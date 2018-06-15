荣耀9i详细评测：有颜有范的千元实力派

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不知道大家有没有发现一个有趣的现象，在今年，几乎所有排名靠前的手机品牌纷纷把目光重新聚焦到1000~2000元这个价位的市场。这说明随着整个手机市场进入存量期，各个品牌之间的竞争正在加剧，因此只能通过高性价比的产品来霸占市场份额，而这对于荣耀这类线上为主的品牌而言无疑也是一种压力。因此，荣耀这次直接祭出了荣耀9i这款新品。

说到荣耀9i，在6月6日的发布会上，荣耀正式对外发布了一项“很吓人”的技术，它就是GPU Turbo技术。而这项技术将会在7月份登陆荣耀9i这款产品，这表明荣耀对这款起售价为1399元的产品相当重视。今天我们就来详细体验一下这款产品。

还记得上一款带i的产品还是几年前发布的荣耀7i，其采用的翻转摄像头设计以及在自拍方面的优势让很多人印象深刻。而到了本次的主角荣耀9i，其并没有采用荣耀7i那种激进的设计方式，那么在这一代产品中，荣耀9i又有怎样的表现呢？下面我们就先通过配置初步了解一下这款产品。

从整体配置来看，荣耀9i的配置基本处于中端层次，海思麒麟659处理器配合4GB+64/128GB的储存组合，四级的表现在中端层次里面还是相当不错的。此外，这款产品最大的亮点莫过于那一块5.84英寸的刘海屏，这也是该价格段唯一的搭载刘海屏的产品。而在拍照方面，荣耀9i采用了一枚1600万像素的前置镜头，从像素来看就达到了旗舰的级别，至于实际的表现，后面也会与大家分享。

荣耀9i详细评测：外观设计

说到外观设计，自荣耀8起，荣耀对于产品外观的设计一直有着相比于其它厂商独到的见解，尤其在产品颜色的选择上，而荣耀9i则是完美的继承了荣耀数字系列高颜值的特点，在不知道价格的时候，这款产品的外观设计以及实际手感或许会让你有一种拿着高端产品的错觉。

▲荣耀9i外观

作为全新的千元潮美旗舰，荣耀9i配备了一块5.84英寸刘海屏，同时辅以双面2.5D玻璃，全新的工艺让其拥有炫丽的镜面效果。本次我们拿到的是荣耀9i的梦幻紫版本，除了该版本，荣耀9i还具备魅海蓝、碧玉青、幻夜黑三种配色，每种颜色代表着不同的个性与风格。

▲荣耀9i外观

本次荣耀9i采用玻璃作为其机身材质。相比起金属，玻璃独特的质感还是相当有吸引力的。同时，为了提升机器的整体质感，荣耀采用了12层纳米级工艺，营造出一种独特的炫光效果。此外，中框还采用PPVD及激光雕刻技术，过渡更自然，手感也更好，可以说荣耀9i的质感应该是同级别产品中最最好的。

▲荣耀9i外观

由于搭载了19：9的刘海屏，荣耀9i额头部分的元器件布局十分紧凑，圆圆的听筒、集成式传感器、1600万像素前置摄像头依次排列。

▲荣耀9i外观

作为机身正面仅有的图案，在机身的下巴部分印有荣耀的logo。此外，内置虚拟按键也是荣耀手机一直坚持的设计之一，在易用性方面是没啥毛病的。

▲荣耀9i

而在机身背面，荣耀9i采用背面指纹识别模块，同时双摄模组放在了机身的左上角。参数方面，荣耀9i采用了1300万+200万像素的镜头组，其中200万像素镜头作为副摄，负责景深监测和背景虚化。

▲荣耀9i

本次荣耀9i仍旧保留了3.5mm的耳机接口，进一步方便用户使用耳机的需求。同时Mirco-USB的接口也能很好的兼容目前大部分的设备。

▲荣耀9i外观

作为荣耀旗下全新的千元潮美旗舰，荣耀9i除了配备了一块5.84英寸刘海屏之外，全面工艺的双面2.5D玻璃机身配合7.7mm的机身厚度，让其在拥有炫丽的镜面效果的同时手感也相当不错，可以说荣耀9i在同级别产品中的确占据一定的优势。