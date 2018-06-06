Lenovo Z5评测 ：重新定义新国民旗舰！

在如今竞争激烈的国产手机市场，没有创新和差异化便不能生存。随着消费者们对于手机需求的不断演变，曾经的“跑分为王”已经逐渐转变成了“体验第一”。毕竟比起冷冰冰的测试数字，流畅、贴心的使用体验，才是能够抓住消费者心的终极武器。作为国产大厂的联想，自然是深谙此理。

多年来，联想为我们带来了无数优秀的产品。独特的设计理念配上一如既往的沉稳风格，联想系产品为消费者带来的更多是安心和贴心。北京时间6月5日，联想在北京发布了Lenovo Z5这款“新国民旗舰”手机。这款手机拥有着主流的外观设计和配置，在配合ZUI的流畅体验，让它成为了一款同价位中实力不容小觑的新品。那么联想这次到底在Z5上倾注了多少的苦心、这款手机凭何成为“新国民旗舰”的呢？且听我慢慢道来。

全面屏绽放打破边界的魅力

第一次拿到Lenovo Z5的时候，舒曼黑的深邃一下子就吸引了我。双面玻璃的设计温润如玉、触手生温，让人拿在手里完全不舍得放下。机身前后均为康宁大猩猩玻璃，在保证了高颜值的同时，还能最大限度的保证强度。双面2.5D弧面玻璃与磨砂质感的金属中框完美契合，圆润的过渡配上边框的大切角，给人一种柔中带刚的高级质感。

机身正面的设计可以用“极简”二字来形容。在额头部位，传感器、听筒和前置摄像头整齐地排列，除此之外机身正面再无任何多余的元素，给人一种“少就是多”的高端艺术感。在点亮屏幕以后，我相信你们一定也会不禁发出赞叹。Lenovo Z5此次采用了一块6.2英寸19：9比例全面屏，屏占比更是达到了逆天的90%。

在点亮屏幕后，全面屏的优势一下子就显示了出来。这块屏幕拥有FHD+（2246×1080）全高清分辨率，以及403PPI，显示效果极尽细腻。鲜艳饱满的屏幕能够清晰生动的表现出任何图片的细节，极窄边框配上全面屏的视觉延伸效果，给人一种“无边界”的神奇视觉观感。此外这块屏幕还支持主流的DCI-P3广色域表现，以及最高700尼特的亮度。让你无惧任何场景，美丽尽收眼底。

机身背部也采用了康宁大猩猩材质，温润的触感配合2.5D弧面设计，十分贴合手掌。背板玻璃经过8层工艺打造炫彩幻光玻璃机身，进口炫光膜。外表层采用防指纹涂层，更不易沾染指纹。Lenovo Z5此次搭载了后置双摄，他们被放置在了机身左上角。仔细观察你会发现，摄像头的圆角与机身R角的弧度十分类似，给人一种和谐的美感，真是细节之处见真章。

机身底部自左至右分别是3.5mm耳机接口、USB Type-C接口、麦克风和扬声器。我相信看到耳机接口之后，很多朋友们都会流下感动的泪水吧！总体而言，Lenovo Z5此次在设计方面是下了苦心。无论是视野更宽广的全面屏设计，还是玻璃与金属的完美契合，处处都体现着一款“新国民旗舰”应有的素质。

软硬结合尽享丝滑

看罢了外观，我们再来看看Lenovo Z5实打实的硬件方面。Lenovo Z5搭载了高通骁龙636八核处理器，它采用了14nm新一代处理器工艺，主频最高达1.8GHz，在强劲的性能、高效的散热和节能省电方面取得完美平衡。即使你是重度手游用户，也可以在拼搏厮杀与长续航之间找到完美的平衡。

性能部分我们用安兔兔进行了实测，最终得分为116870，据安兔兔的数据显示，联想Z5在CPU部分得分为55217，超过了95%的手机。再配合标配6GB LPDDR4x的大内存，让手机在运行大型任务和游戏的时候能够游刃有余。

在大家最最关心的游戏方面，我们选择了目前市面上主流的两款手游进行测试。首先是打开了高帧率模式的王者荣耀。无论是单人清兵还是多人团战，Lenovo Z5的帧率都能够维持在40-50之间，游戏体验十分流畅，全面屏带来的视觉观感也是独一无二的。

另一款3D竞速类手游《QQ飞车》，则很考验GPU的图像运算能力。在游戏中无论是复杂场景的表现，还是加速时画面的流畅度都很优秀，Lenovo Z5在游戏方面绝对算得上是游刃有余，能够满足我们这些手游爱好者的需求了。

简单实用的U-Touch手势操作

想要拥有流畅不卡顿的使用体验，软硬结合是少不了的。此次Lenovo Z5搭载了ZUI 3.9操作系统，基于安卓8.0打造。无论是流畅性、易用性上都大大升级。除了一贯的高颜值以外，ZUI 3.9还在安全、功耗控制以及垃圾清理方面有了长足的进步。那么此次Lenovo Z5搭配ZUI 3.9到底还有哪些诱人的闪光点呢？

第四代U-Touch手势操作

在如今全面屏当道的当下，为了保证一整块屏幕的完美视觉体验，机身正面的实体按键都无处安放了，在这种情况下手势操作就成为了最佳的解决方案。ZUI此次加入了第四代U-Touch手势操作，让全面屏的使用更加方便简单。在系统设置、尝鲜功能中即可打开U-Touch手势操作。

打开U-Touch后，下方的虚拟按键将会自动隐藏。操作逻辑变为：从屏幕底部中间向上滑动为返回上一级菜单；滑动后停止为回到桌面、从左侧向上滑动则会呼出多任务界面。操作逻辑简单易懂，学习成本很低。此外滑动左右功能还可自由切换，方便左右手操作。简单易上手的手势操作，不但保证了全面屏的完美呈现，同时也大大提高了单手操作的可能性，为U-Touch点赞！

高大上的人脸识别解锁

为了保证全面屏的完整度，Lenovo Z5此次还加入了高大上的人脸解锁功能。配上机身背部的指纹解锁，给予了用户更多选择的空间，任何场合都能轻松一键解锁手机，方便又安全。设置过程十分简单，只需进入设置->手机解锁->智能解锁->可信面孔，根据提示即可简单录入面孔。录入过程很快，仅需几秒钟。

在添加了面部数据以后，只需点亮屏幕，手机就能智能捕捉检测面部特征，进行高精度的面部智能匹配，实现人脸解锁。当手机放在桌子上时，轻触、看一眼即可优雅解锁。和传统的密码、手势、或者指纹相比，人脸解锁更加优雅迅速。有了消息、抬手解锁、打开应用一气呵成。此外在识别速度和准确度方面也十分优秀，优雅又富有科技感的生活有Lenovo Z5就够了！

不卡顿更安全的秘诀

我们都知道，智能手机在使用过程中，免不了堆积大量的垃圾文件。久而久之，系统就会愈发臃肿，卡顿的问题就出现了。为了解决这一问题，ZUI拥有关联自启防护、垃圾自动清理、夜间智能省电等多项系统黑科技，来确保手机的流畅运行。此外它还拥有智能存储管理技术，能够智能清理手机内部各种存储中的缓存、垃圾、不用文件等，在静默和无打扰中始终保持手机流畅运行。

更多好玩有趣小功能

除了人脸识别、智能清理这些高大上的功能以外，ZUI还拥有很多实用又好玩的功能。位置穿越功能随意改变手机定位，即使每天宅在家，也能瞬间移动，快发个朋友圈吓一吓朋友们吧！当然为了如今社交需求强烈的年轻人们，应用分身也是必不可少的。它能让你轻松实现多账号同时在线，切换账号互不影响，并且完美支持全部第三方应用。

知你所想AI你所拍

如今手机拍照已经成为了一个重要的功能点，大家出门在外只带一部手机就能轻松定格欢笑、留下美好瞬间。此次Lenovo Z5在拍照方面也有了长足的进步，为我们日常记录生活又增添了一种选择。首先硬件方面，Lenovo Z5搭载了后置1600+800万像素AI全时双摄，拥有Ture3D虚化引擎，支持景深虚化效果，能够拍出媲美单反的人像照片。当然口说无凭，让我们来看一组样张。

在这张图片中，虽然天空有些许的乌云遮挡，但是Lenovo Z5依旧完美的还原出了天空的颜色和明暗对比。远处的建筑细节放大后依旧清晰可见，大场景表现十分优秀。

我们再来看一张光线较暗的场景，由于乌云逼近，天空整体发黑，光线已经不太充足。但是Lenovo Z5依旧很好的将天空和建筑的明暗对比描绘了出来，画面宽容度也很高。

接下来我们在光线更黑暗的时候拍摄，可以看到即使是在半黑暗的情况下，Lenovo Z5依旧可以将建筑的细节清楚地拍摄出，画面亮度也很高。

我们再来看看Lenovo Z5在夜晚里细节表现如何。我们可以看到，即使是在光线非常不充足的环境下，Lenovo Z5依旧能够清晰地拍出建筑上的小细节。这同时也得益于f/2.0的大光圈，以及第5代3D降噪技术，能够减少噪点，让画面更纯净。

接下来我们再来看看自拍方面。作为人们社交展现自我最直观的方式，自拍俨然已经成为了衡量一款手机拍照实力的重要指标之一。此次Lenovo Z5加入了AI人像模式，能够呈现出影棚级光效质感，让人像更立体。

此外为了爱美的你，Lenovo Z5还加入了智能人脸识别，能够自动锁定拍照。前置800万像素镜头，支持AI随手拍、AI 4D美颜，100级美颜一键调节，为你额外送上一个基于时间维度美颜的全新享受，任何时刻都能拍出最美的自己。

总结：

作为一款定位“新国民旗舰”的手机，Lenovo Z5很好的向我们展示了何为用心。主流的全面屏设计，高素质的屏幕，能够让你一眼“在人群中锁定他”。此外配合6GB的大运存以及ZUI的贴心优化，处处都体现着联想在Z5身上所做的努力。在如今竞争最最激烈的千元机市场，联想并没有选择跟随，而是用实际体验取胜。在Z5身上我们看到了联想对于产品的深入思考和执行力，新国民旗舰的名号，当之无愧。