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vivo NEX旗舰版评测：换马甲还是真科技肌肉秀

vivo NEX旗舰版评测：换马甲还是真科技肌肉秀
2018年06月12日 20:29 新浪手机
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　　虽然如今X21有着超薄机身、刘海屏外观、不错的游戏体验；但明眼人都能看出来，vivo已经有一年半没有发旗舰了。从2018年初到如今，关于Xplay 7的传闻不断，vivo概念机APEX的关注度也不低，最终出现的却是vivo NEX系列（我们今天评测的是NEX旗舰版，以下也就简称NEX旗舰版）。

　　vivo为何另起炉灶新开一个系列？NEX旗舰版本身会带来哪些新变化？产品表现如何？

　　我们留着这三个问题，评测里慢慢说。

　　一、外观：“厚实”是关键词之一

　　一个新系列需要些什么才能让人记住？显然这并不是“把原有产品改个名”那么轻松的话题：品牌定义、目标用户、产品定价、推广策略、设计语言；我们简单说之，但背后其实更复杂。

　　不过对用户来说：外观，一定是最直观的部分。

　　NEX旗舰版作为vivo黑科技合集，在外观各方面有很多和此前不一样的取舍。比如7.98毫米厚度——对比vivo X21的7.37毫米机身，以及只有5.75毫米的vivo X3；显然NEX旗舰版设计语言里“轻薄”不是第一梯队的关键词，取而代之的是厚实。

真机实拍图真机实拍图

　　构成NEX旗舰版“厚实”的另一个关键词是重量。NEX旗舰版机身自重200克，拿最近这波国产旗舰做比：一加6重177克、小米MIX 2s重189克、坚果R1重170克；非要找个最重的旗舰机iPhone 8 Plus——202克，几乎是一样的轻重。

　　所以说，NEX旗舰版上手明显会有沉重感；好在3D弧面的贴手背壳为握感做了缓冲，因此虽然和iPhone 8 Plus同重，但单手手感更舒适。不过我们仍旧要说，在厚度和重量上，NEX旗舰版会把一部分妹子挡在门外。

机身底部LOGO字样机身底部LOGO字样

　　后壳部分，由于近8毫米的机身厚度，镜头没有明显凸起。背面主要LOGO强调NEX旗舰版，底部印有Designd by vivo字样；总之，没有背部指纹装置的机身，清爽很多。

　　至于灵感源自于贝母的渐变色后壳着色，观感则类似CD碟的镭射光，不过黑色机身其实并不是那么亮眼。一方面这种处理的“多色彩光泽”只有在很少角度才会显现，并且容易沾油污的黑色会抵消这种视觉美感。另一方面，用我边上同事说法——这镭射的时尚和山寨，只有一线之隔。总之后壳处理虽然有新意，但并不是特别出彩。

镭射的质感并不抢眼镭射的质感并不抢眼

　　整体来看，通过低调的CD镭射后壳、偏厚实的握感等等，NEX旗舰版其实传达了另一层意思：圈定新一波用户群；机身3.5毫米耳机接口的保留和Type-C接口其实也有这方面的含义——给追求全面享受的技术用户，这也是vivo单独开辟一条新系列的意义所在。

机身顶部保留3.5毫米耳机口机身顶部保留3.5毫米耳机口

　　当然我们所有人都知道，NEX旗舰版杀手锏是正面。

　　二、高屏占比的幕后英雄1、2、3

　　正面好看的理由其实不复杂，近半年厂商在这方面的追求也一致：尽可能接近百分百的全面屏。NEX旗舰版上为了把额头去掉还不影响通话、前置镜头和解锁以及光线距离传感，分别用了：全屏幕发声、升降式前置镜头和屏下指纹以及隐藏在屏幕下方的感应器等。

　　有意思的是，我们曾在两年前用类似的话描述过小米MIX，只不过多年后NEX旗舰版完成的更高级。

额头和下巴都很窄额头和下巴都很窄

　　1、指纹识别体验提升

　　比如指纹，vivo是所有手机厂商中屏下指纹技术走在最前面的。拿到NEX旗舰版真机录入指纹然后轻微施压，能体会到这一代比原来又提升了半步：几乎不需要明显施压，点上去就能解锁；而在X21上，识别动作是实打实的“按”。

　　官方对这一数据有解读：NEX旗舰版上是vivo第三代屏幕指纹技术，指纹模块体积更小，性能更好：相比上代指纹图像获取范围提升50%、解锁速度提升10%，不识别率（FRR）降低一半。而包括华为在内，似乎都只达到了X21的水准。

屏幕顶部非常干净屏幕顶部非常干净

　　2、不用担心漏音的屏幕震动

　　屏幕发声是替代前置电话听筒的工艺，此前小米MIX一代曾选择悬臂压电陶瓷的类似技术，2012年日本手机厂商也做过这方面的尝试。不过缺陷一直都有：接听漏音，打电话如同开了扬声器。

　　NEX旗舰版改良了这一技术：用金属壳体将磁钢和线圈等元器件全部严密封装，提高可靠性和可装配性。并且模拟了实际环境：距离NEX旗舰版手机30厘米监测到的声压级为43dB，而采用传统听筒的iPhone 7 Plus的数据为48dB左右；基本不会存在打电话如扬声器的尴尬。我们实测情况也基本一致，甚至还比不少传统听筒漏音小一些。

　　3、升降式前置镜头好用么？

　　升降式前置摄像头在上半年vivo的概念机APEX上率先亮相，在当时这家公司表示了对新前置镜头的担心：新交互模式能不能被大众接受。毕竟虽然科技控们经常讲“我基本不用前置镜头拍照”，但用到的地方还是有的。

升降式镜头升降式镜头

　　上手以前，对新技术最大的顾虑在于“自动化”，NEX旗舰版这颗升降镜头并没有手动弹出和收回的开关，“什么时候弹出、什么时候收回”均靠机器判断。具体场景中，前后置镜头拍照切换时镜头会自动弹出收起、第三方应用诸如支付宝面部识别、其他自拍和视频软件也能自动切换。

　　另一个顾虑则是响应速度，虽然NEX旗舰版为这款手机选择了三种不同的弹出模拟声音，来让弹出的过程顺畅和不那么无聊。但有的时候启动相机确实是个单纯只拼速度的事。实测对比X21来说，前置镜头开启会慢上半秒，其余场景也是如此。

　　当然，耐久度情况我们并不能下结论，官方称这颗镜头做了特殊缓冲结构设计，也做过防摔、防尘等专项可靠性测试。反映在数据上：可连续不断升降次数高达5万次，伸出状态下侧面推力能够承重45kg以上。不过日常使用情况，无疑会更复杂一些，比如防水。

vivo考虑到了机械镜头的防误触问题vivo考虑到了机械镜头的防误触问题

　　总之，身为不怎么自拍的糙汉；这颗镜头在评测期间并没有给笔者带来体验上的困扰，就算是等待镜头切的那一秒，也没有。不过由于升降式镜头，NEX旗舰版取消了面部识别解锁，在某模式下确实有明显的“不方便”感；这块地留个坑，等会再填。

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