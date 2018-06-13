米家驱蚊器 年轻母蚊子的第一次失手

本文来自爱活网

眼瞅着魔都的温度一天天升高，夏天这个让人又爱又恨的季节终于要来了。在夏天，我们除了要空调西瓜WiFi续命外，还有一样必不可少，就是一款驱蚊设备。但如果你还在用那些还没熏死蚊子，先把自己呛死的蚊香，或是需要插电源，停电或是找不到电源的时候就形同“废物”的电蚊香，那你今年的夏天未必能好过。

好在，米家出品了一款无需插电加热，也不用点火，更熏不死你的米家驱蚊器，号称可以满足一夏天的驱蚊需求，那么它到底是个什么样的驱蚊器呢？爱活网最近就拿到了这款米家驱蚊器，不如让我们来看看吧。

从外观来看，走的还是米家一贯的简约利落的圆形白灰搭配风格，大小也与我们通常见的电蚊香大小没什么区别。不一样的是，米家驱蚊器采用的是无加热设计，这个我们打开米家驱蚊器的上方的盖子就能看到。整套米家驱蚊器包含了驱蚊器一个、驱蚊片以及两节五号电池。

打开驱蚊器的方式也很简单，手按住盖子逆时针旋转，盖子就被打开了，里面是一个小风扇，在小风扇上面可以放置一片驱蚊片，而风扇要做的就是使其挥发以达到驱蚊的功效。在米家驱蚊器的底部，也可以同样用逆时针旋转的方式打开，这里可以放两节五号电池，这样整个米家驱蚊器就无需插电，想放在哪里驱蚊就放在哪里，如果你需要外出携带的也很方便，像户外睡帐篷的就完全可以带着米家驱蚊器出门。

此外，米家驱蚊器附赠的驱蚊片是由日本阿斯制药株式会社的中国子公司出品，其采用了便于挥发的蜂巢式设计，使用四氟苯菊酯药剂（500毫克/片）作为驱蚊源，可以更好地提升驱蚊效果（家中养猫的人士请慎用）。同时，米家驱蚊器在长按电源开关键后，会自动进入10小时定时模式，无需二次操作以免第二天忘记关闭造成不必要的浪费。

有人可能会问，这个驱蚊片我是不是要经常换？按照米家官方显示的驱蚊片挥发有效时间为720小时，我们每天使用8小时来计算的话，一片米家驱蚊片约可以使用90天，度过一整个夏天是没问题了。

另外你也通过米家驱蚊器电源附近的灯光来获知电量或驱蚊片的使用情况，正常工作的时候，灯光呈绿色并常亮，进入定时模式时，绿色灯开始闪烁；而当米家驱蚊器电量不足时，灯光会转变成红色并闪烁；驱蚊片药剂不足的时候，灯光会转变成橙色并闪烁；当药剂和电量同时不足时，橙色和红色的灯光会交替闪烁。

有了米家驱蚊器，恐怕今年的蚊子们要饿死在路边了。