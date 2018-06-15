新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

watchOS 5初体验：三方面升级更独立的智能表

2018年06月15日13:22  新浪数码   收藏本文     

　　上周WWDC18全球开发者大会已经圆满落下帷幕，苹果生态下的四大系统也悉数更新。这次我们来说说这四大系统里的watchOS 5，它和其他系统不同，watchOS 5不会推出公测版本，也就是说只有Beta版本之后直接推出正式版。

watchOS 5体验watchOS 5体验

　　由于watchOS 5 Beta版存在一定Bug且升级之后不能降级，所以请斟酌更新。新浪数码已经刷机升级完毕，下面通过我们上手体验来满足你的好奇心。

　　Tips：如需升级watchOS需从iPhone升级安装，初代Apple Watch不在升级范围内。

　　本次新浪数码升级的设备为Apple Watch Series 3，由于Beta版本原因，升级之后略有卡顿，续航缩短至一天一充。

　　一、健康功能再次升级

　　从Apple Watch的第一代主打时尚到第二代推动健康、健身功能后，这次的watchOS 5将“健康功能”推向新高点。

增加包括瑜伽、室内单车等7项检测增加包括瑜伽、室内单车等7项检测

　　watchOS 5在运动训练项目上又进行了一次升级，首先在训练项目上增加了包括瑜伽、徒步、室内单车等7项内容，当然最值得说的就是加入了“自动检测”功能。

　　常锻炼的朋友可能深有体会，有时候运动时经常忘记打开检测功能，那么这次的watchOS 5推出的“自动检测”的功能或许会对你很有帮助。

　　自动检测功能对室内/户外快走、室内/户外跑步、滑步机、椭圆机、室内/户外游泳共八项运动进行自动开始和结束的同步检测。

Apple Watch提醒用户进行健康训练Apple Watch提醒用户进行健康训练

　　实际体验中，我分别在室外单车和室内跑步进行测试，当运动进行3分钟左右后，Apple Watch会向我发出通知确认是否开始运动，从辨别的训练项目来看识别比较准确的。点击后进入到运动检测中。

进行恢复检测进行恢复检测

　　跑步结束，步速开始放缓，此时Apple Watch会发送通知以确认运动是否结束。

接近达成今日目标时在Siri表盘中同样会进行提醒。接近达成今日目标时在Siri表盘中同样会进行提醒。

　　watchOS 5要说的“自动检测”并不是帮用户自动检测每个完整的运动项目，而是如果在运动时，你忘记打开了检测项目此时watch会自动在后台会把相关的传感器调动，把运动项目暂时记下来。

　　这些传感器经过几分钟的检测，判断用户的项目类别后，会向用户推送通知是否开始该项目训练，从而提醒用户开启项目训练，而且会自动将之前几分钟的训练也计算到项目中。

　　当Apple Watch检测到用户的心率开始趋于下降或者活动量下降，不同的项目根据不同的时间，会再次发出通知确认是否结束该项目。

　　二、强化独立使用

　　除了健康功能之外，去年发布Apple Watch Series 3时推出了LTE版本。有了它外出运动时你可以把iPhone放到家里，带上手表就可以接打电话、收发微博微信等内容。那么在watchOS 5上，又推出了PodCast播客、浏览网页等功能以强化Apple Watch的独立使用性。

　　Siri语音功能这次的升级交互是我最期待的地方。它不用再像之前”Hey，Siri“那样把它唤醒，而是抬起手臂就可以直接说话，提升了在独立使用上的便捷性。

　　目前watchOS 5 Beta版中还没有支持该项功能，不过据苹果介绍Siri会根据手臂的抬起幅度进行判定，一般看时间时手臂的摆动幅度会比较小，这样不会激活Siri；当需要向Siri说话时，需要太高手臂贴近说话，此时摆动的幅度会较大，Siri便会在后台开启，侦测到语音命令时开始执行动作。

Podcast博客功能Podcast博客功能

　　Podcast播客功能这次也集成到watchOS 5上。如果你的iPhone中下载了播客应用，Apple watch中的播客功能会和iPhone播客应用同步，如果iPhone没有预装播客功能。带有蜂窝数据版的Apple Watch也可以流量听有声读物。

　　该功能目前在开发者版本中已经实现，在播客中可以分类选择iPhone或电台里的音乐，连接蓝牙后就可以听啦！

　　watchOS 5还对网页浏览进行支持。苹果支持网页浏览的初衷并不是让用户在Apple Watch上看网页，因为屏幕小也不能有极佳的体验。Apple Watch对网页的支持是在独立使用时给予最大的方便。

　　比如在此前版本中，当收到链接时只能到iPhone上打开，而现在Apple Watch上就可以浏览。如果网页支持阅读模式的话，会更加便利。

　　不过，目前在这个版本中，我们还没有看到该功能上线。

　　三、Apple Watch之间的互联功能

　　社交功能是这次watchOS 5的一大亮点主要有两项，一个是“Walkie-Talkie”对讲机功能，另外是一个对战功能，这两项功能的推出使Apple Watch之间的互联大大提高。

对讲机功能目前不能在中国区使用对讲机功能目前不能在中国区使用

　　“Walkie-Talkie”对讲机是在watchOS 5上新推出的功能，在WWDC18发布会的现场演示中，两个佩戴Apple Watch的用户，利用蜂窝移动网络或WiFi进行语音互通，体验了对讲机功能的独立使用性。需要注意的是，目前对讲机功能在中国并不支持——它利用的是FaceTime视频聊天服务背后的VoIP功能（Facetime audio），在我国，因为一些原因不能支持。

需两款Apple Watch均升级watchOS 5后竞赛功能才能使用需两款Apple Watch均升级watchOS 5后竞赛功能才能使用

　　竞赛功能也是这次watchOS 5新推出的功能。事实上，它其实是之前“好友活动共享”的延伸。竞赛功能，将之前的活动分享升级到了两人之间的竞赛，7天内的得分最高者获胜。

　　总结：

　　watchOS 5在本次WWDC18的介绍时长并不算多，不过这短短的十几分钟内却把Apple Watch的“独立性”提升了一大阶。

　　Apple Watch里新增加的对讲机功能，将手表之间的互动性加强的同时弱化了对iPhone的依赖，而播客功能的增加即使在运动时没有iPhone也能听到有声读物。

　　运动监测功能的再次升级，不但支持的运动项目更多，新增加的“自动检测”功能是Apple Watch对运动监测的明显改善，即使忘记打开训练项目，Apple Watch也会提前监测并提示打开，同样在结束后也会自动对心率甄别达到更准确的运动效果。

　　还有没提到的Apple Watch对校园门禁卡的支持，虽然这项功能前期仅在美国高校推行，但可以想象到未来佩戴Apple Watch甚至不用再带门禁卡贴近一碰就能解锁。

　　watchOS 5的升级让Apple Watch更独立，也更注重用户的健康不放过每一次运动细节。

　　（瑞豪）

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果iPhonewatchOS5

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有