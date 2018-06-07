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荣耀9i评测 重新定义千元高颜值美拍担当

荣耀9i评测 重新定义千元高颜值美拍担当
2018年06月07日 08:07 手机中国
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　　在6月6号的发布会上，荣耀如约发布两款新机：荣耀Play和荣耀9i。作为突破性“吓人技术”的首发机型，荣耀Play的关注度不亚于荣耀以往任何一款旗舰机；而作为本文主角的荣耀9i，其实也是一款吸引力十足的产品，尤其将它放在一众千元机当中时。

　　我们都知道去年是全面屏手机爆发的开始，一向动作敏锐的荣耀在10月份便率先推出了千元级全面屏手机：荣耀畅玩7X，这也是荣耀手机全面屏之路的开端；2个月之后，荣耀再次发布荣耀9青春版，千元、全面屏、四摄等卖点集合让对手汗颜。如今，荣耀9i的出现再次证明荣耀领跑行业的实力。

　　在全面屏技术光速发展、普及的2018年，18：9比例全面屏手机已经变成“传统”，可以预见的是，“真全面屏”时代来临前，刘海屏将是很长一段时间内的行业趋势，据悉苹果今年9月份很有可能会发布3款刘海屏iPhone。荣耀9i是业内最先一批亮相的千元档刘海屏手机，它的出现可以让消费者更方便、更低成本地享受到刘海屏带来的不同体验。

　　当然，荣耀9i不仅仅是一款刘海屏手机那么简单…

　　小巧高颜值

　　荣耀9i从命名上看虽从属于荣耀9，但可以看出从荣耀9和荣耀10两代旗舰上都汲取了设计上的精华。

　　荣耀10是荣耀首款刘海屏手机，其旗舰定位理应享受此待遇，而价格锁定千元档的荣耀9i则成为荣耀第二款刘海屏手机，说明荣耀对9i还是十分重视的。

荣耀9i荣耀9i
荣耀9i荣耀9i
荣耀9i荣耀9i

　　具体的，荣耀9i搭载一块5.84英寸19：9全面屏，2280×1080 FHD+全高清分辨率，色域达到96%。以这样的参数来看，荣耀9i的屏幕显示素质没啥可挑剔。不过，这块屏幕最大的争议可能还是刘海，虽然市面上的刘海屏手机已经非常多，但依然有部分人对刘海屏嗤之以鼻。

荣耀9i荣耀9i

　　按照业内人士的说法，作为一种过渡性屏幕设计，刘海屏在2019年之前都会持续性存在，所以你接受或者不接受，它就在那里！综合来看，刘海屏应用到荣耀9i上是利大于弊的，通过巧妙的设计将边框缩窄，可以打造出更高的屏占比效果，除了单手握持性更强，玩游戏和看视频等也更为受益。

　　还有人会担心刘海屏的适配问题，其实在使用荣耀9i的过程中，我几乎没有找到不能适配的第三方应用。比如在玩《王者荣耀》的过程中，屏幕上下两侧会营造出半透明到全黑的效果，宽阔的屏幕加上小巧的握持手感，玩起来可以说很爽快。

荣耀9i玩《王者荣耀》效果荣耀9i玩《王者荣耀》效果

　　有意思的是，荣耀给不喜欢刘海屏的用户也贴心地加入了隐藏Notch区域的功能。通过设置-显示-显示区域控制，你可以将刘海旁边的显示区域进行隐藏。这样一来，屏幕显示比例由19：9转变成18：9，一定程度上会导致显示面积的减少，隐藏与否就看自己的喜好喽。

刘海可隐藏刘海可隐藏

　　如果说荣耀9i的刘海屏沿袭于荣耀10，那么其背面的高颜值设计则和荣耀9一样吸引人。这块2.5D玻璃之所以能够呈现出炫丽的镜面效果，还要归功于12层纳米级工艺。通过层层纳米工艺的叠加，荣耀9i的背面呈现出与众不同的气质，魅海蓝版仿佛暗夜下深邃的湖面。

荣耀9i魅海蓝荣耀9i魅海蓝
荣耀9i魅海蓝荣耀9i魅海蓝
荣耀9i魅海蓝荣耀9i魅海蓝

　　除了魅海蓝和幻夜黑，荣耀9i还加入了碧玉青和梦幻紫两个潮流配色。后面两个主打配色尤其受妹纸的欢迎，办公室的小姐姐爱不释手。不仅好看还有镜子的效果，荣耀9i的设计师肯定不是单身狗。

荣耀9i碧玉青和梦幻紫荣耀9i碧玉青和梦幻紫
荣耀9i碧玉青和梦幻紫荣耀9i碧玉青和梦幻紫
荣耀9i碧玉青和梦幻紫荣耀9i碧玉青和梦幻紫
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