OPPO Find X测评：非凡在握，方寸间探索未来

近年，手机市场深受产品同质化的困扰。虽然新机不断迭代上市，但能给大众留下深刻印象，在技术和颜值方面取得突破的可谓少之又少。不过，却有这么一个系列始终代表着对手机未来发展的深度思考，并在业界享有盛名，它就是OPPO Find系列。时隔四年OPPO在Find系列上交出了最新的答卷——Find X，它的面世意味着OPPO已经攻克全面屏技术，也是OPPO对科技与艺术之美的不断探索。日前，OPPO Find X已强势开售，我们有幸第一时间拿到这款注定撼动2018年手机市场的旗舰之作，马上和大家一起开箱体验！

超凡一体 手机外观极致惊艳

Find X早前在国内外发布会的亮相，已经让大众对手机之美做出重新定义。但笔者拿到真机的瞬间，还是感到万分惊艳，震撼于Find X完美的颜值。一眼看上去Find X仿佛不是手机而是一件精雕细琢的艺术品。正如OPPO所说的，“美高于一切，科技只有在被需要的时候出现。” 我们不难看出OPPO Find X的正面和反面没有任何的开孔，整机浑然一体，相当高能。由于运用大量的曲线设计，握在手上感觉圆润舒适，轻盈自在。在配色上，有高冷独立的冰珀蓝，也有热情魅惑的波尔多红，个性表达的意味强烈，并且背部从边缘到中间一个颜色渐变的过度，放在阳光下更会折射出宝石般的光芒，令人瞩目。不得不说光从外观上OPPO Find X就已经把笔者给打动了。

带感全面屏 史无前例的屏占比

Find X以93.8%的屏占比笑傲群雄，这也是OPPO对Find X的宣传重点。的确，一上手Find X很难忽视这个史无前例的屏占比，我们看到的屏幕就是整台手机。Find X的屏幕也很有故事，OPPO Find X是全球首款并未采用异形全面屏，但又同时实现3D结构光人脸识别的智能手机，说得上是鱼与熊掌兼得。此外，OPPO通过双轨潜望结构设计，高成本的三星曲面柔性OLED屏幕以及COP封装工艺，颠覆业界的常识与思维带来高达93.8%的屏占比——上边宽度仅1.9mm，两侧边框宽度仅1.65mm，下巴宽度仅3.4mm，在实际的体验中更能感受饱满的全面屏设计。观察仔细的笔者发现一个细节，除了曲面柔性屏特有的3D弧度之外，OPPO在屏幕边缘又增加了2.5D的处理，也就是3D+2.5D多弧度叠加，相信正是这个巧妙的设计造就了Find X出众的手感，一点也不硌手，拿起来就不舍得再放下。

技术创新 抢眼的双轨潜望结构

前面所提到的双轨潜望结构可谓是OPPO Find X的大招， OPPO为了让Find X看起更整体更一体化，并解决饱受诟病的“刘海设计”，而采用这种创新的黑科技。Find X将前置摄像头与后置摄像头藏在了可升降的高精度模块上，当Find X的前置或后置摄像头在启用的时候便会自动升降，这就是双轨潜望结构的原理和功能。双轨潜望结构的一升一降在笔者的脑海里留下了深深的印记，拿到真机当然也体验了一把，可以说这个设计的升降速度非常迅速，并在按下电源键的那一刻就会完成面部解锁，对于摄影爱好者想拍即拍，拿起即用的需求完全能够满足。双轨潜望结构还可以手动关合过把手瘾，无需担心会玩坏手机。因为据OPPO官方的测试，双轨潜望结构反复拉伸可以超过三十万次。

此外，Find X不采用传统的指纹识别，改而用3D结构光技术取而代之。转变之后的实际情况是完成解锁的时间极短，误识率仅百万分之一，安全性是指纹识别的20倍，笔者再也不用担心手汗太多无法解锁的问题了。

全方位智能 大片感和好系统兼得

OPPO Find X搭载1600W+2000W像素的后置摄像头与2500像素的前置摄像头，支持AI人像模式以及AI智慧美颜，画面纯净度极高，色彩偏差小，能够保留足够丰富的画面细节，Find X后置采用AI智能双摄，能智能识别21个独立场景，800个场景组合，并针对各个场景进行专属优化，更搭配了OIS光学防抖，微小抖动不用怕，拍人、拍景，我也是个专业的摄影师了。对于很多人关心的自拍方面，笔者也进行了亲身测试，OPPO Find X借助于3D结构光技术，利用摄像头构建3D立体模型，AI智能分析脸型和五官能够拍出专属的3D深度美颜照片，整体立体而又自然。加上前置摄像头的3HDR逆光自拍，再也不用为了一张好看的自拍拍上一两个小时了，绝对是自拍党的福音。

OPPO Find X在手机设计上的颠覆，我们不由想到，老一套的安卓系统操作能完美的适应吗？通过实际体验可以给大众一个答案，OPPO Find X搭载ColorOS 5.1系统，基于Android 8.1，采用的是全新的交互方式——全面屏手势操作，不得不说这是符合手机潮流的举措，从左边上滑是返回、返回桌面这则是从中间向上滑动，而在向上滑动的过程中停顿则是调出多任务的界面。在操作中明显让人感觉到，手机原来可以如此简单。也看得出OPPO Find X在这方面下了不少的功夫，

在系统优化上，OPPO Find X得益于AI预载模式，应用的启动速度提升了44%，跟手感提升了一个档次。除此之外，ColorOS 5.1还提供“智能负一屏”、“智能驾驶模式”等AI智能应用，为我们的日常生活提供了诸多的便利。

一路体验下来，Find X多项黑科技的实际操作让笔者感到了久违的惊喜，也真切体会了未来在握的感觉，OPPO Find X不愧是2018年手机市场上的一枚重磅炸弹。搭载高通骁龙845处理器，8GBRAM+256GBROM、无“刘海”的全面屏、创新的双轨潜望结构、3D技术的人脸识别等等都让它吸引了非常多的关注和眼球，四年磨一剑，OPPO Find X如期而至，开创性不仅在于领跑全行业的93.8%屏占比、更在于它是OPPO对自身的突破，甚至乎给手机行业带来了翻天覆地的变化与新的发展方向。正如OPPO 赋予Find X的称号“未来旗舰”，Find X确实有足够的实力让我们展望手机行业的未来和告诉用户，这四年的等待是值得的。