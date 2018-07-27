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北欧风也有刘海屏 诺基亚X5上手评测

北欧风也有刘海屏 诺基亚X5上手评测
2018年07月27日 08:14 新浪科技综合
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　　本文来自PChome电脑之家

　　不再硬朗的北欧风

　　诺基亚手机是一个让粉丝又爱又恨的品牌，褪去了王者的光环，卷土重来，这两年来诺基亚推出了不少机型，有顶级旗舰手机，也有中低端入门手机，不变的是诺基亚长久以来的品质，但是在设计风格上还是不怎么讨喜，尽管诺基亚也在改变。

　　从最近的几款诺基亚新机中我们就能看出来，尽管诺基亚手机的硬件配置在一步步提高，为满足中国市场在售价上也有所妥协，旗舰也采用了不少流行设计元素，但是产品与产品之间的差异化还是不大，比如小编今天要评测的这款诺基亚X5，较上一款诺基亚X6，在外观设计上变动就不是很大，硬件配置倒是变化很多。

型号 诺基亚 X5

处理器

 联发科Helio P60
内存 3GB/4GB
存储 32GB/64GB
屏幕尺寸 5.86英寸
分辨率 1520x720像素
前置摄像头 800万像素
后置摄像头 1300万像素+500万像素
电池容量 3060mAh
系统

Android 8.1

配色

极夜黑、波罗的海蓝

　　并不是说诺基亚X5设计上变的难看了，只是说与X6相比诺基亚X5的辨识度提升的并不是很明显，不过在外观设计上还是有所提升的。

　　在机身正面，诺基亚X5采用了5.86英寸的高清刘海全面屏设计，屏幕比例为19：9，屏占比为84%，之所以屏占比不高，主要是因为诺基亚X5的黑边比较宽，虽然不至于影响美观，但是也算是入门机型的一个通病。

　　与诺基亚X6相比，诺基亚X5的刘海要宽一些，但是随着而来的是听筒也变大了，所以通话方面会更加清晰，但是这也使得刘海全面屏实际上扩大的屏幕空间并不多；诺基亚X5采用了后置指纹识别方案，正面采用了虚拟按键的设计形式。

　　诺基亚X5的细节设计十分优秀，除了保留了3.5mm耳机孔之外，在数据接口方面也选择了流行的Type-C设计，摒弃了X6难看的天线带，改为隐形设计。

　　诺基亚X5的侧边框采用了一体化成型聚碳酸酯材质，拥有超大圆润得劲R角设计，不论是视觉效果上与上下面板更加贴合，在手感上也更加的舒适。值得一提是，诺基亚X5的侧边框经过了200次的滚筒跌落测试，品质上保持了诺基亚一贯的上乘工艺。

　　诺基亚X5采用了双玻璃机身设计，背部为自带弧度的2.5D玻璃，颜值上自然没得说。风格上，诺基亚X5继承了诺基亚一贯的对称设计，整个机身以中轴线为轴左右完美对称。

　　诺基亚X5采用了后置双摄和后置指纹识别方案，在设计上，诺基亚X5的后置双摄周围有阳极氧化金属材质保护，表面由光学镀膜，保证了摄像头的耐用性；后置指纹的手感也不显突兀。

　　诺基亚X5虽然较X6的变化只是在边框设计上，但是单就这一点就让诺基亚X5的颜值提高不少，虽然辨识度没有增加多少，但是进步终归还是进步了。

　　纯净系统也有AI功能

　　在系统方面，诺基亚X5运行了基于Android 8.1的低程度优化的系统，与原生的Android系统相差无几，纯净度十分的高，值得一提的是诺基亚X5的系统未来可以直接升级到Android 9，这点还是不错的。

　　诺基亚X5界面风格依旧以简约为主，基本上没有变化，不过在细微的地方，诺基亚X5还是为这款原生系统增加了一些灵动。长按桌面空白处，会出现“主屏幕设置”，点击会出现“更改图标形状”选项，这里面有方形、圆柱形、泪珠形等多种形状，这让诺基亚X5的桌面风格变化更多了。

　　人脸识别是现在继指纹识别之后的最常用的解锁手机的方式，诺基亚X5中也提供了这一功能，同时，基于智能AI算法和海量数据训练，诺基亚X5的人脸识别在速度上非常的快，基本上感觉不到延迟。

　　快捷支付是现在手机主要用途之一，而在锁屏情况下能够直接调用微信或者支付宝的手机并不多，诺基亚X5就是其中之一，不过在实现形式上诺基亚X5的调用方式比较讨巧，小编测试中发现诺基亚X5是通过解锁+打开APP两步合为一步的形式来完成锁屏支付的，尽管如此还是很实用。

　　在AI功能上，诺基亚X5提供了AI智慧识屏功能，双指长按即可将文段进行分词，并且可以根据关键词生成信息卡片，方便用户复制、粘贴与搜索文本。

　　在硬件方面，诺基亚X5搭载了句联发科Helio P60处理器，这颗处理器发布时间不长，采用了12nm工艺制程，内置了四颗arm A73 2.0GHz核心和四颗arm A53 2.0GHz核心，是一款兼顾的性能和功耗的芯片。除此之外，Helio P60还集成了双核APU，采用了全新的NeuroPilot运算架构，可以无缝的协调CPU、GPU和APU，在AI方面表现一不错。

　　经过小编测试，这款机型在安兔兔中跑分为134307分，GeekBench中单核为1446，多核为5547。

　　在续航上，诺基亚X5配备了3060mAh容量的电池，搭配Helio P60，续航时间还是很出色的，经过小编测试，在2小时游戏测试中，诺基亚X5只消耗了27%电量，表现优秀。不过，诺基亚X5并不具备快充功能，标配充电器只有2A5V，充电速度有点慢。

　　拍照功能一直都是诺基亚手机引以为豪的功能，虽然诺基亚X5只是一款千元机，但是在拍照方面也没有因此忽视。

　　在后置摄像头方面，诺基亚X5提供了1300万+500万后置双摄，单位像素面积为1.12μm，光圈为F2.0，支持PDAF相位对焦功能；前置摄像头方面，诺基亚X5配备了800万像素摄像头，光圈为F2.0，单位像素面积同样为1.12μm，拥有智能美颜功能。

　　从小编样张中看，在白天光线充足的的环境中，诺基亚X5能够很好的还原环境的色彩，白平衡把控也不错，诺基亚X5成像不是很艳丽，但是比较真实。在暗光拍照中，诺基亚X5表现也可圈可点，没有太多噪点，精亮度也足够，对于一款千元机来说已经算是相当出色了。

　　同价位竞品不多 综合素质有市场

　　小编手中的诺基亚X5版本为4GB+64GB，这个版本官方售价为1399元，与之价位相同的机型最近不是很多，可以选择的范围也不大。

　　红米Note 5是其中一款，全面屏设计，处理器为骁龙636，前置摄像头1300万像素，后置1200万+500万，电池容量为4000mAh，现在京东活动便宜100元，这可能是同价位中最强的竞争对手，具体配置功能比诺基亚X5略高一点。

　　同价位的还有荣耀9i，这款机型搭载了麒麟659处理器， 前置1600万像素摄像头，后置1200万+200万像素摄像头，电池容量为3000mAh，刘海全面屏设计，这款机型最大优势在于其时尚的配色。

　　与竞品相比，诺基亚X5的优势其实不是很明显，但是也没有什么劣势，购买哪款完全看个人喜好。不过，如果你喜欢原生系统，对产品的品质很在意，同时又需要一款性能和颜值兼顾的机型，那么诺基亚X5还是一个不错的选择的。

诺基亚刘海屏
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