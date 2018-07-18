华为nova3评测:刷脸支付+打印成海报的自拍体验如何

相关阅读：

华为nova 3系列手机发布 但易祥千玺似乎是最大热点

华为nova 3发布会盛典

可能是临近暑假的原因，这几天微信上忽然有常年不联系的学妹们突然又来“嘘寒问暖”，虽然她们长相、性格、开场白都不太一样，不过主旨似乎没变过——学长你给推荐款手机吧。手动捂脸。

话说回来了，如今国产手机基本上在三千元这个档位补齐了短板，配置、颜值、性能、做工都不差。也所以，买谁，其实就成了一个相对纠结的话题。更何况由于刘海屏趋势问题，各家手机看起来颜值也都是正面基本一个样，选购起来自然比较容易纠结。

我们今天评测的这款nova 3，就是在这个大环境下推出的新旗舰。

一、外观：都是网红脸，大部分看“眼缘”

今年手机从外观上大概经历了两拨洗礼，第一波自然是年初从传统比例拉伸成18：9的伪全面屏时代。由于各家对于刘海下巴尺寸控制标准不一，虽然都是全面屏，但当时不少手机的颜值其实是参差不齐的状态。

刘海屏正面 差异不大

转眼下半年剧情就不太一样了，统一的刘海窄下巴，让大部分中高端设备正面差异不大。具体到我们今天评测的nova 3上面，6.3英寸1080P刘海屏+窄下巴，单纯从正面并不能拼出个你我高低。

下巴宽度中规中矩

nova 3机身B面并不是单纯走纤薄弧度那类，在侧面相对边缘的位置才进行弧形过渡；视觉风格部分属于圆润那种。拿在手中手机侧面和手掌贴合度良好，握感颇为舒适。

背面弧度比较圆润而不是纤细的类型

而在配色这个件大事上，目前我们看到nova 3有接近马卡龙的浅艾蓝、比P20更深一些的渐变蓝楹紫，还有比较不容易出错的纯黑和黄色。总之不同配色不同气质，譬如渐变的紫色时尚感更足、浅蓝更少女。

渐变的色效果

总之作为一款拥有后置指纹识别、窄下巴、齐刘海的全面屏2.0手机，nova 3在颜值上颇有保障。另外而双目测距3D面部解锁的加入，让其在3000元价位段刘海屏手机里面也更站得住脚。至于拉开差距的，还要看细分卖点。

二、双目测距3D+趣味自拍+红外

传统的安卓面部相比较目前厂商尝试的3D结构光来说在体验上至少有两点差距：一、夜间解锁的成功率；二、2D照片在安全角度上无法用于支付。

这次nova 3选择了前置双摄像头的“双目测距”来提升普通相机在3D绘制面部信息上效果；并且选择红外发射器+广光谱的模式来解决暗光下的识别问题。前者利用双目测距反映出来的相位差来利用传统镜头的差值算法合成3D信息，终于可以用面部支付；后者则是与小米8普通版类似的红外克服夜景成像，具体体验我们看对比。

刘海采用双目测距的形式解决3D面部识别问题

在录入环节，nova 3有着和目前几款3D结构光类似的面部录入方式——通过360度旋转面部来录入面部信息。至于原理，则是通过两个镜头的视距差来绘制3D面部信息。

我们以屏幕上那个锁的动画效果判断开合

具体到解锁速度上，在室内弱光环境中，实测以解锁的动画做标准节点，nova 3对比iPhone X快了半拍；可检测角度和检测距离上，两者则比较接近。至于识别精度，我们对比了Nova类似Animoji的趣味拍照，在面部细节的精度和细节仍不如苹果细腻，在精密度上仍略差于苹果。

动态细节的精度比之iPhone X仍有不足

单独再说说萌拍这个功能基于前置传感器和镜头对面部的各方面捕捉，最终生成动画。从功能上讲nova 3支持动态萌拍的短视频录制，同时还支持一键转成GIF作为表情包，应该说对于社交网络的支持很充分。

趣味性的功能集成度比较高

总之，今年3D萌拍作为一个新卖点被不少厂商拿出来说事，背后一方面是硬件技术升级，另一方面也和用户需求有关。毕竟00后如今成了消费主力：萌、视频化、社交都是能串起来的卖点。而双目测距+红外光+广谱光感镜头的组合，虽然和3D结构光原理和细节不同，但是实现了类似体验，也是好事。

三、拍照：海报级自拍是个什么玩法

我们前面说nova 3造型上是“网红脸”，那接下来要比的可能就是“看缘分”的部分，换个接地气的说法“看手机卖点特色，是不是你的主要需求”。这一方面，nova一直定位年轻用户，自拍自然是主要功能，本次新机主打“海报级自拍”——你用前置镜头拍的照片，支持打印成2m×1.5m尺寸海报。

自拍是这次nova 3的主要卖点

具体硬件部分，nove 3前置采用2400万高清摄像头+200万专业虚化镜头；配合双摄景深镜头能更好的对面不进行美化；支持AI美拍及22个场景识别，通过算法对特定场景进行优化。

至于效果，我们放两张样张。在光线充足的请况下，2400万像素的直出样张对画面前景和背景的细节都能有所保留。而在开到一档美颜（共10档），作为一个糙汉也能有相对不失真的还原。

自拍样张一览

至于这之后做了哪些优化，我们在弱光的恶劣条件下做说明，可能更明显。

首先是焦段的调整，在室内弱光的小角度情况下，我们使用iPhone X和nova 3做了相同位置的自拍（手臂自然状态，不需要明显拉伸）。对比不难发现，在自然状态下苹果的焦距取景是一张非用于自拍、把全脸铺满取景器的人像，而nova 3选用35毫米焦段，取得了一张相对构图规整的自拍。

左为nova 3拍着 右为iPhone X，在焦段的选择上nova 3更接近自拍

第二招是“针对个人美颜的优化”。nova支持每个人面部的“订制美颜”，在开启这个功能，能订制肤色、瘦脸程度、五官立体程度、大眼、磨皮效果，这之后的自拍则会得到一张更接近你喜欢的自拍。其中立体的面部信息也为细节的自然调整做了贡献。

可以定制化自己的瘦脸方案 并且记住这一方案

另外前置双摄也是nova 3的特色之一，虽然基于算法的背景虚化已经不是什么新鲜技术，但把它用到前置上的厂商并不多。在美颜之外，增加背景的纯净度，确实也是人像比较讨巧的方法。并且由于自拍的周边背景相对后置更单一，所以虚化的边缘准确率也非常可观。

总体而言，nova其实是想通过“海报级自拍”来表达自己对自拍细节的表现，以及针对自拍所做的优化。基于年轻用户的社交分享新习惯，做出自己的特色，才是核心所在。

后置镜头部分，nova 3采用2400万黑白+1600万彩色双摄镜头，双f1.8大光圈；同样支持AI智能拍摄模式，至于体验如何，我们看样张。

室外样张

室外样张

在样张部分AI拍照带来的改变比较明显的，由于评测这几天阴天居多，室外样张大部分被判定为阴天，在开启AI模式后，对于室外性对偏暗的建筑，和天空会识别阴天来弥补色彩。

室内弱光样张

室内弱光样张

同样在后置HDR情况下，nova 3对强曝光部分和暗部的细节保留也都在主流国产旗舰中表现不错。甚至是夜景的炫光抑制和整体亮度噪点把控，nova 3也都非常不错。

室外弱光样张

室外弱光样张

相对弱化的是放大以后的细节，我们发觉在远处楼宇的细节部分的解析上，这款手机出现了比较明显的涂抹痕迹，同样的情况也发现在多个场景中。好在，这一情况对于社交圈晒照的场景来说影响不大。

四、性能：主流游戏体验令人放心

麒麟970在nova 3的使用其实是相对惊喜的一个部分，毕竟在此前这一规格的芯片仅用于P系列和Mate系列的旗舰。并且最近GPU Turbo的升级，也提升了该芯片在游戏体验的竞争力。

实际测试部分，nova 3最终安兔兔跑分20万水准，处于麒麟970普遍表现，但与骁龙845为代表的旗舰机仍有差距。至于最为体现性能的游戏部分我们选用王者荣耀和《绝地求生：刺激战场》两款游戏来进行测试。

荣耀和吃鸡的表现够用

实测王者荣耀高帧率模式nova 3能稳定在60帧水平，而借用GameBench的测试，手机主要帧率基本稳定在40帧上下。虽然不是绝对的顶级，但也属于中高端水准；利用从硬件到系统层调用的逐级梳理，nova 3的游戏体验基本放心。

另外在续航上，该机整机电量3750毫安时，满电量下1小时荣耀、1小时在线视频、1小时社交软件和网页浏览分别耗电18%、10%、9%，表现可圈可点。整体而言，nova 3虽然不是绝对意义上的水桶机，但游戏体验终于不再是短板。

评测总结：

今年是手机行业大年，竞争也远比以前激烈。在旗舰上这种竞争表现在黑科技与设计的创新挑战；在中端设备上，这种竞争则需要兼顾全面和开发新卖点。

针对这个问题nova 3给出了升级的面部识别、海报级自拍、够用的游戏体验这几张牌。在中端水桶机里，不主打性能，但主打拍照玩法和更好的解锁表现。至于最终整体评价，我们似乎还是要回到最初那个回答：看眼缘了。（王迪）

产品参数附录：

nova 3采用6.3英寸1080P分辨率级别刘海全面屏，采用麒麟970芯片+6GB RAM+128/256GB ROM的基本硬件组合；后置双摄为1600万+2400万像素镜头；前置则为2400万主镜头+200万像素景深镜头。机身电池容量3750毫安时，支持后置指纹和前置面部识别（可用于支付宝支付）。