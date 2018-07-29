是噱头还是真的有用？实测手机HDR显示的意义

本文来自太平洋电脑网

自从手机替代了电视，成为家庭的娱乐中心后，人们一直想要给它添加更多优质的视频或者音频体验，手机HDR显示就是在这种环境下诞生的。

HDR是高动态范围的意思，大家对手机拍照的HDR还算比较了解，这是一种能增强照片的动态范围表现的技术，简单理解就是让你能看清暗部细节的同时，亮部也不会因此过曝，是一个很实用的软件后期技术。手机HDR显示技术则是指手机屏幕能直接显示高动态范围的画面，直接从硬件上实现该功能，让画面具有更丰富的颜色与层次感，提高了对比度，更接近人眼能看到的画面。

HDR显示的技术流派

就像世间的技术一般，在HDR显示上也拥有多种技术流派，其中最为出名的就是HDR10和杜比视界了。按照相关标准最基本的规定，显示屏幕必须要支持显示10Bit以上的色彩深度，达到BT.2020以上的色彩空间，并且屏幕峰值亮度的水平能够达到越高越好，目前最顶级的电视亮度能够到达10000尼特，这样才能发挥出HDR真正的高水平画面表现。

这其中HDR10是一个基本标准，由于其本身开放免费的特征，没有相关认证流程，同时也能实现比以往更好更丰富的视觉画面，所以得到了众多厂商的支持，并且成为了4K UHD蓝光视频的标准HDR格式之一，总而言之就是，片源问题是不用担心了。当然，HDR10也有自身不完美的地方，由于其使用的是静态HDR元数据，也就是一整部电影都会使用同样的HDR显示模式，造成有的时候显示效果并不够细腻，这也是HDR10+所重点解决的问题。

杜比视界则是另一个耳熟能详的HDR标准，相较于HDR10的标准，杜比视界标准要求支持高达12Bit的色彩空间，最低要求显示对比度达到20万：1，峰值亮度至少在1000尼特以上，由于使用的是动态HDR元数据，能够记录每一帧的真实HDR信息，得到的色彩以及画面表现在理论上要比HDR10要好不少。但是由于需要通过杜比实验室的严苛认证，并缴纳一笔授权费用，所以在市场上的推广相较于HDR10来说略逊一筹。

HDR显示在手机上的表现

随着手机同质化的日趋严重，众多手机厂商急于在功能上下功夫，除了硬件配置之外，在屏幕上的斗争也十分精彩。SONY可谓是非常热衷于在屏幕技术方面下功夫，不仅夺得全球首款4K屏幕手机的荣誉，更在去年的XZ Premium上加入了HDR10的支持，同时支持显示HDR内容的手机有华为Mate 10系列、MI 8、iPhone 8系列与iPhone X、LG G6等，其中iPhone系列与LG G6更是同时支持了杜比视界这一个相较更优秀的标准。

可能有些人认为，这只不过是手机厂商另外一个噱头罢了，并没有实际意义，所以今天我们就来实测一下，在网上下载了一段4K的HDR视频，就是想要探究相较于没采用HDR显示的手机来说，拥有HDR显示能力的手机到底有多大的意义。

正式开始测试的时候，我们就发现了问题，由于国内特殊的情况，想要直接体验流式传输的HDR视频有一定的难度，只能够从网上下载一些HDR影片测试片段进行实际的测试，主要对比在肉眼观察下，HDR显示的效果是否真如广告宣称的那样强大。

测试手机：SONYXZ Premium（支持HDR显示）、乐视Pro 3（不支持HDR显示）

测试片段：解析力为4K视频，色彩空间BT.2020，HDR10格式

首先是一段来自LG的4K HDR10格式视频，两台手机均手动调节至最高亮度当进入到正式播放的瞬间，我们就发现，很多东西光听是感受不出来那震撼，只有现场实测看到了，你才发现原来还有这么厉害的技术。

第一个花瓣的场景，支持HDR显示的手机在这个视频中显示出了超高的画面对比度，不管是花瓣暗部的纹理，还是远处明亮的水珠，都能够很好的展现出来，同时颜色明亮，色彩浓郁，这也就是4K HDR视频的魅力了吧。反观这款不支持HDR显示的手机，虽然因为测试视频而展现出不错的颜色深度，但是一对比问题就暴露出来了，暗部细节几乎全部丢失，高光地方也是过曝，展现效果非常明显。

第二第三个场景也是同样的情况，支持HDR显示的手机能够轻松展现HDR画面的极致体验，室内建筑和室外建筑暗部亮部的细节都非常清晰，天空的颜色也更为真实，对比度非常高，而不支持HDR显示的手机颜色却容易出现一片黑或者一片白的情况，对比于支持HDR显示的手机差别不止一点半点的。

HDR的发展还得看片源

对于本篇文章所探讨的内容，HDR显示确实能够带来更震撼的视觉效果，能真实还原出景物原有的明亮感觉，不会跟以前那样出现一片惨白或者黑了一大片的现象，从这个方面来说，HDR显示有其存在的必要性。

不过我们也看到，目前支持HDR显示的视频软件在国内太少，国外的视频网站如YouTube、Netflix、Hulu或者亚马逊等都支持相当多的HDR10视频资源，甚至有些支持了杜比视界这种效果更好的HDR显示技术，在片源得来源上已经少了一大块，如果只是观看普通的SDR内容并不会有很明显的差别，所以现阶段在国内想要在手机上观看HDR内容，需要自行下载相关资源，显得不那么方便。

最后的结论就是，HDR显示在拥有HDR片源的时候，能够带给你更为完美的视觉体验，但是由于片源的束缚，可能在一两年内都无法直接从流媒体平台上方便获取HDR内容，所以假如你是个4K HDR的爱好者，可以尝试选购拥有HDR显示技术的手机，但是如果你并不在乎这方面的体验或者认为获取片源麻烦，那目前来说还是建议等待内容资源成熟了再去购买。