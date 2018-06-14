新浪手机> 评测解析 > 正文

荣耀9i评测对比小米6X 差200元该怎么选

荣耀9i评测对比小米6X 差200元该怎么选
2018年06月14日 07:40 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　荣耀和小米的“恩怨情仇”在手机圈有目共睹，虽然双方从没有向对方抛出过过量的火药，但旗下的产品还是免不了被拿来作对比。

　　4月25号，小米科技CEO雷军在母校武汉大学发布小米6X新机，这是小米X系列第二款产品，依然由吴亦凡代言。在发布会上，雷军将矛头指向小米6X的直接竞争对手，并表示小米6X和竞品比，拥有“几乎相同的配置”仅有“几乎一半的价格”。本文的另一个主角荣耀9i实际上并不是小米6X理想中的对手，但无奈价格区间差不多，同时主打的卖点又相似，所以拿来比一比也不是不行。

荣耀9i参数对比小米6X（均为4GB+64GB版）荣耀9i参数对比小米6X（均为4GB+64GB版）

　　荣耀9i主打潮流外观和拍照，被官方称为“潮美轻旗舰”，由赵丽颖代言，其定位人群和小米6X的重合度很高。从上图的参数对比看，价格相差200元的荣耀9i和小米6X在各个方面有来有回，互有长短，那么实际情况又如何呢？

　　玻璃齐刘海与金属全面屏

　　外观方面，荣耀9i和小米6X完全走的两条路线，一个是玻璃齐刘海，一个是金属全面屏。

　　荣耀9i是业内最早一批的千元档刘海屏手机，其相比此前的18：9全面屏具备多方面优势，比如屏占比更高，机身握持感更舒适等。小米6X便采用了18：9比例的全面屏，两款手机的屏幕分辨率均为1080P级别，在清晰度上相差不大，屏幕尺寸则有着0.15英寸的差距。

荣耀9i和小米6X（左）荣耀9i和小米6X（左）

　　从图片看，两块屏幕的尺寸用肉眼难以分辨，但三围尺寸的较大差距还是体现出了刘海屏设计的优势。荣耀9i相比小米6X明显更为小巧，屏幕上下边框的宽度更窄，紧凑的设计带来了更高的屏占比，游戏和视频的视觉体验有一定的优势。

荣耀9i和小米6X（左）荣耀9i和小米6X（左）
荣耀9i和小米6X（左）荣耀9i和小米6X（左）

　　屏幕上方的元器件排布显示出两款手机的用心，小米6X的自拍镜头和闪光灯沿听筒左右排列，荣耀9i在有限的刘海区域也放入了一枚圆形听筒，和摄像头在一起更为协调。

　　将手机翻个面，荣耀9i和小米6X依然有着各自鲜明的设计语言。小米6X采用成熟的全金属一体式设计方案，天线、指纹键和机身的色差较小，带来了统一的视觉观感；荣耀9i则延续了自家颇为在行的玻璃机身设计，2.5D玻璃下方藏着12层的纳米级工艺，绚丽的镜面效果扑面而来，和小巧精致的气质更搭，绝对是小姐姐最爱。

荣耀9i和小米6X（左）荣耀9i和小米6X（左）
荣耀9i更为小巧精致荣耀9i更为小巧精致
小米6X机身纤薄小米6X机身纤薄

　　细节之处，两款手机也各有优劣。小米6X的竖排双摄样式，即使不去评判其模仿痕迹，过于凸起于机身也有碍观瞻，但好在机身厚度仅为7.3mm，配合背面的大弧度可以带来贴合舒适的手感；荣耀9i的亮边设计中框显得与众不同，双摄像头设计也更为精致，可惜手机底部并没有采用Type-C接口。

1 2 3 下一页
荣耀小米对比
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有