平衡车变身卡丁车 赛格威卡丁车套件现场体验

视频 晨光 瑞豪/制作 瑞豪

赛格威卡丁车套件昨天在中国正式拉开了它的首秀。卡丁车套件是赛格威（segway-ninebot）根据和北航合作的方程式赛车经验，在九号平衡车、miniPRO基础上增加的新配件。

改装原理也比较简单，将原有的平衡车底座连接到套件，（你可以理解为后驱卡丁车）整车重量为28公斤，并且可以根据使用者的习惯调整框架长度和转向杆高度，使用于130厘米-190厘米身高的用户。

卡丁车方向盘参考了方程式赛车设计，增强车辆指向性，在操作上只需双击刹车踏板即可切换前进和后退模式，踩下“油门”瞬间便能感受到强劲的动力，另外还可以选择新手，标准和运动三种驾驶模式，最大功率1700瓦，最大扭矩0.7g最高时速24公里/小时。

安全性方面，卡丁车套件具有双重防撞保护，外部为塑料吸能层，内层为钢制主梁，为车身提供高强度保护； 采用“电子刹车+机械式手刹”双重制动设计；有线和蓝牙无线两种通讯方式的双线程保护；同时采用免充气轮胎，防爆胎且方便保养。未来还可通过Segway App进行功能控制和固件升级。

在现场我们试了试这款卡丁车套件，一起来看看吧！