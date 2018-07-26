升降式摄像头/Jovi语音助手 vivo NEX评测

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升降式设计 成就更高屏占比

vivo在6月份推出了一款与众不同的旗舰手机，这款手机采用了可升降式的设计，将手机屏占比进一步扩大，为手机全面屏的发展开辟了一条新的道路。这款机型就是vivo NEX。

vivo NEX共有两个版本，分为vivo NEX和vivo NEX旗舰版，这两个版本在硬件配置和外观设计上都有所不同，但是可以肯定的是两款机型皆为顶级旗舰机型。

今天小编就在评测一下vivo NEX，看看它的性能和功能到底如何。

型号 vivo NEX 处理器 高通骁龙710 内存 6GB 存储 128GB 屏幕尺寸 6.59英寸AMOLED 分辨率 2316x1080 前置摄像头 800万像素 后置摄像头 1200万+500万像素摄像头 电池容量 4000mAh 系统 基于Android 8.1的Funtouch OS 4.0 配色 钻石黑、宝石红

vivo NEX和vivo NEX旗舰版在外观设计上的区别并不是很大，最主要的差异就是在指纹识别方面，vivo NEX旗舰版采用了屏下指纹识别技术，而vivo NEX采用了后置指纹识别技术。

vivo NEX正面采用了全面屏设计，屏幕尺寸为6.59英寸，Spuer AMOLED全面屏，2316x1080像素分辨率，屏幕比例为19.3：9，左右边框仅1.71mm，上边框2.16mm，屏占比高达91.24%，实际大小相当于传统手机的5.68英寸。

由于vivo NEX采用了零界全面屏设计，所以在屏幕上部vivo NEX并没有刘海，所有的元器件均采用了隐藏式设计，由全屏幕发声技术取代手机听筒、摄像头隐于机身之中。

在前置摄像头方面，vivo NEX采用了自动升降摄像头设计，将前置摄像头隐藏在机身内部，进入自拍界面时，前置摄像头会自动升起，退出自拍模式后摄像头会自动下降。

在机身底部，vivo NEX首次采用Type-C数据接口设计，同时为了用户听音乐方便，保留了3.5mm耳机孔，值得一提的是，vivo NEX的SIM卡槽也被放置在了手机底部。

这次的vivo NEX有一个全新的按键，那就是Jovi语音助手按键，位于手机左侧，主要功能就是用于唤醒语音助手功能，而在手机右侧则是音量控制键和电源键。

在背部机身设计上， vivo NEX采用了曲面玻璃设计，根据颜色的不同，vivo NEX的背部工艺也有所不同，星钻黑配色采用了全息幻彩技术，加上纳米级激光工艺，在后盖上雕刻出数万个幻彩衍射单元，看上去光影流转；而宝石红版本则采用了微晶起莹工艺，小编手机的是宝石红版本。

上面提到了，vivo NEX和旗舰版最大的区别就是背部设计，vivo NEX采用了后置指纹识别功能和竖排双摄，而旗舰版则用屏下指纹识别技术代替了后置指纹。

旗舰骁龙710加持 游戏续航两不误

在手机系统方面，vivo NEX运行了基于Android 8.1深度定制的Funtouch OS 4.0系统，这次Funtouch OS 4.0系统将AI功能放在了首位。

在风格上， Funtouch OS 4.0变化不是很大，以圆润为主，颜色上也保持了一贯的暖色调，看上起还是比较舒适的。

上面提到了，vivo NEX中加入了Jovi语音助手功能，我可以通过手机左侧的实体按键进行唤醒。根据操作不同，达到的效果也不同，短按触发智慧识屏，AI助理能即时识别屏中人、物，提供所需服务、信息；长按唤醒Jovi智能语音助手。

vivo NEX的AI智能还体现在智慧识图功能上， 这个功能并不是最新的功能，但是却是智能手机中AI功能的一大体现，具体操作也十分的简单，我们只需要在当前界面中单机左侧的语音助手按键，即可开启智慧识图。智慧识图主要识别的是文字和图片，在小编的测试中，文字识别的准确率十分高，图片方面差强人意，不过在线翻译功能还是非常实用的。

在处理器方面，vivo NEX采用了高通骁龙710移动平台，这也是继小米8 SE之后全球第二款搭载骁龙710的智能手机。在性能上，骁龙710是仅次于骁龙800系列的次旗舰产品，是一款不可不扣的旗舰芯片。

高通骁龙710采用全新Kryo 360架构，2大核+6小核的核心架构，相比骁龙660，有着高达20%的整体性能提升、高达25%的网页浏览速度提升，以及高达15%的应用启动速度提升。图形性能上搭载6系列的Adreno 616 GPU，与骁龙660相比，搭载骁龙710的终端在游戏和播放4K HDR视频时，可降低功耗达40%，在流传输视频时，则可降低功耗达20%。

虽然是700系列，但是骁龙710的性能其实可以堪比800系列芯片，小编在GeekBench中对其进行了测试，单核为1778，多核为5451，而在安兔兔跑分中，vivo NEX 6+128GB版本得分也有165564分。

在GPU上，vivo NEX的710采用了全新的Adreno 616图形处理器，游戏性能表现相当出色，小编使用了王者荣耀游戏来测试，在画质最高的前提下，游戏依旧能够流畅的运行，同时保持一个较高的帧率。

由于采用了10nm工艺制程，骁龙710的功耗还是很低的，加上vivo NEX拥有一块4000mAh容量的电池，在续航方面可以说依旧很不错的，在进行2小时网络游戏之后，电池仍有76%的电量剩余。

vivo拥有自己快充技术，在充电速度上一直都是手机中的佼佼者，vivo NEX提供了22.5W的充电头，充满一款电池只需要1小时32分钟。

AI场景识别 随手拍照更傻瓜

拍照功能一直都是vivo手机的核心功能之一，vivo NEX也不例外。在拍照方面，vivo NEX和旗舰版没有区别。

vivo NEX配备了1200万像素+500万像素的后置双摄像头，其中1200万主摄采用了全像素双核对焦，支持4轴光学防抖功能，F1.8。vivo NEX后置双摄的传感器是索尼IMX 363，最大单位像素面积为1.4μm，是典型的旗舰配置。而在前置摄像头方面，vivo NEX采用了800万像素摄像头，F2.0。

除此之外，vivo NEX还拥有AI场景识别功能，根据拍照场景场景的不同，手机会智能的调节参数，做出最合理的搭配。vivo NEX在逆光拍照中也进行了AI智能优化，从而让成像获得更宽的动态范围，宽容都跟高。值得一提的是，vivo NEX还提供了AI滤镜功能，也就是说我们不需要每次再去选择使用什么滤镜，手机会智能的为用户匹配最恰当的滤镜。

让我们来看看样张：

从小编拍到的样张中看，在白天光学充足的环境中，vivo NEX的成像效果优秀，画面锐度、色彩都把控的恰到好处。而在夜拍环境中，vivo NEX的表现也不错，首先，成像亮度足够，其次噪点很少，兼顾画质和亮度，让手机在夜拍中能够应对自如。

总结

vivo NEX较vivo NEX旗舰版要便宜不少，只需要3898元，在硬件配置也达到了旗舰机的配置，最重要的是在核心功能上vivo NEX都拥有，这个价格买到一款次世代的机型还是可以接受的。当然了，如果你想要一个完全体的vivo NEX，同时由不差钱的话，vivo NEX旗舰版绝对是最终的选择，不过但是实用性上来看，vivo NEX就已经足够了。