2018款MacBook Pro评测：能跟工作站较劲的笔记本

图文/晓光 视频/中奇 苏航

两周前的某个周四晚上，苹果公司毫无预兆地更新了一下自己官网，2018年新款MacBook Pro就这么发布了。

2018款新MacBook Pro

这并非他们第一次这么干。在之前，Mac系列电脑也有过多次升级核心配置（俗称换CPU），但外观屏幕等其他配置均未变化的更新。相比之下，这次更新升级不止换了CPU，还有True Tone原彩显示，T2芯片等新功能加入。这升级类似从iPhone 6到6s，外观没什么变化，但内部已经是两款产品。

外观对比没变化

像汽车行业一样，笔记本厂商也大多是3-4年才来次大更新；中间基本都是每年跟着英特尔的节奏换处理器小幅更新，外观不变。

苹果也遵循这个节奏。我们往前倒，上一代Retina屏MacBook Pro定型于2012年6月，用到2016年才换了模具。所以这代新MacBook Pro没更换模具也是意料之中的事（我自己甚至觉得如果不是为了Touch Bar，苹果在16年也不会换模具……）。

第一款Retina屏MacBook Pro发布会2012年六月开发者大会上

既然外观没变，也就仍有很多人纠结边框宽窄问题，好在MacBook优秀的工艺为它挣回了很多分，这颇像以前iPhone 4时代的情形：很多安卓手机都号称在某一方面超过了iPhone，但总体比较下来，还是差了一筹。

新MacBook Pro外观对比去年没变化

仍是左右个各两个USB-C接口

既然外观没变化，我们手上这台机器外观可说的并不多：不再发光的抛光金属logo，一体化的金属转轴，屏幕下方“MacBook”字样都跟去年一样。具体可以看这段视频：

屏幕借鉴iPhone，加了个新技能

这届15寸MacBook Pro的屏幕分辨率依旧2800x1880像素，这也是从12年首款Retina屏MacBook Pro就确定的标准，到现在未变过。苹果这几年不断强化这块屏幕，6年过去了，它依旧鲜艳细腻，依旧是行业标准。

这快屏幕仍是笔记本行业的标准

今年苹果给屏幕加上的是True Tone原彩显示功能。这其实是一种软硬件结合的色温调整方式，最早出现在9.7英寸iPad Pro上，之后延展到10.5寸iPad，以及iPhone X，它利用屏幕边缘的感应器收集环境光线，调节屏幕的色温。

原彩显示并非第一眼美女，两年前我自己用iPad Pro时候其实一直是关闭状态，直到iPhone X时候才习惯了，到现在反倒觉得蓝色的屏幕颜色不习惯了。

原彩显示最初用在iPad Pro上面

这功能是为呵护一般用户，而不是给设计者用的。MacBook Pro那块屏幕出厂就已经足够好，开了原彩显示，反倒会让专业设计师感觉色彩不准确。苹果大力推广原彩显示，显然是希望用户在台灯下阅读或户外强光下使用，都能让眼睛更舒适。

开机设置界面让用户自己感受关闭原彩显示的感觉。关（左）和开（右）的对比

第一次开机进入系统时候，苹果就设置了这么一个界面，点一下能看到没有原彩显示的屏幕是啥样。也就是说，原彩显示是默认开启的，可见苹果推广这功能的决心。

至于摄影师或设计师们，这项可以手动关掉。当然，未来苹果如果能设计一种智能化的自动模式会更好，比如打开PhotoShop之类的软件，原彩显示功能自动关闭。

一个需要注意的事是，原彩显示可以拓展到外界显示屏上，但笔记本上盖不能合上，否则传感器收不到周围光线自然没法True Tone了。

“嘿 Siri“来了

十年前苹果抓住了一次手机上的交互革命，已经称霸手机行业十年；在电脑这边，他们同样的想发动一场交互革命，外在代表是TouchBar，内在则是Siri。

TouchBar在这代上没啥可说的，因为硬件和功能本身没什么变化，TouchBar生态还走在半路上；Siri则是iOS已经验证完成的轻车熟路，因为Apple T2芯片加入，它也支持语音唤醒了，从旧款的“动手”变成了“动嘴”。

TouchBar如故

同样是从开机步骤苹果就引导用户启用Siri，在录制时候就能感觉它跟iPhone用途不一样：都是“帮我打开文件夹”这种。

“嘿 Siri”唤醒电脑成为现实

这意味着苹果希望用语音帮人们减少点手上的操作——嗯，我知道你们要说TNT了。

但苹果没把希望值定那么高，至少目前为止，电脑上的Siri能帮人完成的，还是一些步骤复杂、语义明确的功能，比如：

用Siri找“昨天的视频文件”，它能理解“昨天”+“视频文件”的意思

或者添加个备忘录

整体试下来它的反应算是很灵敏的，我最常用的是正在编写个东西，喊Siri“帮我搜一张乔布斯的图片”或“今天新浪股价”这种。

当然要通过语音助手提升效率，除了技术问题，还需要克服两个现实问题：

1 环境：在办公室里，跟Siri说话并不需要大声喊——不会特尴尬。如果你在家办公那是最好，如果你的办公室都是干活时鸦雀无声，那当我没说； 2 习惯：99%的人习惯用自己双手按键盘鼠标，而不是手嘴并用。实际用熟了，类似“帮我找一张7月23日在上海拍的照片”，远比鼠标点四五下效率高（主要是可以手嘴并行工作）。这是种很简单的键盘+语音交互，交给Siri问题不大，人们对TNT失望，大概就是因为老罗把期待拉得过高了。

正面刚工作站的笔记本

这代最关键的升级就是配上了第八代酷睿处理器，15寸版本有i7和i9可选，速度最高可达2.9 GHz，Turbo Boost 最高可达4.8GHz，最高可扩展32GB DDR4内存。就是我们手中这台评测机，15寸版本，2.9GHz主频的i9处理器+32GB RAM+2TB固态硬盘，还有AMD出品的Radeon Pro 560X显卡。

如果你看上面这堆字觉得晕，记住这句简单的就好：这台机器除了硬盘不是4TB版，其他各方面都已经是今年顶级水准。

也是有史以来最强悍的MacBook笔记本。

在评测它的处理器性能时候，我们使用的是Geekbench 4跑分，单核得分5600分上下，多核将近24000多分。

不服跑个分

这个得分是啥水准呢？ 苹果官方说它的性能比上代提升了70%，我们觉得跟笔记本类，已经体现不出它的强大（和身价），来看一下这两张图：

Geekbench网站单核5000分以上榜单，新MacBook Pro列第二（我们测试可以到5630分，跟第一非常近了）

在Mac类榜单，新MacBook Pro是Geekbench多核20000分俱乐部；唯一的笔记本产品

先说前提，我们手里这台机器跑分时候没有插电源纯靠电池供电，也没放在散热风扇上。

在Geekbench网站上的Mac电脑中，新MacBook Pro单核得分已极其接近27寸iMac；多核得分榜虽然排名不那么靠前，但能跟它较劲的都是采用至强处理器的工作站或高性能台机，对手是220V供电的，而我们这台新MacBook Pro在跑分的时候，始终是电池供电。

也就是说，苹果造了一台笔记本，它的性能可以跟自己的顶级工作站拼一下。

关于处理器，有个小插曲是关于macOS 10.13.6的升级，我们这款产品第二天，苹果就来了一次升级，解决了机身发热后变慢的问题，

“在对许多工作负载进行了广泛的性能测试后，我们已经认定这款固件缺少了一个数位钥，影响到了温度管理系统，并可能导致新款MacBook Pro的时钟频率在严重热负载的情况下降低。今天发布的macOS High Sierra 10.13.6补充更新包含了修复这个bug的内容，建议用户安装。我们向遭遇了新系统性能表现不理想问题的任何用户表示抱歉。如我们网站上的性能测试结果所示，新款15英寸版MacBook Pro的速度最高将可提高70%，配备Touch Bar触控条的13英寸版MacBook Pro则可最高提速一倍。”

苹果这段发给CNBC的文字没具体讲他们是怎么解决的，但从文字看问题其实就是发热CPU降频了。我们猜，最初的系统固件没有调到最优，导致发热后风扇响应不积极，处理器降频慢了。

在更新固件后，能看两者差别，在同时转码一个4K视频的时候，温度曲线更平稳一点。

用新固件前后主频和温度曲线对比

除了CPU，另一处明显提升是固态硬盘，17款的硬盘写入1800，读取2600MB/s，当时已经觉得很快；到了今年，苹果又升了一档，写入2800，读取3000MB/s以上。

AJA测试硬盘速度（2880*1620分辨率， 4GB文件测试）

读取写入提升带来的直观好处是软件秒开，但对新MacBook Pro来说，绝不只是为了这个。作为一台高端生产力工具，它的目标用户就是摄影师，开发者，视频剪辑师等，在处理照片/3D素材/视频素材等内容时候，这个读取写入速度本身就能带来很大优势。

最后，说两句新键盘

前两个月蝶式键盘出问题的不少，以至于苹果在美国被用户集体诉讼。最终，苹果出台免费维修方案，这件事算告一段落。

在新MacBook Pro上，苹果带来了第三代蝶式键盘，他们给键盘下放了层硅胶膜，阻挡灰尘进入，根据外媒之前的验证，灰尘确实是进不到键盘结构里了。

第三代蝶式键盘，手感软了一些

荧光粉吹落测试，没有进入键盘内部

键盘敲击声也因为这层膜小了一些。对比之前，键程感觉不到变化，直观感觉是软了一点，不再有以前噼里啪啦的清脆感。

关于这键盘好不好用的问题，这个讨论也是无解的。既要全金属机身、又要保证续航、还要轻薄，只能从键程上挤空间，我们或许可以安慰自己，至少这次键盘耐用度提升了。

除了硬件本身，其实macOS Mojave系统也带来了很多有趣功能，我自己最喜欢的，是手机跟电脑之间的协作能力进一步提升了，比如手机拍完图直接进电脑里，

手机跟电脑之间的协作能力进一步提升

相对硬件，这才是苹果真正的护城河，短期内竞争对手无法学走。

关于新系统，其实我们之前写过一篇测试版体验，可以看这里：《macOS Mojave上手：11个升级MacBook进入新章节》

总结：工作站塞进笔记本里

在笔记本领域，还未出现手机阵营那样iOS和Android两大寡头的情形。但这几年，这种形态已经出现苗头，尤其在一线城市，越来越多的会议室里出现Mac的身影，跟几年前Windows统一江山形成鲜明对比，iPhone正是这状态的催化剂。

但就性能的提升来说，新MacBook Pro物有所值。尤其15寸版，能把自家台机按在地上摩擦，完事还能装包里带走。它的最大魅力正在于此，既有便携性，又有强大的性能。

2018款新MacBook Pro

但同时也不可否认，新MacBook Pro系列是昂贵的产品，即便是13寸款，起跳价也到了1.4万元。

所以它的用户注定是那群高端用户，就像我们在之前写iMac Pro时候谈到的：“买这台机器的人，接两个单子就能把机器钱挣回来”。对这群人来说，新MacBook Pro是个顺手好用且好看的工具、而不只是个买完供起来的工艺品。只有这样，才能真正体现它的价值。