小米8 SE评测：或许是最超值的“准”旗舰

5月31日，雷军拿着小米8缓缓走上舞台，为我们展现出新一代旗舰应有的样子。还记得揭晓价格的那一刻，台下无数观众掌声齐鸣，2699元让所有人为之惊叹。

但真正的杀着还在后面。

当小米8 SE携高通710出现在大荧幕上，本场发布会的另一爆点终于亮相。

1799元的起售价、5.88英寸全面屏、AI超感光双摄，这一切似乎都预示着千元领域最强王者的诞生。

那么它的真实体验究竟如何？别着急，小编有幸在发售前拿到了这款新品，接下来就让我们全方位了解下小米8 SE。

小身材却有大视野

严格来说，称小米8 SE为小屏旗舰有失偏颇，毕竟其正面那块5.88英寸的异形全面屏可一点儿也不小。不过相较于同期登场的小米8，这尺寸确实有所缩减。

对于很多人来说，更宽阔的视野往往伴随着更为庞大的机身。小米8 SE则不同，147.28 mm X 73.09 mm X 7.5 mm的三围令其在一众新品中脱颖而出，以接近5.2英寸屏幕传统手机的机身大小赢得了编辑部内小尺寸爱好者的一致好评。

观感上来说，这块来自三星的AMOLED异形全面屏素质不错，色彩艳丽且观感通透。屏幕的边角做了弧度处理，与机身四周的R角相呼应，看上去十分和谐。不过必须要注意的是，由于额头部位面积较大，因此像电量百分比等信息需要下拉通知栏才能看到，平时角落显示的元素相对较少。

与小米8类似，该机同样在其正面保留了下巴，目前来说可能这问题难以克服，不过纵观市售所有安卓机型，小米8 SE下巴区域的宽度绝对是最窄的那一批。

和正面类似，小米8 SE的背部同样显得较为硬朗。不过得益于2.5D玻璃背板与圆润的指纹识别/双摄区域，其整体在方正间多了一丝柔和，握持上也较为舒适。

人总是习惯在不知不觉间追逐对称的美，这点在小米8 SE身上也有所体现。底部Type-C接口左右两侧均有开孔，其中右侧为扬声器本体，这样的小细节不光体现了设计团队的用心，同时也满足了绝大多数消费者潜意识中的美感需求。

值得一提的是，小米8 SE此次保留了红外功能，顶部的红外接口保证了我们用它取代各种遥控器的可能。恰逢炎炎夏日，用小米8 SE来操控家中及公司的空调岂不美哉？更别提大学宿舍里，时不时神隐的遥控器。。。以后再也没有此类烦恼了！

总得来说，小米8 SE的外观充满调性。无论是方正间带着圆润的整体风格，还是小机身与大屏幕的巧妙融合，在这部产品身上，我们几乎看不到一丝冗赘的元素。我想这也是小米研发这款产品的初衷吧——不忽视每一名用户的需求。

首发高通骁龙710

首发一词对于米粉来说绝不陌生，要知道小米对于上游的话语权可是非常给力，而这次在小米8 SE上，则体现的更为明显。

在MWC2018上，高通表示将推出骁龙700系列作为准旗舰平台，此次小米8 SE搭载的骁龙710处理器，则是该系列的首款产品。其采用支持人工智能的高效架构而设计，集成多核人工智能引擎，并具备神经网络处理能力。与骁龙660相比，该处理器在AI应用中实现了高达2倍的整体性能提升。另外骁龙710还具备4K HDR播放功能，支持观看HDR视频和应用，这也是在除了顶级骁龙800系列之外首次支持该功能。

性能与功耗方面，得益于Adreno 616视觉处理子系统架构的增强特性，与骁龙660相比，搭载骁龙710的终端在游戏和播放4K HDR视频时，可降低功耗达40%，在流传输视频时，则可降低功耗达20%。此外，Kryo 360 CPU架构令其比骁龙660在整体性能方面提升约20%。

小米6X与小米8 SE跑分对比

显然，从硬件参数及表现来说，骁龙710无疑是仅次于800系列的准旗舰定位。在安兔兔跑分中，167393的分数也为此做了最好例证。

游戏实测来看，热门游戏《王者荣耀》在开启高帧率模式下，表现尚佳，大规模团战中帧数下降幅度不大。不过《绝地求生：刺激战场》中，其表现比起845平台的小米8来说确有一点差距，相较于660平台的小米6X则进步明显。

AI超感光双摄

发布会上，小米8在DxOMark榜单中105分的拍照得分无疑刷新了其自家产品的最高分数。而作为同胞诞生的小米8 SE，其拍照效果又如何呢？

从硬件参数来看，小米8 SE后置主摄像头为1200万像素，单位像素面积1.4μm，f/1.9 大光圈，支持Dual PD 双核对焦；副摄像头为500万像素，单位像素面积1.12μm，f/2.0 大光圈。

AI场景识别

显然，数据方面和小米8有所差距，但对比同价位其他机型来说还是极具竞争力。废话不多说，让我们通过样片展示来直观了解下小米8 SE的拍照实力吧。

总得来说，得益于其软件方面AI场景相机的加持，小米8 SE可识别多达206种场景，能够针对性的进行实时优化调校。也正因为此，在日常拍摄中我们可以省心省力的达成“随手一拍就是大片”的效果。体现在样片观感上，整体色彩及画面张力都有所增强。

值得一提的是，人像模式中该机在虚化效果方面做出的努力可见一斑，在保证人物主体细节的同时，发丝也没有缺失，整体效果十分自然，相信即便是爱美的姑娘们也会满足相机直出的效果。

美形前后对比

另一方面，小米8 SE 搭载了前置2000万柔光自拍，配合先进的AI算法，能在样片中带来相对自然的虚化效果。同时还有一个有趣的小功能——AI智能美颜4.0，通过它可以直接干涉人物的脸型等细节，起码我本人对此功能还是非常满意的：）

写在最后

关于MIUI10的相关内容，烦请各位移步至《小米8评测：一款让米粉心动的周年之作》，相信此次大版本升级一定能让你眼前一亮，毕竟光凭全面屏手势一项就足以令MIUI笑傲江湖。

其实对于小米8 SE来说，小身材大视野只是它多种特色中的一部分，但也是最吸睛的一点。拿在手中164g的重量极为轻盈，手小的同学也能轻松握持，这对于部分消费者来说无疑已足够成为痛点。

而在更多人眼中，或许1799元的售价才是让人下单的最后一锤。

恰逢今天小米8 SE开售，不知它是否能成为小米手机有史以来的销量王？

好期待。