手机高温吃鸡大横评：发热就卡顿，真的是这样么？

本文来自太平洋电脑网

刺激战场作为当下最火爆的手游之一，拥有较高的画质表现，对手机性能要求高，那怕对旗舰机来讲至今也未开放最高画质的选项。作为手机编辑的我们，也经常被朋友问到什么手机吃鸡不卡的问题。

其实对于新款的苹果iPhone与安卓旗舰来讲（分别搭载A11与高通845处理器的型号），都能较为流畅地运行刺激战场，然而如何设置极限场景，挑战这些旗舰手机的游戏性能体验呢？

我们注意到很多用户反映吃鸡时手机发热量大的问题，并且容易出现掉帧情况，基于好奇心的驱动，我们策划了一次高温吃鸡横评，几个编辑一起转进烈日下的车里测试（你猜对了，就是煎蛋的感觉）。

参与测试的有苹果iPhone 8 Plus、坚果R1、三星Galaxy S9+、一加6、vivo NEX旗舰版与黑鲨游戏手机。所有安卓机型均搭载高通845处理器，而搭载A11处理器的苹果iPhone 8 Plus也代表iPhone阵营的第一梯队。

高温吃鸡，这些旗舰超出了我们的预期

对于高温游戏性能的测试，我们此前也曾做过类似的选题，不过测试条件是用吹风筒直接给手机加热。在这种条件下，手机的机身虽然被加热了，但很难保持处理器和GPU处于高温的状态。

因此，在这次测试中，我们想让手机真实地处于一个高温的环境。我们考虑过去桑那房做测试，但是要带上电脑、测试工具等乱七八槽的东西有些不太方便。值得一提的是，这几天广州的天气很热，至高能达到30来度。然后，我们发现了一个比桑那房更“酸爽”的地方。

没错，就是烈日当头下的汽车内！在这种天气下，只要车在室外停上10分钟，车内的温度随便都能上到50度以上。在测试的时候，我们用测温枪测到车内的温度就在50度左右。

至于怎么样定量游戏画面的流畅度，我们主要使用GameBench来进行测试，能够监测整个游戏过程的平均帧率，以及记录第一秒的瞬时帧率，通过这两个维度就可以比较不同手机之间的流畅度。

如上图所示，这就是桌面端GameBench测试软件的界面，右上角显示的是平均帧率，中间第一排的是每秒记录的画面，第二排是每秒记录下来的帧率而生成的帧率变化曲线图，第三排是游戏占用CPU性能的状况。

这次高温吃鸡测试，我们选择的是同类游戏中最热门的《绝地求生：刺激战场》，在六款旗舰手机上的画质都设置到目前允许的最高水准。最终测试如果如下图所示：

（点击图片可查看原图）

由于车内温度本来就高，六款旗舰手机在玩吃鸡的时候，在几分钟内机身温度都升级到45度以上，有轻微烫手的感觉。让人意外的是，在这六旗舰手机中，只有iPhone 8 Plus的流畅性受到了高温的影响，在10分钟的游戏过程中，平均帧率只有23 FPS，而共它五款机型均达高40 FPS（满帧）。

根据帧率曲线，可以看到iPhone 8 Plus在前一分钟内还是非常流畅的，而后面当机身温度升级之后就彻底“崩了”。iPhone 8 Plus出现这种情况，可能与其自我保护机制有关，当机身温度过度高时，会通过限制CPU和GPU的性能来保护手机，这和iPhone在天气冷的时候自动关机保护电池的做法是一致的。

值得肯定的是，另外五款搭载高通骁龙845处理器的安卓旗舰，在高温环境下，依然能保持稳定的发挥。而在五款安卓旗舰当中，三星S9+和黑鲨手机的表现尤其突出，这可能是与其更好的散热设计有关。

室温持久战，谁更稳定？

看完上面的高温吃鸡测试，相信很多网友都觉得还不够，毕竟很少会有人在烈下当头下的汽车内、不开空调就吃鸡吧。怎么说呢，相信很多人关心的还是手机玩久了，发热会不会影响游戏的流畅度。

好，必须安排！我们另外还做了一个室内的吃鸡测试。

具体的测试方法是，同一部手机会连续玩两盘吃鸡游戏，每盘游戏的时间控制在25分钟左右，分别测试两盘游戏过程中的帧率情况，看长时间游戏手机发热是否会明显影响游戏体验的流畅度。

在每盘游戏结束的时候，我们还会使用测温枪来对比一下它们的机身温度，测试时的会议室室温为24度。

六款旗舰室温吃鸡性能表现结果 机型 游戏过程前25分钟 游戏过程后25分钟 iPhone 8 Plus 平均帧率：39 FPS；温度：40.1度 平均帧率：39 FPS；温度：40.5度 三星S9+ 平均帧率：40 FPS；温度：40.0度 平均帧率：40 FPS；温度：39.4度 黑鲨手机 平均帧率：40 FPS；温度：41.3度 平均帧率：40 FPS；温度：41.6度 坚果R1 平均帧率：40 FPS；温度：39.3度 平均帧率：40FPS；温度：38.6度 一加6 平均帧率：40 FPS；温度：41.1度 平均帧率：40FPS；温度：39.7度 vivo NEX 平均帧率：40 FPS；温度：39.4度 平均帧率：40 FPS；温度：38.3度

最终测试结果如上表所示，在前后两盘25分钟的游戏中，六款手机的机身发热情况相差不太，最高的黑鲨手机也仅是差不多去到42度，还可以接受，而且前后两盘游戏结束后的机身温度都相差不太，可见六款旗舰的散热设计还是做得很不错的。

至于游戏流畅度，六款旗舰手机在前后两盘游戏中的表现都很不错，iPhone 8 Plus两盘游戏的平均帧率均达到39 FPS，而其它五款机型更是全部都是40 FPS（满帧）。

从记录的帧率曲线来看，iPhone 8 Plus整体运行还算流畅，但后面似乎还是明显受到了机身发热的影响，后25分钟游戏过程进行到10分钟的时候，出现了帧率波动的情况。至于其它机型，则没有特别明显的表现。

总结

这次测试的结果，也是让人有小小意外，一向在手机测试当中表现领先的苹果iPhone 8 Plus成绩表现垫底，在高温情况下出于保护机制限制性能的输出。其它安卓机型当中，流畅性表现没有实质的差距，但如果鸡蛋里挑骨头的话，三星S9+的综合表现最佳，黑鲨温度稍微高点但尚可接受。

本次高温吃鸡横评暂告一段落，大家对于吃鸡游戏测试，有什么想了解的，不妨在下面告诉我们大家想要的内容~