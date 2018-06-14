荣耀9i评测对比小米6X 差200元该怎么选

荣耀和小米的“恩怨情仇”在手机圈有目共睹，虽然双方从没有向对方抛出过过量的火药，但旗下的产品还是免不了被拿来作对比。

4月25号，小米科技CEO雷军在母校武汉大学发布小米6X新机，这是小米X系列第二款产品，依然由吴亦凡代言。在发布会上，雷军将矛头指向小米6X的直接竞争对手，并表示小米6X和竞品比，拥有“几乎相同的配置”仅有“几乎一半的价格”。本文的另一个主角荣耀9i实际上并不是小米6X理想中的对手，但无奈价格区间差不多，同时主打的卖点又相似，所以拿来比一比也不是不行。

荣耀9i参数对比小米6X（均为4GB+64GB版）

荣耀9i主打潮流外观和拍照，被官方称为“潮美轻旗舰”，由赵丽颖代言，其定位人群和小米6X的重合度很高。从上图的参数对比看，价格相差200元的荣耀9i和小米6X在各个方面有来有回，互有长短，那么实际情况又如何呢？

玻璃齐刘海与金属全面屏

外观方面，荣耀9i和小米6X完全走的两条路线，一个是玻璃齐刘海，一个是金属全面屏。

荣耀9i是业内最早一批的千元档刘海屏手机，其相比此前的18：9全面屏具备多方面优势，比如屏占比更高，机身握持感更舒适等。小米6X便采用了18：9比例的全面屏，两款手机的屏幕分辨率均为1080P级别，在清晰度上相差不大，屏幕尺寸则有着0.15英寸的差距。

荣耀9i和小米6X（左）

从图片看，两块屏幕的尺寸用肉眼难以分辨，但三围尺寸的较大差距还是体现出了刘海屏设计的优势。荣耀9i相比小米6X明显更为小巧，屏幕上下边框的宽度更窄，紧凑的设计带来了更高的屏占比，游戏和视频的视觉体验有一定的优势。

荣耀9i和小米6X（左）

荣耀9i和小米6X（左）

屏幕上方的元器件排布显示出两款手机的用心，小米6X的自拍镜头和闪光灯沿听筒左右排列，荣耀9i在有限的刘海区域也放入了一枚圆形听筒，和摄像头在一起更为协调。

将手机翻个面，荣耀9i和小米6X依然有着各自鲜明的设计语言。小米6X采用成熟的全金属一体式设计方案，天线、指纹键和机身的色差较小，带来了统一的视觉观感；荣耀9i则延续了自家颇为在行的玻璃机身设计，2.5D玻璃下方藏着12层的纳米级工艺，绚丽的镜面效果扑面而来，和小巧精致的气质更搭，绝对是小姐姐最爱。

荣耀9i和小米6X（左）

荣耀9i更为小巧精致

小米6X机身纤薄

细节之处，两款手机也各有优劣。小米6X的竖排双摄样式，即使不去评判其模仿痕迹，过于凸起于机身也有碍观瞻，但好在机身厚度仅为7.3mm，配合背面的大弧度可以带来贴合舒适的手感；荣耀9i的亮边设计中框显得与众不同，双摄像头设计也更为精致，可惜手机底部并没有采用Type-C接口。