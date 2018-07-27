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2018款MacBook Pro评测：能跟工作站较劲的笔记本

2018年07月27日12:43  新浪数码   收藏本文     
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　　图文/晓光 视频/中奇 苏航

　　两周前的某个周四晚上，苹果公司毫无预兆地更新了一下自己官网，2018年新款MacBook Pro就这么发布了。

2018款新MacBook Pro2018款新MacBook Pro

　　这并非他们第一次这么干。在之前，Mac系列电脑也有过多次升级核心配置（俗称换CPU），但外观屏幕等其他配置均未变化的更新。相比之下，这次更新升级不止换了CPU，还有True Tone原彩显示，T2芯片等新功能加入。这升级类似从iPhone 6到6s，外观没什么变化，但内部已经是两款产品。

　　外观对比没变化

　　像汽车行业一样，笔记本厂商也大多是3-4年才来次大更新；中间基本都是每年跟着英特尔的节奏换处理器小幅更新，外观不变。

　　苹果也遵循这个节奏。我们往前倒，上一代Retina屏MacBook Pro定型于2012年6月，用到2016年才换了模具。所以这代新MacBook Pro没更换模具也是意料之中的事（我自己甚至觉得如果不是为了Touch Bar，苹果在16年也不会换模具……）。

第一款Retina屏MacBook Pro发布会2012年六月开发者大会上第一款Retina屏MacBook Pro发布会2012年六月开发者大会上

　　既然外观没变，也就仍有很多人纠结边框宽窄问题，好在MacBook优秀的工艺为它挣回了很多分，这颇像以前iPhone 4时代的情形：很多安卓手机都号称在某一方面超过了iPhone，但总体比较下来，还是差了一筹。

新MacBook Pro外观对比去年没变化新MacBook Pro外观对比去年没变化
仍是左右个各两个USB-C接口仍是左右个各两个USB-C接口

　　既然外观没变化，我们手上这台机器外观可说的并不多：不再发光的抛光金属logo，一体化的金属转轴，屏幕下方“MacBook”字样都跟去年一样。具体可以看这段视频

　　屏幕借鉴iPhone，加了个新技能

　　这届15寸MacBook Pro的屏幕分辨率依旧2800x1880像素，这也是从12年首款Retina屏MacBook Pro就确定的标准，到现在未变过。苹果这几年不断强化这块屏幕，6年过去了，它依旧鲜艳细腻，依旧是行业标准。

这快屏幕仍是笔记本行业的标准这快屏幕仍是笔记本行业的标准

　　今年苹果给屏幕加上的是True Tone原彩显示功能。这其实是一种软硬件结合的色温调整方式，最早出现在9.7英寸iPad Pro上，之后延展到10.5寸iPad，以及iPhone X，它利用屏幕边缘的感应器收集环境光线，调节屏幕的色温。

　　原彩显示并非第一眼美女，两年前我自己用iPad Pro时候其实一直是关闭状态，直到iPhone X时候才习惯了，到现在反倒觉得蓝色的屏幕颜色不习惯了。

原彩显示最初用在iPad Pro上面原彩显示最初用在iPad Pro上面

　　这功能是为呵护一般用户，而不是给设计者用的。MacBook Pro那块屏幕出厂就已经足够好，开了原彩显示，反倒会让专业设计师感觉色彩不准确。苹果大力推广原彩显示，显然是希望用户在台灯下阅读或户外强光下使用，都能让眼睛更舒适。

开机设置界面让用户自己感受关闭原彩显示的感觉。关（左）和开（右）的对比开机设置界面让用户自己感受关闭原彩显示的感觉。关（左）和开（右）的对比

　　第一次开机进入系统时候，苹果就设置了这么一个界面，点一下能看到没有原彩显示的屏幕是啥样。也就是说，原彩显示是默认开启的，可见苹果推广这功能的决心。

　　至于摄影师或设计师们，这项可以手动关掉。当然，未来苹果如果能设计一种智能化的自动模式会更好，比如打开PhotoShop之类的软件，原彩显示功能自动关闭。

　　一个需要注意的事是，原彩显示可以拓展到外界显示屏上，但笔记本上盖不能合上，否则传感器收不到周围光线自然没法True Tone了。

　　“嘿 Siri“来了

　　十年前苹果抓住了一次手机上的交互革命，已经称霸手机行业十年；在电脑这边，他们同样的想发动一场交互革命，外在代表是TouchBar，内在则是Siri。

　　TouchBar在这代上没啥可说的，因为硬件和功能本身没什么变化，TouchBar生态还走在半路上；Siri则是iOS已经验证完成的轻车熟路，因为Apple T2芯片加入，它也支持语音唤醒了，从旧款的“动手”变成了“动嘴”。

TouchBar如故TouchBar如故

　　同样是从开机步骤苹果就引导用户启用Siri，在录制时候就能感觉它跟iPhone用途不一样：都是“帮我打开文件夹”这种。

“嘿 Siri”唤醒电脑成为现实“嘿 Siri”唤醒电脑成为现实

　　这意味着苹果希望用语音帮人们减少点手上的操作——嗯，我知道你们要说TNT了。

　　但苹果没把希望值定那么高，至少目前为止，电脑上的Siri能帮人完成的，还是一些步骤复杂、语义明确的功能，比如：

用Siri找“昨天的视频文件”，它能理解“昨天”+“视频文件”的意思用Siri找“昨天的视频文件”，它能理解“昨天”+“视频文件”的意思
或者添加个备忘录或者添加个备忘录

　　整体试下来它的反应算是很灵敏的，我最常用的是正在编写个东西，喊Siri“帮我搜一张乔布斯的图片”或“今天新浪股价”这种。　　

　　当然要通过语音助手提升效率，除了技术问题，还需要克服两个现实问题：

　　1 环境：在办公室里，跟Siri说话并不需要大声喊——不会特尴尬。如果你在家办公那是最好，如果你的办公室都是干活时鸦雀无声，那当我没说；

　　2 习惯：99%的人习惯用自己双手按键盘鼠标，而不是手嘴并用。实际用熟了，类似“帮我找一张7月23日在上海拍的照片”，远比鼠标点四五下效率高（主要是可以手嘴并行工作）。这是种很简单的键盘+语音交互，交给Siri问题不大，人们对TNT失望，大概就是因为老罗把期待拉得过高了。

　　正面刚工作站的笔记本

　　这代最关键的升级就是配上了第八代酷睿处理器，15寸版本有i7和i9可选，速度最高可达2.9 GHz，Turbo Boost 最高可达4.8GHz，最高可扩展32GB DDR4内存。就是我们手中这台评测机，15寸版本，2.9GHz主频的i9处理器+32GB RAM+2TB固态硬盘，还有AMD出品的Radeon Pro 560X显卡。

　　如果你看上面这堆字觉得晕，记住这句简单的就好：这台机器除了硬盘不是4TB版，其他各方面都已经是今年顶级水准。

　　也是有史以来最强悍的MacBook笔记本。

　　在评测它的处理器性能时候，我们使用的是Geekbench 4跑分，单核得分5600分上下，多核将近24000多分。

不服跑个分不服跑个分

　　这个得分是啥水准呢？ 苹果官方说它的性能比上代提升了70%，我们觉得跟笔记本类，已经体现不出它的强大（和身价），来看一下这两张图：

Geekbench网站单核5000分以上榜单，新MacBook Pro列第二（我们测试可以到5630分，跟第一非常近了）Geekbench网站单核5000分以上榜单，新MacBook Pro列第二（我们测试可以到5630分，跟第一非常近了）
在Mac类榜单，新MacBook Pro是Geekbench多核20000分俱乐部；唯一的笔记本产品在Mac类榜单，新MacBook Pro是Geekbench多核20000分俱乐部；唯一的笔记本产品

　　先说前提，我们手里这台机器跑分时候没有插电源纯靠电池供电，也没放在散热风扇上。

　　在Geekbench网站上的Mac电脑中，新MacBook Pro单核得分已极其接近27寸iMac；多核得分榜虽然排名不那么靠前，但能跟它较劲的都是采用至强处理器的工作站或高性能台机，对手是220V供电的，而我们这台新MacBook Pro在跑分的时候，始终是电池供电。

　　也就是说，苹果造了一台笔记本，它的性能可以跟自己的顶级工作站拼一下。

　　关于处理器，有个小插曲是关于macOS 10.13.6的升级，我们这款产品第二天，苹果就来了一次升级，解决了机身发热后变慢的问题，

　　“在对许多工作负载进行了广泛的性能测试后，我们已经认定这款固件缺少了一个数位钥，影响到了温度管理系统，并可能导致新款MacBook Pro的时钟频率在严重热负载的情况下降低。今天发布的macOS High Sierra 10.13.6补充更新包含了修复这个bug的内容，建议用户安装。我们向遭遇了新系统性能表现不理想问题的任何用户表示抱歉。如我们网站上的性能测试结果所示，新款15英寸版MacBook Pro的速度最高将可提高70%，配备Touch Bar触控条的13英寸版MacBook Pro则可最高提速一倍。”

　　苹果这段发给CNBC的文字没具体讲他们是怎么解决的，但从文字看问题其实就是发热CPU降频了。我们猜，最初的系统固件没有调到最优，导致发热后风扇响应不积极，处理器降频慢了。

　　在更新固件后，能看两者差别，在同时转码一个4K视频的时候，温度曲线更平稳一点。

用新固件前后主频和温度曲线对比用新固件前后主频和温度曲线对比

　　除了CPU，另一处明显提升是固态硬盘，17款的硬盘写入1800，读取2600MB/s，当时已经觉得很快；到了今年，苹果又升了一档，写入2800，读取3000MB/s以上。

AJA测试硬盘速度（2880*1620分辨率， 4GB文件测试）AJA测试硬盘速度（2880*1620分辨率， 4GB文件测试）

　　读取写入提升带来的直观好处是软件秒开，但对新MacBook Pro来说，绝不只是为了这个。作为一台高端生产力工具，它的目标用户就是摄影师，开发者，视频剪辑师等，在处理照片/3D素材/视频素材等内容时候，这个读取写入速度本身就能带来很大优势。

　　最后，说两句新键盘

　　前两个月蝶式键盘出问题的不少，以至于苹果在美国被用户集体诉讼。最终，苹果出台免费维修方案，这件事算告一段落。

　　在新MacBook Pro上，苹果带来了第三代蝶式键盘，他们给键盘下放了层硅胶膜，阻挡灰尘进入，根据外媒之前的验证，灰尘确实是进不到键盘结构里了。

第三代蝶式键盘，手感软了一些第三代蝶式键盘，手感软了一些
荧光粉吹落测试，没有进入键盘内部荧光粉吹落测试，没有进入键盘内部

　　键盘敲击声也因为这层膜小了一些。对比之前，键程感觉不到变化，直观感觉是软了一点，不再有以前噼里啪啦的清脆感。

　　关于这键盘好不好用的问题，这个讨论也是无解的。既要全金属机身、又要保证续航、还要轻薄，只能从键程上挤空间，我们或许可以安慰自己，至少这次键盘耐用度提升了。

　　除了硬件本身，其实macOS Mojave系统也带来了很多有趣功能，我自己最喜欢的，是手机跟电脑之间的协作能力进一步提升了，比如手机拍完图直接进电脑里，

手机跟电脑之间的协作能力进一步提升手机跟电脑之间的协作能力进一步提升

　　相对硬件，这才是苹果真正的护城河，短期内竞争对手无法学走。

　　关于新系统，其实我们之前写过一篇测试版体验，可以看这里：《macOS Mojave上手：11个升级MacBook进入新章节》

　　总结：工作站塞进笔记本里

　　在笔记本领域，还未出现手机阵营那样iOS和Android两大寡头的情形。但这几年，这种形态已经出现苗头，尤其在一线城市，越来越多的会议室里出现Mac的身影，跟几年前Windows统一江山形成鲜明对比，iPhone正是这状态的催化剂。

　　但就性能的提升来说，新MacBook Pro物有所值。尤其15寸版，能把自家台机按在地上摩擦，完事还能装包里带走。它的最大魅力正在于此，既有便携性，又有强大的性能。

2018款新MacBook Pro2018款新MacBook Pro

　　但同时也不可否认，新MacBook Pro系列是昂贵的产品，即便是13寸款，起跳价也到了1.4万元。

　　所以它的用户注定是那群高端用户，就像我们在之前写iMac Pro时候谈到的：“买这台机器的人，接两个单子就能把机器钱挣回来”。对这群人来说，新MacBook Pro是个顺手好用且好看的工具、而不只是个买完供起来的工艺品。只有这样，才能真正体现它的价值。

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文章关键词： 苹果MacBook工作站

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