手机产品之一，其强悍的拍照素质是不少爱美人士所追求的，值得一提的是，OPPO N3搭载的镜头就是和德国三大镜头制造商之一的施耐德合作所生产的。

和施耐德合作过的厂商还有不少，比如黑莓，比如三星等等（三星和施耐德合作并没有在手机摄像头方面做突破）。

和徕卡合作的华为

可以说当下华为和徕卡的合作是手机厂商中最成功的，最起码在现今这个时代是这样的。相信这点大家可以从搭载后置徕卡三摄的华为P20 Pro身上看出来，优秀的拍照能力直接登顶了相机测评机构DxO的榜首，这是非常值得骄傲的。

和哈苏合作的Moto

华为和徕卡的碰撞，让手机有了德味儿。Moto联合哈苏则将哈苏一贯的高品质带给了手机摄影。就像看到哈苏拍摄的首张人类登月照一般，Moto和哈苏的合作能够让用户拍摄的每一张照片都有神奇的独特韵味。

相比于手机厂商和跑车厂商合作，我个人是更希望能够看到更多的手机+相机厂商这样的合作模式，前者可能会为我们带来视觉效果上的享受，但是后者才是真正的能够提升手机使用体验的，大家觉得呢？

为了提高拍照素质它们都豁出去了

前边我为大家简单的介绍了手机拍照发展史的各种第一和那些“傍过大腿”的厂商，接下来咱们就来一起看看这几年我们见到过的那些较为“奇葩”的手机摄像头设计。

搭载4100万像素的诺基亚lumia 1020

其实这款诺基亚lumia 1020外形上算不上奇葩，但是诺基亚为其单独设计了一款拍照手柄，这就使得诺基亚lumia 1020无线接近了卡片相机的外形，再加上高达4100万像素的镜头，这在当时的手机市场中绝对可以说是无人不知无人不晓的。

翻转镜头设计的OPPO N1

虽然OPPO N1也不是首款支持摄像头旋转的机型，但是其可以说是第一个采用摄像头可旋转的安卓手机。当年的表现也是相当亮眼的，翻转式摄像头不仅能够节省机身空间，最为重要的是这在大家进行拍照的时候会方便不少。

同样是翻转摄像头的荣耀7i

这种翻转式摄像头的优势绝对是不容小觑的，尽管以现在的眼光看上去确实显得“奇葩”很多，但是翻看之前的网友评论，大家对于出其不意的设计还是十分看好的。

更像是相机的三星Galaxy S4 zoom

提到了近几年的“奇葩”镜头设计当然少不了三星Galaxy S4 zoom，与其说它是一部手机，我更喜欢称它为卡片相机三星Galaxy S4 zoom，这个镜头设计太直接了，搭载了1/2.3寸1600万像素的背照式传感器以及一个10倍光学变焦的镜头，改革的可谓是十分彻底。

当然了，进入2018年之后，我们同样看到了许多优秀的手机镜头设计，比如华为P20 Pro、OPPO Find X等等。其实这样做就是为了让用户体验到更强悍的拍照素质，关于创新方面以前肯定都是苹果走在最前面，不过由近几年的镜头发展来看整个手机市场，无疑是国产厂商更加优秀。

未来手机拍照是AI的天下

除了硬件上的提升外，拍照功能搭配软件辅助已经不是什么新鲜事了，双摄方案下的虚化算法算是先行军，而后像华为的夜景降噪、AR萌表情以及各种美颜算法，都是基于软件层面对手机摄影的更深入探讨，这些功能不单能弥补手机摄影的不足，也能提高消费者的可玩性。

华为P20 Pro

荣耀10

我觉得现在在手机拍照的软件层面走的最远的应该是华为和荣耀了，得益于海思麒麟970的加持，这是全球首个集成独立AI人工智能专用NPU神经网络处理单元的移动芯片，其人工智能AI能力不是一般手机能够媲美的。

以华为P20 Pro为例，在拍照体验中，搭载麒麟970的华为P20 Pro可以智能识别超过500个场景，覆盖19大类。 美食、植物、萌宠等多种场景，一秒钟就可以识别出来，并根据场景变化自动调节拍照参数，达到最优的拍摄效果，真正让“拍照萌新”也能即拍即得，秒变摄影大师——4999元华为P20 Pro购买直达

美图T9

当然了，除了华为手机之外，还有一家手机厂商同样在不遗余力的在摄像头的软件优化方面下大工夫，可能广大直男对这款手机并不熟悉，但是爱美的姑娘们绝对是首选，它的名字叫做美图T9。

近几年，专注于在手机摄像头方面下功夫的手机厂商其实并没有几个，但是美图绝对是其中的佼佼者，自打第一代美图手机发布以来，美图就是主打自拍、美拍、前置双摄、后置电影级拍照等等优秀技术的佼佼者。

前不久在美图T9的发布会上，美图宣布了旗下人工智能技术的新进展。为了得到更优质的美化效果，美图T9引入了云端处理技术，并且在服务器端首次采用FPGA芯片加速，使云处理提速30倍。

除此之外，美图将推出自研的MT-AI图像处理芯片，从源头解决手机硬件带来的限制问题。MT-AI芯片能够加快图片美化的速度，提升研发团队的效率，实现很多之前无法实现的畅想，在不久的将来，美图手机甚至可以做到真正地超越昂贵单反——3399元美图T9购买直达

总结：

从18年的手机拍照发展来看，未来想要在镜头方面更近一步几乎是不可能的，唯有将软件层次进行深层次的优化和进一步的创新才是出路。关于这点，无疑是以华为、美图等手机厂商走在了行业的领先层次，这点不管你承认也好不承认也罢就是一个事实。总之不管怎么说，前18年可能是国外手机的创新阶段，相信未来，我们的国产手机在拍照方面会完成一个弯道大超车，一起期待吧。