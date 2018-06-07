荣耀Play评测：用“涡轮”为手机性能加速

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从当年黑白屏幕功能机中的《贪食蛇》，到智能机风靡一时的《愤怒的小鸟》，再到如今的《王者荣耀》、全民吃鸡，手机中越来越强的硬件性能，所能承载的内容也越来越丰富。根据Atomico的调查报告称，中国手游价值244亿美元，背后是庞大的6亿手游玩家。可以看到，在整个手机市场同质化已经非常严重的情况下，一些品牌试图另辟蹊径，推出所谓的游戏手机占领细分市场。

作为互联网第一品牌，荣耀对于年轻人的动向自然有所了解。但游戏手机毕竟小众，且价格相对较贵，不断升级硬件也只是“治标不治本”的投入。凭借华为强大的研发实力，荣耀在今天发布了一项全新“GPU Turbo”技术，能够在免升级硬件的基础上依然享受到高性能的体验。荣耀Play则是搭载“GPU Turbo”的产品。究竟这款产品如何，“GPU Turbo”这项技术又有没有传说中的那么神奇，则是我们这篇评测解答的问题。

硬件参数一览：

作为一款主打游戏性能体验的新系列，荣耀Play自然在硬件配置上受到一定的关注。文章的这一部分，我们就来通过表格浏览一下荣耀Play的硬件配置。

荣耀Play基本参数 屏幕特性 6.3英寸 1080*2340分辨率 机身尺寸 157.91mm*74.27*7.48mm 机身重量 176g 处理器 麒麟970 网络模式 双卡双待全网通 机身内存 64GB 运行内存 4GB 相机特性 1600万+200万 电池容量 3750mAh 操作系统 EMUI 8.2，基于Android 8.1 终端售价 1999

通过表格可以看到，尽管售价只有1999元，但荣耀Play在硬件参数上几乎就是旗舰机的配置，无论是6.3英寸的全面屏，还是旗舰级的麒麟970处理器，在这个价位段，荣耀为这款产品拿出很大的诚意。

外观设计：

自荣耀8起，荣耀对于产品外观的设计一直有着相比于其它厂商独到的见解，尤其在产品颜色的选择上，其中不乏“魅海蓝”、“海鸥灰”、“幻影蓝”这些堪称经典的配色。尽管荣耀Play并非像荣耀数字旗舰主打外观设计，但荣耀还是赋予荣耀Play一个全新的配色：星云紫。

紫色一直是手机圈中备受推崇的一种配色。而作为2018年的年度流行色，紫色在视觉上显现出一种神秘的气质，代表着灵感与想象。而荣耀Play采用的星云紫配色，没有标准紫颜色那么厚重，看起来更符合一款科技产品的性格。

机身正面是一块6.3英寸19.5：9屏幕，分辨率为2340*1080。而基于刘海屏的设计，荣耀Play正面也采用极简设计的风格，机身下巴的长度只有6.55mm，机身下巴印有荣耀“honor”的Logo，在一众刘海屏手机中，非常具有辨识度。

意外的是，荣耀Play并没有采用当下流行的玻璃背壳，而是回归一体化金属机身，采用金属冲压技术，背部采用喷砂工艺做磨砂处理，触感比较细腻。而7.48mm厚度的机身，配合圆润的背部设计，提供了不错的握持感。

当然，金属机身带来的就是纳米注塑的天线带，荣耀Play采用U型天线，与整机圆角相呼应。

荣耀Play采用竖排双摄的设计，并且将荣耀10在机身顶部的“AI CAMRRA”的标识放在摄像头左侧。在摄像头同侧的机身底部，印有荣耀“honor”的Logo。连贯起来，当用户横握手机拍照时，看起来会有一种卡片机的感觉。